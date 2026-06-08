موز گریلشده با سس کارامل نارگیلی؛ دسر خوش عطر و متفاوت
اگر به دنبال یک دسر ساده، خوشعطر و متفاوت برای روزهای گرم سال هستید، موز گریلشده با سس کارامل نارگیلی میتواند انتخابی ایدهآل باشد. ترکیب شیرینی طبیعی موز با طعم کاراملی و عطر نارگیل، این دسر را به گزینهای جذاب برای پذیرایی یا یک میانوعده سالم تبدیل میکند.
موز گریلشده با سس کارامل نارگیلی یکی از دسرهای ساده و در عین حال خاصی است که میتواند گزینهای مناسب برای مهمانیها، دورهمیهای خانوادگی یا یک میانوعده متفاوت باشد. در این دستور، موزها بدون جدا کردن پوست روی گریل قرار میگیرند تا بافت نرم و طعم شیرین طبیعی خود را حفظ کنند و در عین حال عطر دودی ملایمی به خود بگیرند.
راز خوشمزگی این دسر در سس کارامل نارگیلی آن نهفته است؛ سسی که از ترکیب خامه نارگیل، شکر قهوهای، کره و وانیل تهیه میشود و طعمی غنی و متفاوت به موزهای گریلشده میبخشد. استفاده از دارچین نیز عطر و طعم این دسر را کاملتر میکند.
این دسر علاوه بر سادگی در تهیه، به دلیل استفاده از موز و نارگیل، گزینهای مناسب برای افرادی است که به دنبال دسرهای میوهمحور و متفاوت هستند. آمادهسازی آن تنها حدود ۲۵ دقیقه زمان میبرد و میتواند پایانبخش خوشمزهای برای یک وعده غذایی تابستانی باشد.
مواد لازم برای ۴ نفر
یکسوم پیمانه شکر قهوهای
یک قوطی (حدود ۱۵۰ گرم) خامه نارگیل بدون شکر
نصف پیمانه کره
۳ قاشق غذاخوری شربت ذرت
یک قاشق چایخوری عصاره وانیل
یکچهارم قاشق چایخوری نمک
۲ عدد موز رسیده اما سفت
۲ قاشق چایخوری شکر سفید
یکچهارم قاشق چایخوری دارچین
نارگیل خشک پرکشده و برشته (اختیاری)
بستنی وانیلی یا سوربت آناناس (اختیاری)
طرز تهیه
مرحله اول: تهیه سس کارامل نارگیلی
شکر قهوهای، خامه نارگیل، کره و شربت ذرت را داخل یک قابلمه بریزید. مواد را روی حرارت متوسط قرار دهید و هر از گاهی هم بزنید تا شکر کاملاً حل شود.
پس از به جوش آمدن، حرارت را کم کنید و اجازه دهید مواد بدون درپوش حدود ۵ دقیقه بجوشند و غلیظ شوند. سپس قابلمه را از روی حرارت بردارید و وانیل و نمک را به آن اضافه کنید. سس را گرم نگه دارید.
مرحله دوم: آمادهسازی موزها
گریل را روی حرارت متوسط (حدود ۱۷۵ تا ۱۹۰ درجه سانتیگراد) گرم کنید و سطح آن را کمی چرب کنید.
موزها را بدون جدا کردن پوست، از طول نصف کنید. شکر سفید و دارچین را با هم مخلوط کرده و روی سطح برشخورده موزها بپاشید.
مرحله سوم: گریل کردن
موزها را از سمت برشخورده روی گریل قرار دهید و حدود ۳ تا ۴ دقیقه بپزید تا سطح آنها طلایی و کمی کاراملی شود.
در صورت تمایل میتوانید پس از گریل شدن، هر نیمه موز را به چند قسمت کوچکتر برش بزنید.
مرحله چهارم: سرو
روی هر سهم از موزهای گریلشده حدود ۲ قاشق غذاخوری از سس کارامل گرم بریزید. سپس در صورت تمایل با بستنی وانیلی یا سوربت آناناس و مقداری نارگیل برشته سرو کنید.
نکته مهم:
متخصصان آشپزی توصیه میکنند برای تهیه این دسر از موزهای رسیده اما سفت استفاده شود، زیرا پس از گریل شدن بهراحتی از پوست جدا میشوند و شکل ظاهری خود را بهتر حفظ میکنند. همچنین میتوان این دسر را با مقداری نارگیل برشته، بستنی وانیلی یا سوربت آناناس سرو کرد تا ترکیبی جذاب از طعمها و بافتهای مختلف ایجاد شود.
باقیمانده سس کارامل را میتوان تا یک هفته در یخچال نگهداری کرد. پیش از مصرف مجدد، سس را کمی گرم کرده و هم بزنید تا بافت یکنواختی پیدا کند.