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لیست قیمت خرید مسکن در اکباتان + جدول

لیست قیمت خرید مسکن در اکباتان + جدول
کد خبر : 1794677
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بازار خرید مسکن در اکباتان همچنان یکی از گزینه‌های مهم و پرتقاضای تهران است؛ جایی که ترکیب متراژ، سال ساخت و موقعیت محله، نقش اصلی را در تعیین قیمت و جذابیت سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند.

بر اساس جدیدترین بررسی‌های صورت گرفته در بازار میکن تهران، قیمت خرید مسکن در اکباتان به شرح زیر است:

اقتصادآنلاین نوشت: واحدی ۱۰۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۸، با قیمت ۲۴ میلیارد تومان به فروش می‌رسد. همچنین، یک واحد ۹۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۵، با قیمت ۲۷ میلیارد تومان معامله می‌شود.

واحد دیگری، به متراژ ۱۵۴ متر سه خوابه با سال ساخت ۱۴۰۴، با قیمت ۶۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد.

همچنین، قیمت یک واحد ۱۳۶ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۰، در این منطقه ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

لیست قیمت خرید مسکن در اکباتان + جدول

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