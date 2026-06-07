بدترین صبحانه را بشناسید
بسیاری از افراد برای سالها تخممرغ را عامل اصلی افزایش کلسترول میدانستند، اما اکنون متخصصان تغذیه میگویند مشکل واقعی در بشقاب صبحانه، اغلب سوسیس و سایر فرآوردههای گوشتی پرچرب است؛ خوراکیهایی که میتوانند سلامت قلب را در معرض خطر قرار دهند.
وقتی صحبت از کلسترول خون و سلامت قلب به میان میآید، برخی گزینههای صبحانه انتخابهای بهتری نسبت به سایرین هستند. بسیاری از صبحانههای رایج در رژیم غذایی غربی، از جمله سوسیس، بیکن، نان تست کرهای و غذاهای پنیری، حاوی مقادیر بالایی چربی اشباع و مقدار کمی فیبر هستند؛ ترکیبی که در بلندمدت میتواند به سلامت قلب آسیب برساند.
افزایش کلسترول LDL یا همان «کلسترول بد» به مرور زمان باعث تشکیل پلاک در دیواره رگها شده و خطر بیماریهای قلبی و سکته مغزی را افزایش میدهد.
تخممرغ؛ متهمی که تبرئه شده
سالها تخممرغ به دلیل داشتن کلسترول غذایی در فهرست مواد غذایی نامطلوب قرار داشت. اما متخصصان تغذیه میگویند بیشتر افراد سالم میتوانند تخممرغ را بهعنوان بخشی از یک رژیم غذایی متعادل مصرف کنند، بدون آنکه نگران افزایش قابل توجه کلسترول خون باشند.
در واقع، پژوهشهای جدید نشان میدهد چربیهای اشباعشده تأثیر بسیار بیشتری بر افزایش کلسترول خون دارند تا کلسترول موجود در مواد غذایی.
چرا سوسیس برای صبحانه انتخاب مناسبی نیست؟
کارشناسان تغذیه معتقدند سوسیس یکی از نامناسبترین گزینهها برای افرادی هستند که قصد کنترل کلسترول خود را دارند.
۱. چربی اشباع بالا
چربی اشباع میتواند توانایی کبد در حذف کلسترول LDL از خون را کاهش دهد. در نتیجه، سطح کلسترول بد به مرور افزایش مییابد.
هر ۱۰۰ گرم سوسیس سرخشده حدود ۹ گرم چربی اشباع دارد. این مقدار نزدیک به ۷۰ درصد حداکثر مصرف روزانه توصیهشده از سوی انجمن قلب آمریکا برای یک رژیم غذایی ۲۰۰۰ کالری است.
۲. گوشت فرآوریشده
سوسیس در گروه گوشتهای فرآوریشده قرار میگیرد. مطالعات متعدد نشان دادهاند مصرف منظم این محصولات با افزایش خطر بیماریهای قلبی ـ عروقی ارتباط دارد.
مواد نگهدارندهای مانند نیتریتها که برای حفظ رنگ و طعم سوسیس استفاده میشوند، هنگام پخت در دمای بالا یا در فرآیند هضم میتوانند ترکیباتی به نام نیتروزآمین تولید کنند؛ موادی که با افزایش خطر سرطان و بیماریهای قلبی مرتبط دانسته شدهاند.
۳. همراهی با غذاهای پرچرب دیگر
سوسیس معمولاً در کنار مواد غذایی دیگری مانند پنیر، کره، بیسکویتهای کرهای، سسهای خامهای یا نانهای پرچرب مصرف میشود. این ترکیبها میزان چربی اشباع یک وعده صبحانه را به سرعت افزایش میدهند و رعایت محدودیتهای توصیهشده برای سلامت قلب را دشوار میکنند.
جایگزینهای سالمتر برای صبحانه
متخصصان تأکید میکنند که حذف کامل سوسیس ضروری نیست، اما بهتر است مصرف آن به مناسبتهای گاهبهگاه محدود شود. در عوض، گزینههای زیر میتوانند انتخابهای سالمتری باشند:
ماهی سالمون دودی
سالمون دودی منبع خوبی از پروتئین و اسیدهای چرب امگا ۳ است. برخلاف سوسیس، بیشتر چربیهای موجود در آن از نوع غیراشباع هستند که به کاهش کلسترول LDL و بهبود سلامت قلب کمک میکنند.
جو دوسر
جو دوسر سرشار از فیبر محلول، بهویژه بتاگلوکان، است. این نوع فیبر به کلسترول موجود در دستگاه گوارش متصل شده و به دفع آن از بدن کمک میکند.
مصرف روزانه یک کاسه جو دوسر میتواند به کاهش کلسترول تام و کلسترول بد کمک کند. ترکیب آن با دانه چیا، تخم کتان و میوههایی مانند سیب، اثرات مفید آن را افزایش میدهد.
تخممرغ
برخلاف باور قدیمی، تخممرغ برای بیشتر افراد سالم مشکلی ایجاد نمیکند. انجمن قلب آمریکا مصرف روزانه یک تخممرغ کامل را در قالب یک الگوی غذایی سالم مجاز میداند و برخی مطالعات جدید حتی مصرف دو تخممرغ در روز را نیز برای اغلب افراد سالم بیخطر ارزیابی کردهاند.
نکته مهم این است که تخممرغ را با چه مواد غذایی مصرف میکنید. املت سبزیجات، تخممرغ آبپز و تخممرغ همراه با نان سبوسدار گزینههای مناسبی هستند.
جایگزینهای گیاهی
محصولات گیاهی جایگزین گوشت معمولاً چربی اشباع کمتری نسبت به سوسیس دارند و اغلب حاوی فیبر بیشتری هستند. همچنین حبوباتی مانند لوبیا سیاه میتوانند منبعی عالی از پروتئین گیاهی برای صبحانه باشند.
اگر به دنبال کاهش کلسترول خون هستید، لازم نیست تمام غذاهای مورد علاقه خود را کنار بگذارید؛ اما سوسیسهای گوشتی صبحانه بهتر است به یک انتخاب گاهبهگاه تبدیل شوند. چربی اشباع بالا، فرآوریشدگی و مصرف همزمان با سایر غذاهای پرچرب باعث میشود این محصول یکی از نامناسبترین گزینههای صبحگاهی برای سلامت قلب باشد.
در مقابل، غذاهایی مانند جو دوسر، سالمون، تخممرغ و منابع پروتئین گیاهی میتوانند با تأمین فیبر، چربیهای مفید و مواد مغذی لازم، به حفظ سلامت قلب و کنترل بهتر کلسترول کمک کنند.