علائمی که نشان میدهد فرزندتان اوتیسم دارد+ فیلم
عرفان ادیب فر، گفتار درمانگر با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره راه تشخیص اوتیسم توضیحاتی داد.
وی بیان کرد: مشکل در برقراری ارتباط و تعاملات، مشکلات حسی نسبت به بو، مزه، حساسیت به نور، صدا و مشکلات رفتاری. علایق خاصی دارند. بازیهای کلیشهای میکنند. دستانشان را تکان می دهند و دور خودشان میچرخند. اگر روتین روزمره آنها به هم بریزد، باعث می شود این کودکان آشفتهتر بشوند.
عرفان ادیب فر، گفتار درمانگر با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره راه تشخیص اوتیسم توضیحاتی داد.