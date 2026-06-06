لیست قیمت خرید مسکن در اکباتان + جدول

بر اساس جدیدترین بررسی‌های صورت گرفته در بازار میکن تهران، قیمت خرید مسکن در اکباتان به شرح زیر است:

اقتصادآنلاین نوشت: واحدی ۱۰۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۸، با قیمت ۲۴ میلیارد تومان به فروش می‌رسد. همچنین، یک واحد ۹۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۵، با قیمت ۲۷ میلیارد تومان معامله می‌شود.

واحد دیگری، به متراژ ۱۵۴ متر سه خوابه با سال ساخت ۱۴۰۴، با قیمت ۶۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد.

همچنین، قیمت یک واحد ۱۳۶ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۰، در این منطقه ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.