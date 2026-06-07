قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه 17 خرداد 1405
|
بروزرسانی: 08:00
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلا
|
طلای 18 عیار / 750
|
180,054,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
240,070,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
177,654,000
|
طلای دست دوم
|
177,653,670
|
آبشده کمتر از کیلو
|
780,960,000
|
مثقال طلا
|
780,040,000
|
انس طلا
|
4,329.33
|
سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,820,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,766,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
929,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
528,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
282,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,760,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
890,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
460,000,000
|
حباب
|
حباب سکه امامی
|
24,540,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
25,510,000
|
حباب نیم سکه
|
32,550,000
|
حباب ربع سکه
|
78,750,000
|
حباب سکه گرمی
|
60,500,000