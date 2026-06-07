عطر لامبورگینی چند؟ /عکس
دنیای عطرهای لوکس به حضور نامهای بزرگی چون دیور و تام فورد عادت کرده است، اما ورود یک مهمان ناخوانده از دنیای اگزوزهای غران، قواعد این بازی را به هم زده است.
علاقهمندان به دنیای خودرو به خوبی میدانند که نام لامبورگینی با سرعت، هیجان و طراحیهای جسورانه گره خورده است. اما این بار، گاو خشمگین ایتالیایی پا را از پیستهای مسابقه فراتر گذاشته و وارد دنیای ظریف و پیچیده عطرها شده است. این برند با سابقه، با مشارکت برند فوق لوکس «زرجوف» (Xerjoff) که هموطنش نیز هست، دست به خلق سه رایحه منحصربهفرد زده است. اگر نگران این هستید که با زدن این عطرها بوی تعمیرگاه یا اگزوز داغ تیتانیومی بگیرید، خیالتان راحت باشد؛ طراحان زرجوف فرمولها را به قدری دلپذیر و جذاب چیدهاند که نهتنها کسی از اطرافتان فرار نخواهد کرد، بلکه در همان بار اول مجذوب سلیقه شما خواهند شد.
نتهای بویایی؛ از آلبالو در سرعت بالا تا فلفلهای آتشین!
این سهگانه جذاب با نامهای آوانگاردیا، فیرهزا و پرسورانتسا به بازار معرفی شدهاند و هر کدام هویت متفاوتی دارند. عطر اول یعنی «آوانگاردیا»، در شیشهای شیک به رنگ آبی و مشکی خودنمایی میکند و با رایحه چوبی و میوهای خود که ترکیبی از نارنگی، گیلاس، بنفشه سیاه و پایه کندر است، حس لوکس بودن را القا میکند. دومی یعنی «فیرهزا»، با شیشه نارنجی و مشکیاش، تمی شرقی و خنک دارد؛ جایی که فلفل صورتی و سیچوان در کنار جیر و عنبر، شادابی عجیبی به پا میکنند. در نهایت، عطر «پرسورانتسا» با شیشه سبز و مشکی، این پکیج را با رایحهای تند و ادویهای از زنجبیل، فلفل فرنگی و میخک کامل میکند تا تمام سلیقهها را پوشش دهد.
امضای خاص گاو خشمگین بر تن جعبههای عطر
طراحان ایتالیایی برای اینکه ثابت کنند این پروژه صرفا یک نام تجاری ساده نیست، خلاقیت عجیبی به خرج دادهاند. هر سه عطر در جعبههای بسیار نفیس و دستسازی قرار گرفتهاند که درون آنها یک تکه چرم اصل و رنگی قرار دارد. نکته جالب اینجاست که این چرمها از اضافه و باقیمانده همان چرمهای مرغوبی برداشته شدهاند که در دپارتمان تودوزی و صندلیهای خودروهای چندصد هزار دلاری لامبورگینی به کار میروند؛ ایده نابی که باعث میشود با هر بار باز کردن جعبه، اصالت یک ابرخودرو را لمس کنید.
اتحاد دو دنیای متفاوت زیر پرچم "ساخت ایتالیا"
«سرجیو مومو»، بنیانگذار و مدیر خلاق زرجوف، با ابراز خرسندی از این همکاری میگوید که از همان ابتدا مطمئن بوده ثمره این کار، چیزی فراتر از عطر خواهد بود. به باور او، اگرچه زرجوف و لامبورگینی به دو کهکشان کاملا متفاوت تعلق دارند، اما در رگهای هر دو، خون هنر و کیفیت اصیل ایتالیایی جریان دارد. هر دو برند برای رسیدن به بالاترین سطح ممکن در حوزه کاری خود تلاش میکنند و این سهگانه عطر، تبلور همافزایی دو غول لوکسساز است.
بهای لوکس بودن؛ از جیب خالی تا پول خرد صاحبان سوپر اسپرت
وقتی نام دو برند لوکس ایتالیایی روی یک محصول حک میشود، قطعا نباید منتظر قیمتهای ارزان باشید. در این مجموعه، عطر پرسورانتسا با قیمت ۵۵۸ دلار (حدود ۱۰۰ میلیون تومان) ارزانترین گزینه است. مدل فیرهزا ۵۸۶ دلار (حدود ۱۰۵ میلیون تومان) قیمت خورده و در نهایت، آوانگاردیا با برچسب قیمتی ۶۲۷ دلاری (حدود ۱۱۲ میلیون تومان) در صدر جدول گرانترینها قرار میگیرد. پرداخت چنین رقمی برای یک شیشه عطر شاید برای مردم عادی بسیار سنگین به نظر برسد، اما برای کسی که یک لامبورگینی چند صد هزار دلاری در پارکینگ خانه دارد، این مبالغ احتمالا چیزی بیشتر از پول خرد ته جیبش نخواهد بود.