کیک سیب ایتالیایی با بافتی نرم و اسفنجی + روش تهیه

کیک‌ها ازجمله دسرها و عصرانه‌های خوشمزه و دلپذیر در سراسر دنیا هستند که در انواع میوه‌ای، خامه‌ای، شکلاتی، پنیری و... تهیه می‌شوند که هرکدام طرفداران خاص خود را دارند. کیک‌های میوه‌ای به دلیل عطر و بوی میوه‌ تازه‌ای که در آنها به کار رفته است، همیشه پر طرفدار و محبوب هستند. در این میان کیک سیب همیشه محبوب است و با روش‌های متفاوتی تهیه می‌شود.

کیک سیب ایتالیایی نوعی کیک بسیار خوشمزه و پرطرفدار ایتالیا است که از دو لایه سیب و کارامل و کیک تهیه می‌شود. این کیک علاوه‌بر بافت نرم و اسفنجی، عطر و طعم فوق‌العاده‌ای هم دارد. اگر دوست دارید این کیک خوشمزه را در منزل با روشی آسان تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه کیک سیب ایتالیایی همراه ما باشید.

مواد لازم

تخم مرغ: ۲ عدد

آرد سفید قنادی: ۲۰۰ گرم

شکر: ۱۰۰ گرم

ماست یونانی یا هم زده: ۱۲۵ گرم

سیب: ۳ عدد

گردوی خرد شده: ۵۰ گرم

بکینگ‌پودر: ۱۶ گرم

وانیل: نصف قاشق چای‌خوری

آب لیمو ترش: ۲ قاشق غذاخوری

مواد لازم برای لایه کاراملی

شکر: ۸۰ گرم

کره: ۴۰ گرم

طرز تهیه

برای درست کردن این کیک خوشمزه ابتدا سیب‌ها را پوست کنید و به صورت هلالی برش‌های نازک بزنید و داخل کاسه بریزید.

آبلیمو را روی سیب‌های خرد شده بریزید و هم بزنید، سپس کنار بگذارید تا مزه‌دار شود.

کف قالب گرد ساده را کاغذ روغنی پهن کنید.

برای درست کردن لایه کاراملی ابتدا شکر را داخل ماهی تابه بریزید و روی حرارت خیلی کم اجاق گاز قرار بدهید.

اصلا شکر را هم نزنید تا کم کم آب شود و گاهی فقط ماهی تابه را دور بدهید.

بعد از اینکه شکر کاملا آب شد، کره به دمای محیط رسیده را اضافه کنید و فوری هم بزنید تا سس یکدستی شکل بگیرد.

سس کارامل آماده را داخل قالب و روی کاغذ روغنی بریزید.

تکه‌های سیب را به صورت دایره‌ای روی لایه کاراملی بچنید و کنار بگذارید.

برای درست کردن کیک هم کافی است تخم مرغ‌ها را همراه با وانیل و شکر داخل کاسه مناسب بریزید و با دور تند همزن بزنید تا کرم رنگ و کشدار شود.

حالا ترکیب آرد و بکینگ‌پودر را با الک به مایه کیک اضافه کنید و با لیسک از یک جهت هم بزنید.

در آخر ماست و گردوی خرد شده را اضافه کنید و با لیسک در حد مخلوط شدن هم بزنید.

حالا مایه کیک را روی لایه سیب و کارامل بریزید و قالب را داخل فر ۱۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۴۵ دقیقه قرار بدهید تا کیک بپزد.

بعد از پخت، قالب را از فر خارج کنید و اجازه بدهید خنک شود، سپس کیک را داخل ظرف سرو برگردانید و کاغذ روغنی را جدا کنید.

کیک سیب ایتالیایی خوشمزه ما در این مرحله آماده سرو است، نوش جان.

نکات مهم برای درست کردن هر نوع کیک در منزل

۱- برای درست کردن کیک مواد اولیه را به دمای محیط برسانید. بنابراین سعی کنید حداقل نیم ساعت قبل از شروع همه مواد را از یخچال خارج کنید و اجازه دهید به دمای محیط برسند.

