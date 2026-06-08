متخصصان تغذیه معتقدند دریافت پروتئین کافی در وعده ناهار می‌تواند به حفظ انرژی، سلامت عضلات و کنترل اشتها در طول روز کمک کند.

اگر در طول روز فرصت زیادی برای آماده کردن ناهار ندارید، انتخاب وعده‌های غذایی سریع و سرشار از پروتئین می‌تواند انرژی شما را تا پایان ساعت کاری حفظ کند. این ناهارهای ساده که تنها در ۱۰ دقیقه آماده می‌شوند، دست‌کم ۱۵ گرم پروتئین در هر وعده دارند و علاوه بر کمک به سلامت عضلات و استخوان‌ها، احساس سیری طولانی‌تری ایجاد می‌کنند. ساندویچ خیار و آووکادو و سالاد تن ماهی با لیمو و شوید از جمله گزینه‌های خوش‌طعم و سالمی هستند که می‌توانند جایگزین مناسبی برای ناهارهای تکراری روزانه باشند.

در ادامه با ۱۵ ناهار سریع و سرشار از پروتئین آشنا می‌شویم که برای روزهای کاری شلوغ گزینه‌های مناسبی هستند.

۱. ساندویچ خیار و آووکادو

ترکیبی از پنیر فتا، خیار ترد، آووکادوی خامه‌ای، اسفناج و پیاز قرمز روی نان سبوس‌دار که با سس ماست و پنیر فتا طعمی متفاوت پیدا می‌کند.

۲. تست پنیر و گوجه‌فرنگی

نان تست سبوس‌دار برشته‌شده با برش‌های گوجه‌فرنگی تازه و پنیر چدار آب‌شده، یک ناهار ساده و نوستالژیک است.

۳. سالاد تن ماهی با لیمو و شوید

این سالاد سرشار از پروتئین بوده و با شوید، لیمو و سماق طعمی تازه و متفاوت پیدا می‌کند.

۴. ساندویچ خیار، آووکادو و گوجه‌فرنگی

ترکیبی سبک و مغذی از آووکادو، حمص، گوجه‌فرنگی و خیار که روی نان سبوس‌دار سرو می‌شود.

۵. سالاد پروتئینی در شیشه

یک گزینه قابل حمل و مناسب برای محل کار که می‌توان آن را با مواد دلخواه شخصی‌سازی کرد.

۶. ساندویچ خیار و گوجه‌فرنگی

پنیر خامه‌ای طعم‌دار با سبزی‌های معطر در کنار خیار و گوجه‌فرنگی، این ساندویچ را به یک ناهار تابستانی دلچسب تبدیل می‌کند.

۷. سالاد تن ماهی گرین گادس

تن ماهی کنسروی در کنار سس سبزیجات معطر، منبعی عالی از پروتئین و اسیدهای چرب امگا ۳ است.

۸. ساندویچ مرغ بریان

مرغ بریان آماده با سسی الهام‌گرفته از «محمره»، سس مشهور خاورمیانه‌ای تهیه‌شده از فلفل قرمز کبابی و گردو.

۹. سالاد نخود با طعم بوفالو

ترکیبی گیاهی از نخود، کرفس و پنیر بلوچیز که طعم محبوب سس بوفالو را تداعی می‌کند.

۱۰. رپ سبزیجات سبز

این رپ سالم با خیار، جوانه‌ها، کاهو، آووکادو و ادامامه تهیه می‌شود و منبع خوبی از پروتئین گیاهی است.

۱۱. سالاد پاستا

سالادی قابل حمل که می‌توان آن را با انواع سبزیجات، زیتون، گوجه‌فرنگی یا پروتئین‌های مختلف تهیه کرد.

۱۲. ساندویچ آووکادو و خیار

آووکادو، خیار، پنیر ریکوتا و پنیر چدار در کنار فلفل دلمه‌ای رنگی، این ساندویچ را به گزینه‌ای مقوی تبدیل کرده‌اند.

۱۳. سالاد کینوا

ترکیب کینوا، نخود، ژامبون و پنیر موزارلا که پروتئین، فیبر و مواد مغذی فراوانی را در اختیار بدن قرار می‌دهد.

۱۴. ساندویچ سالاد نخود

جایگزینی گیاهی برای سالاد تن ماهی که با نخود، شوید، لیمو، سیر و کرفس تهیه می‌شود.

۱۵. جعبه ناهار تاکو

ترکیبی از مواد تاکو که می‌توان آن را به صورت جداگانه بسته‌بندی و هنگام ناهار مونتاژ کرد.

کارشناسان توصیه می‌کنند برای حفظ انرژی و جلوگیری از ریزه‌خواری در طول روز، در وعده ناهار از منابع پروتئینی باکیفیت در کنار غلات کامل و سبزیجات تازه استفاده شود. این ترکیب علاوه بر ایجاد احساس سیری طولانی‌تر، به سلامت عمومی بدن نیز کمک می‌کند.

منبع همشهری آنلاین

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