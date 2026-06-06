واکنش سفیر آمریکا به صدور ویزای تیم ملی ایران + عکس
سفیر آمریکا در کشور ترکیه صدور ویزا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران جهت حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را تایید و این موضوع را یک افتخار دانست.
در همین حال تام باراک سفیر آمریکا در کشور ترکیه ضمن تایید صدور ویزا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران در شبکه اجتماعی X نوشت: « ازتیم فوقالعاده سفارت آمریکا در آنکارا بابت تلاشهایشان در روند بررسی و صدور ویزا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران در مسیر حضور این تیم در جام جهانی فوتبال تقدیر میکنم.
ورزش فراتر از مرزهاست و ما مشتاقانه منتظر استقبال از ورزشکاران و هواداران از سراسر جهان در ایالات متحده هستیم.»