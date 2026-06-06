طرفدار انرژیزاها هستید؟ این عوارض را جدی بگیرید
نوشیدنیهای انرژیزا اغلب حاوی مقادیر زیادی شکر یا شیرینکننده هستند. مصرف این مقدار زیاد شکر میتواند به سرعت سطح قند خون را افزایش دهد. افزایش مکرر قند خون میتواند به طور مکرر تولید انسولین را تحریک کرده و مقاومت به انسولین را القا کند. وقتی مقاومت به انسولین رخ میدهد، خطرابتلا به دیابت نوع۲ افزایش مییابد.
درهوای گرم نوشیدنیها طرفداران زیادی پیدا میکنند بهخصوص اگر انرژیزا باشند! البته نوشیدنیهای انرژیزا معمولا درسبد خرید نوجوانهاست و تابستان و زمستان ندارد.
مصرف طولانیمدت این نوشیدنیها باکافئین بالایی که دارند چه اثراتی میتوانند روی سلامت داشته باشند؟ پس اگرخودتان یا اطرافیانتان هوادار سرسخت نوشیدنیهای انرژیزا هستید این مطلب را ازverywellhealth بخوانید.
۱.ضربان قلب و فشارخون را بالا میبرد
نوشیدنیهای انرژیزا حاوی مقادیر زیادی کافئین هستندکه میتواند منجربه مشکلاتی درعملکرد قلب وسیستم قلبی عروقی، ازجمله تپش قلب و آریتمی شود.ضربان قلب نامنظم همچنین میتواند برای کسی که زیاد ازاین نوشیدنیها مینوشد، دایمی شود. کافئین همچنین میتواند برفشارخون تأثیر بگذارد.وقتی فردی کافئین اضافی مینوشد، فشارخون در۲ساعت اول پس ازمصرف افزایش مییابد وباعث ایجاد فشار برسیستم قلبی عروقی میشود.
۲.آرامش جایش را به بیقراری میدهد
دوزکافئینی که اغلب درنوشیدنیهای انرژیزا یافت میشود،به طورقابل توجهی بالاتراز دیگرنوشیدنیهای کافئینداراست که میتواند سلامت روان را مختل کند.مصرف نوشیدنیهای انرژیزا اضطراب را افزایش میدهد ومیتواند باعث افسردگی، بیقراری و اختلال درخواب شود.
۳. قندخون ناگهان بالا میرود
نوشیدنیهای انرژیزا اغلب حاوی مقادیرزیادی شکریا شیرینکننده هستند. مصرف این مقدارزیاد شکرمیتواند به سرعت سطح قند خون را افزایش دهد. افزایش مکررقند خون میتواند به طورمکررتولید انسولین را تحریک کرده ومقاومت به انسولین را القا کند.وقتی مقاومت به انسولین رخ میدهد، خطرابتلا به دیابت نوع۲ افزایش مییابد.
۴. بیشتر ادرار میکنید!
کافئین تولید ادرار را افزایش میدهد. وقتی فرد به سرعت مایعات زیادی از بدن دفع میکند، میتواند منجربه کمآبی بدن شود. مصرف طولانی مدت نوشیدنیهای انرژیزا همچنین میتواند منجربه نارسایی کلیه شود وآن زمانی رخ میدهدکه کلیهها درفیلتر کردن مواد زاید ازخون با مشکل بیشتری مواجه میشوند.همچنین شاید عادات دستشویی رفتنتان تغییرکند. چون مصرف طولانیمدت انرژیزاها میتواند معده و روده را تحریک کند که میتواند منجر به عوارض جانبی دیگری مانند حالت تهوع، ناراحتی گوارشی، نفخ وگازشود.
۵.مینای دندان هم بینصیب نمیماند
مینای دندان، ماده سختی که از دندانهای شما محافظت میکند، می تواند با مصرف زیاد نوشیدنیهای انرژیزا دچارفرسایش یا تحلیل شود. باگذشت زمان، این مشکل میتواندخطرابتلا به این موارد را افزایش دهد: حفرهها، پوسیدگی و حساسیت دندان.
۶. ممکن است وزن اضافه کنید
ازآن جا که بسیاری ازنوشیدنیهای انرژیزا حاوی قند وکالری بالایی هستند، مصرف بیش ازحدآن ها میتواند به مرور زمان منجربه افزایش وزن شود.افرادی که نوشیدنیهای انرژیزا مصرف میکنند، ممکن است بیشتربه خوردن ونوشیدن دیگر غذاهای پرانرژی روی آورند وسبک زندگی کمتحرکتری داشته باشندکه منجر به افزایش وزن میشود.
جایگزینهایی برای نوشیدنیهای انرژیزا
اگرهنوز میخواهید ازکافئین لذت ببرید اما میخواهید از عوارض احتمالی نوشیدنیهای انرژیزا درامان باشید، میتوانید جایگزینهای سالمتری را انتخاب کنید. این جایگزینها عبارتند از:قهوه، چایها، مکملهای قبل ازتمرین ومکملهای کافئین. همچنین باید بدانید نوشیدن انرژیزاها برای گروههای خاصی مشکلسازمیشود؛ از جمله کودکان ونوجوانها، زنان باردار یا شیرده، افرادی که به کافئین حساسیت دارند، افراد مبتلا به بیماریهای روانی یا بیماریهای قلبی.