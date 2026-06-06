علائم زانودرد عصبی چیست؟
زانودرد عصبی که با نام نوروپاتی زانو نیز شناخته میشود، نوعی درد است که از آسیب یا تحت فشار قرار گرفتن اعصاب اطراف مفصل زانو ناشی میشود.
به گفته متخصصان، برخلاف دردهای استخوانی یا عضلانی، درد عصبی در زانو اغلب به صورت احساس سوزش، گزگز، بیحسی یا شوک الکتریکی توصیف میشود و ممکن است به ساق پا یا ران انتشار یابد.
علل شایع زانودرد عصبی
گیر افتادن عصب (Nerve Entrapment): شایعترین نوع آن، گیر افتادن عصب پرونئال (Peroneal nerve) در قسمت خارجی زانو است که میتواند پس از ضربه، جراحی یا استفاده از گچ رخ دهد.
نوروپاتی محیطی: بیماریهایی مانند دیابت میتوانند به اعصاب محیطی از جمله اعصاب ناحیه زانو آسیب بزنند.
رادیکولوپاتی کمری: شایع ترین نوع رادیکولوپاتی است و اغلب با اصطلاح سیاتیک اشتباه گرفته میشود. در این عارضه، بیرونزدگی دیسک یا تنگی کانال نخاعی در ناحیه کمر ممکن است باعث انتشار درد عصبی به زانو شود (درد ارجاعی).
نوروپاتی سافنوس (Saphenous Neuropathy): آسیب به عصب سافنوس که در قسمت داخلی زانو قرار دارد و اغلب پس از جراحیهای زانو (مانند تعویض مفصل) رخ میدهد.
سندرم جراحی ناموفق زانو: در برخی موارد، درد مزمن پس از جراحی تعویض مفصل زانو، منشأ عصبی دارد، نه آناتومیک
علائم کلیدی
- سوزش و داغی روی پوست زانو
- احساس تیر کشیدن یا برقگرفتگی ناگهانی
- بیحسی یا مور مور شدن
- حساسیت شدید به لمس
- دردی که با ایستادن یا راه رفتن طولانی بدتر میشود
تشخیص و درمان
به گزارش سایت تخصصی «کلینیک کلیولند»، پزشکان معمولا از الکترومیوگرافی و مطالعه هدایت عصبی (EMG/NCS) برای ارزیابی عملکرد اعصاب استفاده میکنند.
درمان این عارضه بسته به علت زمینهای شامل موارد زیر است:
۱. داروهای مختص درد عصبی: مانند گاباپنتین یا پرگابالین
۲. فیزیوتراپی: برای آزادسازی عصب تحت فشار و تقویت عضلات حمایتکننده
۳. تزریقات موضعی: درمان با کورتیکواستروئیدها
۴. کنترل بیماری زمینهای: مانند تنظیم قند خون در بیماران دیابتی
متخصصان همچنین تاکید می کنند اگر دچار ضعف ناگهانی در پا (افتادگی مچ پا) یا بیحسی شدید شدهاید، باید فورا به پزشک مراجعه کنید.