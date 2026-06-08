قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۱۸ خرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
180,290,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
177,886,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
240,384,000
|
طلای دست دوم
|
177,886,720
|
آبشده کمتر از کیلو
|
781,980,000
|
مثقال طلا
|
781,050,000
|انس طلا
|
4,292.80
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,839,800,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,796,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
939,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
538,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
282,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,780,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|890,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
470,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
25,650,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
14,250,000
|
حباب نیم سکه
|
33,230,000
|
حباب ربع سکه
|
86,590,000
|
حباب سکه گرمی
|
56,980,000