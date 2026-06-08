تصاویر وایرال شده از رفتار خشونت آمیز پلیس آمریکا در زمین فوتبال + فیلم

پلیس آمریکا تنها چند روز به آغاز جام جهانی در بازی دوستانه اکوادور برای آمادگی در این تورنمنت بزرگ با یک تماشاگر برخورد خشونت‌آمیزی داشت.

نیروهای امنیتی آمریکا به رفتار خشونت آمیز شهرت دارند در همین رابطه بسیاری از کمپین‌ها قبل از جام جهانی خواهان عدم ورود پلیس مهاجرت به این تورنمنت شدند ولی طبق گزارش امروز(دوشنبه) سایت AtaqueFutbolero اسپانیا بداخلاقی پلیس آمریکا علیه تماشاگر گواتمالایی در بازی دوستانه با اکوادور قبل از جام جهانی آغاز شد.

پلیس مهاجرت آمریکا(ICE) دو شهروند آمریکایی را در ماه‌های گذشته در خیابان‌ها به ضرب گلوله مستقیم کشت.

در ماه‌های گذشته کانون هواداران فوتبال اروپا و چندین هزار کارگر آماده سازی جام جهانی خواهان بایکوت پلیس ICE در جام جهانی شدند ولی دولت آمریکا بدون درنظر گرفتن اعتراضات به این نیروهای سرکوبگر مجوز داده است.

حالا سایت اسپانیایی می‌نویسد که پلیس آمریکا هنوز جام جهانی شروع نشده چشمه‌های از خشونت را در بازی دوستانه گواتمالا با اکوادور نشان داد.

کاپیتان اکوادور مویسس کایسدو به پلیس آمریکا به دلیل برخورد خشن با هواداری که داخل زمین آمده بود، اعتراض کرد.