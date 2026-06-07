وی بیان کرد: مشکل در برقراری ارتباط و تعاملات، مشکلات حسی نسبت به بو، مزه، حساسیت به نور، صدا و مشکلات رفتاری. علایق خاصی دارند. بازی‌های کلیشه‌ای می‌کنند. دستانشان را تکان می دهند و دور خودشان می‌چرخند. اگر روتین روزمره آنها به هم بریزد، باعث می شود این کودکان آشفته‌تر بشوند.