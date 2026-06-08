تعریق بیش از حد؛ علامتی که خبر از یک بیماری میدهد
با گرمتر شدن هوا، تعریق بیشتر از همیشه به چشم میآید؛ اما آیا همه انواع عرق کردن طبیعی هستند؟ متخصصان میگویند اگر تعریق بدون دلیل مشخص، بهطور مداوم یا حتی در زمان استراحت رخ دهد، ممکن است پای اختلالات هورمونی، دیابت، عفونتها یا برخی بیماریهای دیگر در میان باشد.
با گرم شدن هوا یکی از مشکلاتی که خودش را بیشترازقبل نشان میدهد تعریق زیاد است، به همین دلیل اگرنگران میزان تعریق خود هستید، تنها نیستید. این، بخش طبیعی ازسیستم خنککننده بدن است و بیشترآدمها وقتی درمعرض دمای بالا، فعالیت بدنی یا استرس قرارمیگیرند، عرق میکنند واین قضیه بیشترخودش را درکف دستها، کف پاها، زیربغل وصورت نشان میدهد. اما این تعریق تاکی باید ادامه پیدا کند و چه زمانی غیرطبیعی به حساب میآید؟
دلیل بیش از حد عرق کردنتان اینجاست!
بدن طوری طراحی شده است که برای آزاد کردن گرما وخنک کردن اندامها عرق کند. وقتی دراثرورزش یا هوای گرم هستید، عرق کردن طبیعی است وانتظارمیرود. غذای تند و احساس استرس، عصبانیت یا اضطراب نیزمیتواند باعث تعریق شود. محققان معتقدندافرادی که بیش ازحد نیازعرق میکنند، غدد عرق بیش ازحد فعالی دارند.
وقتی غدد بیش از حد فعال هستند، مقدارغیرقابل کنترلی عرق تولید میکنند. ممکن است تعریق بیش از حد دریک ناحیه(کانونی) یا درسراسربدن(عمومی) رخ دهد. به هرحال تعریق باید به طورطبیعی پس ازخنک شدن بدن متوقف شود. با این حال، ممکن است تعریق مداوم یا بیش ازحدغیرضروری را تجربه کنید. تعریق بیش ازحدکه به عنوان هایپرهیدروز شناخته میشود، زمانی رخ میدهد که بدن بیش ازحد وغیرقابل پیشبینی عرق میکند.
عواملی که عرقتان را درمیآورد!
تغییرات هورمونی| تغییرات درسطح هورمونها ممکن است منجربه تعریق بیش ازحد شود. افراد ممکن است دردوران پیش ازیائسگی (زمانی که به یائسگی منجر میشود) یا یائسگی (زمانی از زندگی که دورههای قاعدگی به مدت ۱۲ماه متوالی متوقف میشود) دچارگرگرفتگی و تعریق شبانه شوند.
دیابت| دیابت میتواند باعث تحریک بیش ازحد غدد عرق و تعریق بیش از حد شود. تغییرات درسطح قند خون ممکن است باعث تعریق درطول روزشود.
عفونت| عفونتهای رایج مانند آنفولانزا یا کووید-۱۹ میتوانند باعث تعریق شوند. افراد مبتلا به تب ممکن است تعریق و لرز را تجربه کنند.
داروها| برخی داروها مانند داروهای ضدافسردگی ممکن است هنگام شروع مصرف یا افزایش دوز، منجر به تعریق شوند. اگر پس ازتغییر دارو متوجه تعریق بیشتری شدید، به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
تعریق بیش از حد دلایل بالقوه متعددی دارد و تعیین این که کدام یک (در صورت وجود) شما را تحت تأثیر قرار میدهد، میتواند چالش برانگیز باشد. اگربهتازگی متوجه تفاوتی درمیزان تعریق خود شدهاید، درنظربگیریدکه آیا تغییراتی درآب و هوا، برنامه ورزشی یا میزان استرس خود تجربه کردهاید یا خیر. علل دیگری هم برای تعریق بیش از حد وجود دارد: اختلالات تیروئید، اختلالات اضطرابی، اچآیوی، برخی سرطانها و ماریجوانا یا ترک مواد افیونی.
چگونه تعریق را در خانه کنترل کنیم؟
خوشبختانه، اقداماتی وجود دارد که میتوانید درخانه برای مقابله با تعریق بیش از حد انجام دهید. اگر دچار گرگرفتگی میشوید، اقدامات زیرممکن است تاثیرگذار باشد:
نفسهای عمیق بکشید و آب خنک بنوشید.
یک لایه از لباسهایتان را کم کنید.
از فن استفاده و سعی کنید بهطور موقت کمی از فعالیتتان را کم کنید.
اگر وزن اضافی باعث گرمازدگی و تعریق میشود، بهطور جدی به کاهش وزن فکر کنید.