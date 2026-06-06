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واکنش سفیر آمریکا به صدور ویزای تیم ملی ایران + عکس

واکنش سفیر آمریکا به صدور ویزای تیم ملی ایران + عکس
کد خبر : 1794676
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سفیر آمریکا در کشور ترکیه صدور ویزا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران جهت حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را تایید و این موضوع را یک افتخار دانست.

ویزای حضور اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به آمریکا شامگاه جمعه ۱۵ خرداد صادر شد، اما رسانه‌های مختلف عربی و اروپایی گزارش داده‌اند که ویزای ۱۲ تا ۱۵ نفر از همراهان تیم ملی برای ورود به خاک آمریکا مورد تأیید قرار نگرفته و صادر نشده است.

در همین حال تام باراک سفیر آمریکا در کشور ترکیه ضمن تایید صدور ویزا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران در شبکه اجتماعی X نوشت: « ازتیم فوق‌العاده سفارت آمریکا در آنکارا بابت تلاش‌هایشان در روند بررسی و صدور ویزا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران در مسیر حضور این تیم در جام جهانی فوتبال تقدیر می‌کنم.

ورزش فراتر از مرزهاست و ما مشتاقانه منتظر استقبال از ورزشکاران و هواداران از سراسر جهان در ایالات متحده هستیم.»

واکنش سفیر آمریکا به صدور ویزای تیم ملی ایران + عکس

 

 

منبع مهر
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