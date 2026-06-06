درحالی‌ که روسیه این روزها سخت مشغول بومی‌سازی صنعت خودروی خود است، همچنان سیل خودروهای چینی به این بازار سرازیر شده است اما این بار با یک مدل معمولی طرف نیستیم؛ هونگچی که یکی از قدیمی‌ترین برندهای خودروسازی چین محسوب می‌شود، سدان لوکس و پرچم‌دار خود یعنی گویا را راهی خیابان‌های روسیه کرده است تا چشمی به جیب ثروتمندان این کشور داشته باشد.

هونگچی گویا دقیقاً برای به چالش کشیدن بزرگانی مثل مرسدس S کلاس، ب‌ام‌و سری ۷ و آئودی A۸ طراحی شده و ابعادش نیز این جسارت را تأیید می‌کند. این سدان بزرگ با طول ۵,۳۵۳ میلی‌متر، عرض ۱,۹۹۸ میلی‌متر و فاصله محوری ۳,۲۶۰ میلی‌متری، فضای بسیار سخاوتمندانه‌ای را برای سرنشینان فراهم می‌کند.

قیمت‌گذاری گویا در روسیه اما همه را شوکه کرده است. مدل پایه با پیشرانه V۶ حدود ۳۸۹ هزار دلار و مدل پرچم‌دار بنام ایمپریال با موتور V۸ حدود ۴۴۵ هزار دلار قیمت‌گذاری شده‌اند. نکته جالب اینجاست که همین خودرو در بازار چین با قیمتی در حدود ۲۰۷ هزار دلار عرضه می‌شود؛ به این معنی که خریداران روسی برای سوار شدن بر این پرچم‌دار چینی، باید تقریباً دو برابرِ همتایان چینی خود هزینه کنند.

مدل پایه از یک پیشرانه ۳ لیتری V۶ توربوشارژ هیبریدی بهره می‌برد که درمجموع ۳۸۰ اسب بخار قدرت و ۵۷۰ نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کند و شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت را در ۵٫۵ ثانیه به ثبت می‌رساند اما برای کسانی که به دنبال عملکرد برتر هستند، مدل ایمپریال با یک پیشرانه ۴ لیتری V۸ توربو هیبریدی عرضه می‌شود. این پیشرانه قدرتمند ۴۷۶ اسب بخار قدرت و ۶۸۰ نیوتن‌متر گشتاور را به هر چهارچرخ منتقل می‌کند تا این سدان لوکس در عرض ۴٫۵ ثانیه از حالت سکون به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد.

در داخل، هونگچی گویا دقیقاً همان چیزی است که از یک سدان پرچم‌دار انتظار می‌رود. در ردیف عقب، دو صندلی مجزای کاپیتانی با قابلیت تنظیم برقی، گرم‌کن، سردکن و ماساژور قرار گرفته است. علاوه بر این، سیستم صوتی با ۳۲ بلندگو، سانروف پانوراما و استفاده گسترده از چرم مرغوب و آلکانترا در سراسر کابین، فضایی بسیار مجلل را برای سرنشینان فراهم کرده است.

گویا بدون تغییرات خاصی نسبت به نسخه اصلی راهی روسیه شده و همچنان با همان جلوپنجره بزرگ و کروم‌کاری‌های پرزرق‌وبرق، نماد تجمل چینی در روسیه خواهد بود.