چرا ژلاتین بوی بد میدهد؟ ؛ روش درست حل کردن ژلاتین
ژلاتین بیرنگ و بیمزه، عصاره کلاژن حیوانی است که در دسرها و غذاها کاربرد دارد. برای حفظ کیفیت آن، از حرارت غیرمستقیم (بنماری) استفاده کنید، از جوشیدن شدید بپرهیزید و آن را در جای خشک و خنک نگهداری کنید تا تا شش ماه خاصیت خود را حفظ کند.
آیا تا به حال برایتان پیش آمده که ژلاتین بوی نامطبوع بدهد یا دسرتان سفت نشود؟ مشکل اغلب از روش حل کردن یا نگهداری نادرست است. ژلاتین از کلاژن حیوانی به دست میآید و یک عامل ژلکننده محبوب در تهیه ژله، موس، ترافل و حتی بعضی غذاهاست. اما برای اینکه همیشه بهترین نتیجه را بگیرید، باید چند نکته ساده اما کلیدی را بدانید؛ از روش درست آبکردن تا مدت ماندگاری و معادلسازی پودر با ورق ژلاتین.
در این مطلب، تمام فوتهای کوزهگری را قدمبهقدم مرور میکنیم.
روش صحیح حل کردن ژلاتین؛ هرگز مستقیم حرارت ندهید
برخلاف تصور رایج، ژلاتین را نباید مستقیم روی شعله یا در مایعات داغِ در حال جوش ریخت. بهترین روش حل کردن ژلاتین، استفاده از بخار آب یا همان بنماری است. کافی است پودر ژلاتین را با آب سرد مخلوط کنید، سپس ظرف را روی بخار آب جوش قرار دهید تا آرام آرام ذوب شود. اگر دمای محیط از ۸۰ درجه سانتیگراد بالاتر برود، بوی زننده و نامطبوعی از ژلاتین آزاد میشود که طعم نهایی دسرتان را خراب میکند.
تبدیل پودر ژلاتین به ورق ژلاتین
اگر دستور پخت شما به ورق ژلاتین اشاره دارد ولی در خانه پودر دارید، نگران نباشید. یک قاشق غذاخوری پودر ژلاتین (حدود ۶ گرم) معادل ۴ ورق ژلاتین است. برای استفاده، ورقها را ابتدا در آب سرد خیس کنید و پودر را طبق روش بنماری آماده کنید.
شرایط ایدهآل نگهداری ژلاتین
بهترین مکان برای نگهداری ژلاتین، یک ظرف دربسته، در جای خشک و خنک (مثل کابینت دور از اجاق گاز) است. رطوبت و گرمای زیاد باعث کلوخه شدن و کاهش قدرت ژلکنندگی آن میشود.
عمر مفید ژلاتین پس از باز شدن
حتماً به تاریخ انقضا توجه کنید. پس از باز کردن بسته، مدت ماندگاری ژلاتین حداکثر ۶ ماه است. بعد از این مدت، خاصیت خود را از دست میدهد و دیگر دسر شما سفت نمیشود. برای اطمینان، همیشه یک تست کوچک قبل از استفاده اصلی انجام دهید.
جمعبندی
با رعایت همین نکات ساده – بنماری، حرارت ملایم، نگهداری خشک و خنک، و استفاده حداکثر شش ماه پس از باز شدن – همیشه ژلاتینی با کیفیت و بدون بو خواهید داشت. حالا میتوانید با خیال راحت دسرهای رویاییتان را ژلدار کنید.