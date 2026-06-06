سعید مهرسروش، معاون آموزش اورژانس تهران با اشاره به افزایش دمای هوا و خطر بروز گرمازدگی در روزهای گرم سال اظهار کرد: گرمازدگی زمانی رخ می‌دهد که فرد برای مدت طولانی در معرض دمای بالای محیط، معمولاً بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد، به‌ویژه در شرایط رطوبت بالا قرار گیرد و بدن توانایی تنظیم دمای خود را از دست بدهد.

آنا نوشت: به گفته مهرسروش، افراد مبتلا به گرمازدگی معمولاً دچار تعریق شدید، سردرد، سرگیجه، احساس گیجی، ضعف عمومی و حالت تهوع می‌شوند. در صورت عدم رسیدگی به موقع، این وضعیت می‌تواند به اختلال در سطح هوشیاری و بروز عوارض جدی منجر شود.

معاون آموزش اورژانس تهران با بیان اینکه برخی افراد بیشتر در معرض خطر گرمازدگی قرار دارند، گفت: شرایط آب‌وهوایی گرم و مرطوب، انجام فعالیت‌های بدنی سنگین و طولانی‌مدت در فضای باز، سالمندی، نوزادی و مصرف برخی داروها و مواد مانند الکل، کوکائین، داروهای ادرارآور و مواد توهم‌زا از مهم‌ترین عوامل مستعدکننده گرمازدگی هستند.

مهرسروش درباره علائم گرمازدگی توضیح داد: سردرد، سرگیجه، ضعف و بی‌حالی، تعریق شدید، تهوع، افت فشار خون، نبض ضعیف، سرگیجه و احساس ضعف شدید از مهم‌ترین نشانه‌های این عارضه هستند که نباید نادیده گرفته شوند.

وی با تأکید بر ضرورت اقدام سریع در مواجهه با فرد گرمازده اظهار کرد: ابتدا باید فرد را از محیط گرم خارج و به مکانی خنک، سایه‌دار یا دارای تهویه مناسب منتقل کرد. همچنین لازم است با مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ تماس گرفته شود تا راهنمایی‌های لازم ارائه و در صورت نیاز آمبولانس اعزام شود.

معاون آموزش اورژانس تهران ادامه داد: لباس‌های اضافی فرد باید تا حد امکان خارج شود و بیمار در وضعیت خوابیده قرار گیرد. توصیه می‌شود پاها و ساق‌های فرد حدود ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر بالاتر از سطح بدن قرار داده شود. در صورتی که بیمار دچار تهوع یا استفراغ باشد، باید او را به پهلو خواباند تا خطر خفگی کاهش یابد.

وی افزود: استفاده از کمپرس سرد و مرطوب روی بدن، به‌ویژه در نواحی گردن، زیر بغل و کشاله ران، و همچنین باد زدن آرام بیمار می‌تواند به کاهش دمای بدن کمک کند. اگر بیمار هنگام خنک کردن شروع به لرزیدن کرد، باید روند خنک‌سازی با شدت کمتری ادامه یابد؛ زیرا لرزیدن موجب تولید گرمای بیشتر در بدن می‌شود.

مهرسروش تصریح کرد: در صورتی که بیمار هوشیار باشد و حالت تهوع نداشته باشد، می‌توان به او آب خنک یا مایعات مناسب داد، اما اگر سطح هوشیاری کاهش یافته، به تحریکات پاسخ نمی‌دهد یا دچار استفراغ است، نباید هیچ‌گونه مایعی به او خورانده شود.

وی در پایان تأکید کرد: گرمازدگی یک وضعیت اورژانسی است و در صورت مشاهده علائم شدید یا عدم بهبود وضعیت بیمار، باید هرچه سریع‌تر وی را به مرکز درمانی منتقل کرد تا از بروز عوارض خطرناک جلوگیری شود.

منبع خبر آنلاین

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