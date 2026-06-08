برخی از گیاهان دارویی ممکن است به کاهش سرفه کمک کنند.

افرادی که می‌خواهند از داروهای طبیعی برای درمان سرفه‌ بهره بگیرند باید آنها را از منابع معتبر تهیه کنند.

برخی گیاهان مفید برای درمان سرفه‌های مداوم عبارتند از:

گل ختمی

گیاه گل ختمی سابقه طولانی در استفاده برای درمان سرفه و گلودرد دارد. این گیاه به دلیل محتوای بالای لعابی که دارد می‌تواند گلو را پوشش داده و باعث تسکین تحریکات ناشی از سرفه شود. یک مطالعه نشان داد شربت سرفه گیاهی شامل گل ختمی، آویشن و «عَشَقه» به طور موثر سرفه‌های ناشی از سرماخوردگی و عفونت‌های تنفسی را از بین می‌برد. به طوری که پس از ۱۲ روز مصرف این شربت ۹۰ درصد از شرکت کنندگان اثربخشی آن را بسیار خوب اعلام کردند.

گل ختمی به شکل گیاه خشک شده یا چای کیسه‌ای نیز موجود است. آن را به آب داغ اضافه کنید و بنوشید. هر میزان که این گیاه بیشتر در آب خیس بخورد، لعاب بیشتری تولید می‌کند و تاثیر بیشتری دارد. از عوارض جانبی آن نیز می‌توان به ناراحتی معده اشاره کرد که البته با نوشیدن مایعات اضافی می‌توان آن را جبران کرد.

آویشن

آویشن علاوه بر استفاده‌های آشپزی، استفاده درمانی نیز داشته و به عنوان درمانی مشترک برای سرفه، گلودرد، برونشیت و مشکلات گوارشی به کار می‌رود.

یک مطالعه نشان داد شربت سرفه حاوی برگ آویشن و عَشَقه در افراد مبتلا به برونشیت حاد از شربت‌های دارونما موثرتر است. اثرات شفابخش آویشن احتمالا به دلیل آنتی اکسیدان‌های این گیاه است. می‌توانید شربت‌هایی که حاوی آویشن هستند را برای درمان سرفه‌های خود استفاده کنید.

همچنین می‌توانید با افزودن دو قاشق چایخوری برگ آویشن خشک به یک فنجان آب داغ، چای آویشن درست کنید و پس از ۱۰ دقیقه آن را بنوشید.

نارون قرمز

بومیان آمریکایی به طور سنتی از پوست درخت نارون قرمز برای درمان سرفه و مشکلات گوارشی استفاده می‌کنند. نارون قرمز شبیه گل ختمی است چرا که میزان بالایی لعاب داشته که به تسکین گلودرد و سرفه کمک می‌کند. یک قاشق چایخوری گیاه خشک شده نارون قرمز را به آب داغ اضافه کرده و حداقل ۱۰ دقیقه صبر کنید و سپس چای نارون قرمز را بنوشید. اما توجه داشته باشید که گیاه نارون قرمز می‌تواند در جذب داروها تداخل ایجاد کند.

برخی گیاهان و مکمل‌ها می‌توانند با دیگر داروها تداخل داشته و عوارض جانبی ناخواسته‌ای ایجاد کنند و مصرف آنها حتما باید با مشورت پزشک صورت بگیرد.

همچنین اگر علت سرفه ریفلاکس معده باشد، اجتناب از مصرف مواد غذایی که می‌تواند باعث بازگشت اسید معده شود، یکی از بهترین راه‌های کنترل این بیماری و کاهش سرفه‌های ناشی از آن است. محرک‌های ریفلاکس در هر فرد ممکن است متفاوت باشد. افرادی که مطمئن نیستند چه چیزی باعث ریفلاکس اسید معده آنها می‌شود، می‌توانند با حذف رایج‌ترین محرک‌ها از رژیم غذایی و نظارت بر علائم خود، بیماری‌شان را کنترل کنند.

از غذاها و نوشیدنی‌هایی که به طور معمول باعث بازگشت اسید معده می‌شوند می‌توان به کافئین، شکلات، مرکبات، غذاهای سرخ شده و چرب، سیر و پیاز، نعناع، ادویه جات و غذاهای تند و گوجه فرنگی و محصولات تولید شده از گوجه فرنگی اشاره کرد.

توجه داشته باشید در صورتی که سرفه‌ها شدید بوده یا تا چند هفته ادامه داشته باشد، لازم است به پزشک مراجعه کنید.

منبع ايسنا

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