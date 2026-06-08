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این اشتباه‌های ساده خطر افتادن را بیشتر می‌کنند

این اشتباه‌های ساده خطر افتادن را بیشتر می‌کنند
کد خبر : 1795679
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بسیاری از افراد تصور می‌کنند خطر زمین خوردن فقط در خانه وجود دارد، اما مکان‌های عمومی در خارج از خانه هم می‌تواند زمینه‌ساز افتادن‌های خطرناک شوند. رعایت چند نکته ساده می‌تواند احتمال آسیب‌دیدگی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

حتی اگر در خانه‌تان کارهای لازم برای پیشگیری از افتادن را در خانه‌تان انجام داده باشید، دنیای بیرون پر از خطراتی است که ممکن است منجر به زمین خوردن و افتادن‌های خطرناک شود. برای جلوگیری از افتادن‌های خطرناک در جاهای گوناگون این احتیاطات را رعایت کنید:

فروشگاه‌ها

فروشگاه‌ها اغلب کف صافی دارند که می‌تواند لغزنده یا حتی خیس باشد. وقتی به خرید می‌روید، مطمئن شوید که کفش‌هایی با زیره‌های ضد لغزش می‌پوشید. اگر مشکل حفظ تعادل تعادل هستید، در طول خرید خود از چیزی برای پشتیبانی استفاده کنید. این وسیله پشتیبانی‌کننده می‌تواند یک سبد خرید باشد که به آن تکیه می‌دهید یا یک واکر غلتکی یا چهار چرخ، ترمز دستی. این وسیله شما را پایدار نگه می‌دارد و به شما فرصتی می‌دهد استراحت کنید

پارک‌ها و زمین‌های بازی

مراقب زمین‌های ناهموار در پارک‌ها و زمین‌های بازی باشید که خطر زمین خوردن را افزایش می‌دهد. از جمله مناطق خطرناک نقاطی هستند که دو نوع زمین به هم می‌رسند، مانند پارکینگ و زمین بازی با پوشش گیاهی. مطمئن شوید که کفش مناسب، مانند کفش‌های کتانی با زیره شیاردار (نه صاف) یا کفش‌های مخصوص پیاده‌روی، می‌پوشید.

راه‌پله‌های عمومی

اگر در پله‌ها احساس ناپایداری می‌کنید، بهتر است از آنها اجتناب کنید و از آسانسور استفاده کنید. اگر به آسانسور دسترسی را ندارید، در پله‌ها احتیاط بیشتری کنید. ممکن است عمق یا عرض آنها با پله‌هایی که در خانه به آنها عادت دارید، یکسان نباشد. مهمتر از همه، نرده را بگیرید. در صورت نیاز عینک بزنید. به آرامی بروید و اگر راه‌پله تاریک است، یک دست را روی نرده و دست دیگر را روی یک چراغ قوه کوچک قابل حمل (یا تلفن هوشمند خود، با برنامه چراغ قوه) نگه دارید تا راه را روشن کنید.

پارکینگ‌ها یا گاراژها

اگرچه پارک کردن دور از فروشگاه و پیاده‌روی طولانی‌تر ورزش خوبی است، اما اگر مشکلات استقامتی یا درد مفاصل دارید که خطر زمین خوردن شما را افزایش می‌دهد، از انجام این کار خودداری کنید. نزدیک‌تر به مقصد خود پارک کنید و در صورت نیاز از پزشک خود بخواهید که پلاک معلولیت را تأیید کند.

منبع همشهری آنلاین
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