چگونه «شانه یخزده» را درمان کنیم؟
شانه یخزده یک مشکل دردناک اما اغلب قابلبهبود است. کلید اصلی درمان آن، ترکیب صبر، حرکت تدریجی و فیزیوتراپی اصولی است. اگرچه این وضعیت میتواند ماهها یا حتی سالها طول بکشد، اما با برنامه درمانی مناسب، اکثر افراد بهتدریج توان حرکتی شانه خود را بازمییابند و به زندگی عادی بازمیگردند.
شانه یخزده که در پزشکی با نام Adhesive capsulitis شناخته میشود، حالتی است که در آن مفصل شانه بهتدریج سفت، دردناک و محدود در حرکت میشود. این مشکل معمولاً با درد مبهم آغاز شده و به مرور باعث کاهش شدید دامنه حرکتی دست میگردد.
در این وضعیت، کپسول مفصلی شانه دچار التهاب و سپس ایجاد بافتهای اسکار (سفتی و چسبندگی) میشود؛ به همین دلیل حرکت دادن دست سخت و دردناک میشود.
چرا شانه یخزده ایجاد میشود؟
علت دقیق این عارضه همیشه مشخص نیست، اما چند عامل خطر مهم شناخته شدهاند:
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دیابت
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بیماری پارکینسون
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اختلالات تیروئید
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بیحرکتی طولانیمدت شانه (مثلاً بعد از شکستگی، جراحی یا سکته)
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شیوع بیشتر در زنان نسبت به مردان
مراحل شانه یخزده
این بیماری معمولاً در سه مرحله پیش میرود:
۱. مرحله «یخزدن»
در این مرحله، درد و التهاب شروع میشود و به تدریج حرکت شانه محدود میگردد. این مرحله ممکن است بین ۲ تا ۹ ماه طول بکشد.
۲. مرحله «یخزده»
در این مرحله درد ممکن است کمتر شود، اما خشکی و محدودیت حرکت شدیدتر است. این دوره معمولاً ۴ تا ۶ ماه ادامه دارد.
۳. مرحله «آب شدن»
در این مرحله، بهتدریج دامنه حرکت شانه بهتر میشود. بازگشت کامل عملکرد ممکن است ۶ ماه تا ۲ سال زمان ببرد.
هدف درمان چیست؟
درمان شانه یخزده معمولاً دو هدف اصلی دارد:
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کاهش درد
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افزایش تدریجی دامنه حرکتی
روشهای درمانی رایج
۱. فیزیوتراپی
مهمترین بخش درمان، فیزیوتراپی کنترلشده است. نکته مهم این است که:
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کشش بیش از حد میتواند وضعیت را بدتر کند
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بیتحرکی نیز باعث پیشرفت بیماری میشود
به همین دلیل، تمرینها باید بسیار ملایم شروع شوند و بهتدریج افزایش یابند.
۲. تمرینات حرکتی تدریجی
در مراحل اولیه، حرکات بسیار کوتاه و سبک (در حد چند ثانیه) انجام میشود. سپس با بهبود وضعیت، تمرینات کششی و قدرتی اضافه میگردند.
هدف اصلی، بازگرداندن آرام دامنه حرکتی بدون تحریک درد شدید است.
اینها چند حرکت رایج و ایمن برای شانه یخزده هستند که معمولاً در فیزیوتراپی استفاده میشوند:
۱. حرکت پاندولی (Pendulum)
دست آزاد آویزان است و با حرکت آرام بدن، شانه بدون فشار میچرخد. برای کاهش درد و شروع حرکت مفصل.
۲. بالا رفتن دست روی دیوار (Wall Climb)
انگشتان روی دیوار بالا میروند تا دامنه حرکت شانه بهتدریج بیشتر شود.
۳. کشش عرضی شانه (Cross-body stretch)
دست را به آرامی از جلوی بدن به سمت شانه مخالف میکشیم.
۴. کشش با حوله (Towel stretch)
یک دست از بالا و یکی از پایین پشت کمر، با حوله کمک میکنیم دستها به هم نزدیک شوند.
۵. چرخش خارجی با کش یا بدون کش
برای فعالسازی عضلات روتاتورکاف و بهبود پایداری شانه.
۶. تمرین با چوب یا عصا
با کمک دست سالم، دست درگیر را به آرامی بالا یا به طرفین حرکت میدهیم.
۳. تزریق دارو
در برخی موارد، پزشکان از تزریق کورتیکواستروئید در مفصل شانه برای کاهش التهاب و درد استفاده میکنند.
روند طبیعی بهبود
در بسیاری از موارد، شانه یخزده حتی بدون درمانهای تهاجمی نیز بهبود پیدا میکند، اما این روند ممکن است طولانی باشد و تا دو سال ادامه پیدا کند.
به همین دلیل، مدیریت صحیح درد و حفظ حرکت مفصل در طول این دوره اهمیت زیادی دارد.