۲- معمولاً درجه حرارت و مدت زمان پخت در فرهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال اگر در دستور گفته شده دمای ۱۷۵ درجه به مدت ۴۵ دقیقه ذکر شده، ممکن است در فر شما با این دما و مدت زمان نتیجه مطلوبی حاصل نشود. البته نگران این موضوع نباشید. با چندبار استفاده از فر متوجه می‌شوید که چه دما و مدت زمانی برای پخت کیک‌ها در فر شما مناسب است. با این حال به این موضوع توجه داشته باشید که معمولاً درجه حرارتی که در دستورها گفته می‌شود، بر مبنای فر برقی است. اگر از فر گازی استفاده می‌کنید، دما را بین ۱۰ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد بیش‌تر بگذارید. اما دمایی که گفته می‌شود، باز هم به فر شما بستگی دارد. باید قلق فر دست‌تان بیاید. با چند بار امتحان کردن متوجه دما و مدت زمان پخت خواهید شد. همیشه وقتی مواد اولیه را آماده کردید و روی میز کار قرار دادید، قبل از شروع به کار فر را روشن کنید؛ چون برای تهیه هر نوع کیک یا شیرینی باید فر را از قبل روشن کنید تا موقعی که خواستید کیک را در فر بگذارید، فر کاملاً گرم شده باشد.

۳-سعی کنید یک ترازوی دیجیتال و پیمانه‌های استاندارد آشپزی تهیه کنید؛ زیرا در تهیه کیک و شیرینی اندازه‌های دقیق مواد اولیه بسیار مهم است.

۴- همیشه زمان به هم زدن تخم‌مرغ چندین بار هم‌زن را خاموش کنید و اطراف ظرف را با کمک لیسک تمیز و داخل ظرف بریزید تا ذره‌ای از تخم‌مرغ به صورت هم نزده داخل کیک نباشد. در غیر این صورت با وجود اینکه از وانیل و یا اسانس استفاده می‌کنید، باز هم کیک بوی تخم‌مرغ می‌گیرد.

۵- همیشه برای پخت هر کیکی آرد و مواد خشک دیگر مثل پودر کاکائو را ۳ بار الک کنید. این کار باعث هواگیری و سبک شدن آرد می‌شود. درنتیجه بافت کیک شما بهتر می‌شود. نکته مهم دیگری که باید در مورد آرد به آن توجه کنید، کیفیت آردهای موجود در بازار است که با هم تفاوت دارند. به همین دلیل متناسب با کیفیت آرد ممکن است میزان آن کم‌تر یا زیادتر از مقداری شود که در دستور گفته شده است. بنابراین موقع اضافه کردن آرد به این مسئله توجه داشته باشید. اگر دیدید مواد کیک درحال سفت شدن است؛ ولی هنوز مقداری از آرد باقی مانده است؛ یعنی آردی که اضافه کرده‌اید، کافی است و بقیه را اضافه نکنید. اگر هم طبق دستور عمل کردید؛ ولی حس کردید مواد کیک هنوز به آن غلظتی که باید برسد، نرسیده است؛ یعنی باید کمی بیشتر آرد اضافه کنید. بنابراین شما همیشه مقدار آردی را که در دستور گفته شده است، تهیه کنید. حال ممکن است این مقدار با توجه به کیفیت آرد کم یا زیاد شود.

۶- یک نکته خیلی مهم که در پخت انواع کیک باید رعایت کنید، این است که در فر را قبل از ۳۰ دقیقه به هیچ عنوان باز نکنید. اگر این کار انجام دهید، تمام زحمات شما هدر می‌رود؛ زیرا کیک شما پف نمی‌کند.

۷-در انتخاب قالب کیک دقت کنید. اگر قالب نسبت به مواد کوچک یا بزرگ باشد، نتیجه مطلوبی نمی‌گیرید. همیشه باید قالبی را انتخاب کنید که وقتی مواد کیک را در آن ریختید، ۳/۱ قالب شما خالی بماند. البته همه این موارد نیاز به تجربه دارد. شاید بار اول متوجه نشوید چه قالبی مناسب است. باید چند بار کیک درست کنید تا چشم شما به اندازه‌ها عادت کند و بتوانید سریع قالب مناسب را انتخاب کنید.

۸- وقتی می‌خواهید کیک را در قالب بریزید، از وسط بریزید. بعد به اطراف پخش کنید. سعی کنید کیک را طوری در قالب بریزید که مواد به صورت یک‌نواخت همه جا پخش شود.

۹- نکته مهم دیگر در پخت کیک انتخاب جنس قالب است. قالب‌های متنوع و گران‌قیمت زیادی در بازار موجود است. وقتی برای خرید قالب مراجعه می‌کنید، باتوجه به تنوع ممکن است در انتخاب قالب سردرگم شوید. یکی از بهترین قالب‌ها برای تهیه انواع کیک که نسبت به سایر قالب‌ها قیمت مناسبی هم دارد، قالب‌های گالوانیزه است که معمولاً می‌توانید آنها را از همه لوازم قنادی‌ها تهیه کنید. این قالب‌ها در طرح‌ها و شکل‌های مختلف موجودند.

منبع فرارو

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