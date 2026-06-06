واکنش سفیر آمریکا به صدور ویزای تیم ملی ایران + عکس

ویزای حضور اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به آمریکا شامگاه جمعه ۱۵ خرداد صادر شد، اما رسانه‌های مختلف عربی و اروپایی گزارش داده‌اند که ویزای ۱۲ تا ۱۵ نفر از همراهان تیم ملی برای ورود به خاک آمریکا مورد تأیید قرار نگرفته و صادر نشده است.