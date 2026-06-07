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قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1795164
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قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه 17 خرداد 1405

بروزرسانی: 08:00

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلا

طلای 18 عیار / 750

180,054,000

طلای ۲۴ عیار

240,070,000

طلای 18 عیار / 740

177,654,000

طلای دست دوم

177,653,670

آبشده کمتر از کیلو

780,960,000

مثقال طلا

780,040,000

انس طلا

4,329.33

سکه

سکه امامی تک فروشی

1,820,100,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,766,000,000

نیم سکه تک فروشی

929,000,000

ربع سکه تک فروشی

528,000,000

سکه گرمی تک فروشی

282,000,000

تمام سکه (قبل 86)

1,760,000,000

نیم سکه (قبل 86)

890,000,000

ربع سکه (قبل 86)

460,000,000

حباب

حباب سکه امامی

24,540,000

حباب سکه بهار آزادی

25,510,000

حباب نیم سکه

32,550,000

حباب ربع سکه

78,750,000

حباب سکه گرمی

60,500,000

 

 

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