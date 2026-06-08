برای حفظ عضلات این کار از مصرف مکمل مفیدتر است

بسیاری از سالمندان برای حفظ توده عضلانی و جلوگیری از ضعف جسمانی از مکمل‌های پروتئینی استفاده می‌کنند. اما نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد مصرف پروتئین وی (Whey Protein) به تنهایی نمی‌تواند باعث افزایش قدرت یا عملکرد عضلات در سالمندانی شود که پیش از این نیز پروتئین کافی دریافت می‌کنند.

این یافته بار دیگر بر اهمیت فعالیت بدنی، به‌ویژه تمرینات قدرتی، در کنار تغذیه مناسب برای حفظ سلامت عضلات در سنین بالا تأکید می‌کند.

پروتئین وی چه تأثیری داشت؟

در این مطالعه، پژوهشگران داده‌های ۱۲۸ فرد ۶۵ ساله و بالاتر را بررسی کردند. شرکت‌کنندگان به چند گروه تقسیم شدند؛ برخی مکمل پروتئین وی دریافت کردند، برخی دارونما مصرف کردند و گروهی دیگر ترکیبی از پروتئین وی و بی‌کربنات پتاسیم را دریافت کردند. بی‌کربنات پتاسیم ماده‌ای است که تصور می‌شود می‌تواند روند تجزیه عضلات را کاهش دهد.

پس از ۲۴ هفته، محققان قدرت عضلانی و عملکرد جسمانی شرکت‌کنندگان را با استفاده از آزمون‌هایی مانند پرس پا، ارزیابی تعادل و سایر تست‌های حرکتی اندازه‌گیری کردند.

نتایج نشان داد افرادی که پروتئین وی مصرف کرده بودند، در مقایسه با گروه دارونما، بهبود معناداری در قدرت عضلانی یا عملکرد جسمی نداشتند.

پژوهشگران معتقدند یکی از دلایل این نتیجه آن است که بیشتر شرکت‌کنندگان از قبل میزان توصیه‌شده پروتئین را از طریق رژیم غذایی خود دریافت می‌کردند. بنابراین افزودن مکمل به تنهایی نتوانسته اثر قابل‌توجهی ایجاد کند.

تحلیل عضلات با افزایش سن

از دست دادن تدریجی توده و قدرت عضلانی که به آن «سارکوپنی» گفته می‌شود، بخشی از روند طبیعی سالمندی است. این فرآیند از حدود ۳۰ سالگی آغاز می‌شود و افراد به طور متوسط در هر دهه بین ۳ تا ۵ درصد از توده عضلانی خود را از دست می‌دهند. این تغییرات معمولاً پس از ۶۰ سالگی محسوس‌تر می‌شود.

کاهش توده عضلانی می‌تواند پیامدهای مهمی داشته باشد؛ از جمله کاهش تعادل، افت توانایی انجام فعالیت‌های روزمره، افزایش خطر زمین خوردن و شکستگی استخوان، کاهش سرعت راه رفتن و وابستگی بیشتر به دیگران.

در نتیجه، فعالیت‌های ساده‌ای مانند بالا رفتن از پله‌ها، حمل خریدهای روزانه یا حتی بلند شدن از روی صندلی ممکن است دشوارتر شود.

آیا منابع دیگر پروتئین بهتر هستند؟

پروتئین وی همچنان یکی از کامل‌ترین منابع پروتئینی به شمار می‌رود. این پروتئین حاوی هر ۹ اسید آمینه ضروری بدن است و مقدار بالایی لوسین دارد؛ اسید آمینه‌ای که نقش مهمی در تحریک ساخت پروتئین عضلانی ایفا می‌کند.

با این حال، متخصصان می‌گویند مسئله اصلی انتخاب نوع خاصی از مکمل نیست، بلکه دریافت کافی پروتئین در کنار فعالیت بدنی منظم اهمیت بیشتری دارد.

مطالعات پیشین نشان داده‌اند که پروتئین وی زمانی بیشترین اثر را دارد که همراه با تمرینات مقاومتی و قدرتی مصرف شود.

چگونه با افزایش سن عضلات خود را حفظ کنیم؟

کارشناسان تأکید می‌کنند که حفظ قدرت عضلانی برای ادامه زندگی مستقل و انجام فعالیت‌های روزمره در سالمندی ضروری است.

دریافت پروتئین کافی از طریق رژیم غذایی متعادل یکی از ارکان اصلی حفظ عضلات محسوب می‌شود، اما به تنهایی کافی نیست. تمرینات قدرتی مانند وزنه‌زدن، پیلاتس، تمرینات مقاومتی با کش و حرکات مبتنی بر وزن بدن از مهم‌ترین راهکارهای حفظ و افزایش قدرت عضلات هستند.

توصیه می‌شود بزرگسالان دست‌کم دو روز در هفته فعالیت‌های تقویت‌کننده عضلات انجام دهند.

همچنین کمبود ویتامین D با ضعف عضلانی، اختلال تعادل و افزایش خطر زمین خوردن در سالمندان مرتبط است. متخصصان توصیه می‌کنند افراد در صورت نیاز سطح ویتامین D خود را بررسی کرده و درباره مصرف مواد غذایی یا مکمل‌های مناسب با پزشک مشورت کنند.

خواب کافی نیز نقش مهمی در ترمیم و بازسازی عضلات دارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد کمبود خواب می‌تواند روند بازیابی عضلات را مختل کند و به مرور زمان باعث کاهش قدرت و تحرک جسمی شود. به همین دلیل، داشتن ۷ تا ۹ ساعت خواب شبانه برای حفظ سلامت عمومی و عضلانی توصیه می‌شود.

در مجموع، یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد مکمل پروتئین وی به تنهایی راه‌حل مقابله با تحلیل عضلانی در سالمندی نیست و حفظ عضلات نیازمند ترکیبی از تغذیه مناسب، ورزش منظم، خواب کافی و توجه به سلامت عمومی بدن است.

منبع سلامت نیوز

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