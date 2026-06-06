از کفشهای خداحافظی مسی رونمایی شد+ عکس
آدیداس از مجموعه «آخرین تانگو» به افتخار مسی رونمایی کرد.
همزمان با نزدیک شدن به جام جهانی ۲۰۲۶، شرکت آدیداس از مجموعه ویژهای با عنوان «آخرین تانگو» (اشاره به رقص معروف) رونمایی کرد. این مجموعه به مناسبت بیستمین سال حضور لیونل مسی در رقابتهای جام جهانی طراحی شده و بازتاب گستردهای در رسانههای ورزشی جهان داشته است.
کاپیتان آرژانتین نخستین بار در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان حضور یافت و در صورت بازی در جام ۲۰۲۶، ششمین حضور خود را در این مسابقات تجربه خواهد کرد؛ رکوردی که جایگاه او را در تاریخ فوتبال تثبیت میکند.
نام «آخرین تانگو» نمادی از احتمال آخرین حضور مسی در بزرگترین تورنمنت ملی فوتبال است. بسیاری معتقدند رقابتهای ۲۰۲۶ میتواند آخرین فصل حضور این اسطوره آرژانتینی باشد. آدیداس تلاش کرده با طراحی ویژه این مجموعه، بخشی از مسیر تاریخی و دستاوردهای او را به تصویر بکشد.