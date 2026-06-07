چرا قیصر و صدف طاهریان به کشور بازگشتند!

روزنامه خراسان نوشت: هرکدام از این رخدادها به تنهایی شاید تنها یک خبر کوتاه در فضای مجازی به نظر برسد، اما کنار هم قرار گرفتن آن‌ها پرسشی بزرگ‌تر را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: آیا با نشانه‌هایی از یک تغییر تدریجی در رابطه با برخی چهره‌های مهاجر مواجه هستیم؟ آیا تجاوز به کشور و افزایش احساسات وطن‌پرستانه باعث تغییر رویکرد این افراد به مفهوم وطن شده؟ از طرفی بازگشت احتمالی برخی چهره‌های دیگر به کشور چه پیامدهایی برای فضای فرهنگی و اجتماعی ایران خواهد داشت و اگر این روند ادامه پیدا کند، چه بایدها و نبایدهایی پیش روی آن قرار خواهد گرفت؟ آیا این اتفاق می‌تواند آغازگر موجی تازه از بازگشت باشد یا صرفاً چند رویداد فردی است که به‌طور همزمان رخ داده‌اند؟

آن‌سوی دیگر بازگشت‌های خبرساز

بازگشت بینش بلور، معروف به «قیصر»، بیش از آن‌که یک خبر هنری باشد، به رویدادی اجتماعی بدل شد. حضور او در ایران و اجرای عمومی‌اش با پرچم ایران، برای بخشی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نشانه‌ای از دلبستگی به وطن و انتخابی برای آغاز فصلی تازه بود. در مقابل جریان‌های ضدایرانی کارزاری برای سلب تابعیت او راه انداختند تا هزینه این اتفاق را چنان بالا ببرند که چهره‌های دیگر هوس این تصمیم به سرشان نزند.

در همین فضا، انتشار استوری‌هایی از تهران توسط صدف طاهریان که توام با حذف پست‌های قبلی بود همزمانی جالبی ایجاد کرد که گویای فصل تازه‌ای از بازگشت هنرمندان به کشور بود. اما چرا این افراد به کشور بازمی‌گردند؟

پیوندهای عاطفی چنین بازگشتی پدیده‌ای چندعاملی است. بسیاری از هنرمندان و چهره‌های رسانه‌ای، حتی پس از سال‌ها اقامت در خارج از کشور، بخش مهمی از «سرمایه نمادین» خود را از مخاطب ایرانی دریافت می‌کنند. زبان، حافظه جمعی، شوخی‌ها، ارجاعات فرهنگی و حتی نوستالژی، شبکه‌ای از پیوندها می‌سازد که گسستن کامل از آن دشوار است. خانواده و زیست‌بوم اجتماعی هم نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. مهاجرت، به‌ویژه در هنر به‌واسطه آن‌که بخش اصلی مخاطب فرد در کشور مبدأ باقی مانده با نوعی تعلیق هویتی برای فرد همراه است؛ برای همین فرد مهاجر نه کاملاً در جامعه میزبان حل می‌شود و نه پیوندش با وطن قطع می‌شود. در چنین شرایطی، بازگشت می‌تواند تلاشی برای بازیابی یکپارچگی هویتی باشد.

واقعیت در برابر تصور بخشی از انگیزه بازگشت را باید در تفاوت میان «تصویر مهاجرت» و «تجربه مهاجرت» جست‌وجو کرد. بسیاری با امید به فرصت‌های گسترده‌تر حرفه‌ای وارد کشور دیگری می‌شوند، اما با رقابت شدید، محدودیت‌های حقوقی، چالش‌های اقامتی و حتی انزوای فرهنگی مواجه می‌شوند. برای هنرمندی که مخاطب اصلی‌اش فارسی‌زبانان هستند، فاصله گرفتن از بستر اصلی مخاطبان می‌تواند به تدریج به کاهش اثرگذاری حرفه‌ای منجر شود. این واقعیت، گاه تصمیم بازگشت را از یک انتخاب احساسی به یک تصمیم حرفه‌ای تبدیل می‌کند.