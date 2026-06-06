چتبات اوپنایآی حالا گذشته شما را دقیقتر به خاطر میآورد
ظرفیت حافظه «چتیجیپیتی» دو برابر میشود
شرکت «اوپنایآی» از نسخه جدید حافظه «چتجیپیتی» رونمایی کرد که میتواند اطلاعات کاربران را از دل گفتوگوها استخراج و بهمرور زمان بهروزرسانی کند.
اوپنایآی از بزرگترین تغییر در سیستم حافظه ChatGPT از زمان معرفی این قابلیت در سال ۲۰۲۴ خبر داد. این شرکت با عرضه سامانهای جدید با نام «Dreaming» تلاش کرده مشکل قدیمی فراموشی یا قدیمی شدن اطلاعات ذخیرهشده درباره کاربران را برطرف کند.
به گزارش دیجیتالترندز، در نسخههای قبلی حافظه ChatGPT، اطلاعات کاربران معمولا تنها زمانی ذخیره میشد که آنها بهطور مستقیم از چتبات میخواستند موضوعی را به خاطر بسپارد؛ محدودیتی که باعث میشد بخشی از اطلاعات و جزئیات مهم در گفتوگوها نادیده گرفته شود. اوپنایآی اکنون با بهروزرسانی این قابلیت، امکان استخراج و مدیریت خودکار اطلاعات مربوط به علایق، ترجیحات و سایر جزئیات کاربران را از دل مکالمات فراهم کرده است.
در مدل «Dreaming»، چتجیپیتی بهصورت خودکار اطلاعات موجود در تاریخچه گفتوگوها را تحلیل میکند و بدون نیاز به دستور مستقیم کاربر، دادههای مرتبط را استخراج و سازماندهی میکند. به گفته این شرکت، سیستم جدید همچنین گذر زمان را نیز در نظر میگیرد و میتواند تشخیص دهد برخی اطلاعات دیگر اعتبار گذشته را ندارند.
برای مثال، اگر کاربری چند هفته قبل درباره سفر خود به سنگاپور صحبت کرده باشد، ChatGPT در آینده تصور نخواهد کرد که او همچنان در همان کشور حضور دارد. این تغییر باعث میشود حافظه چتبات پویاتر باشد و پاسخها بر اساس اطلاعات بهروزتری شکل بگیرند.
اوپنایآی همچنین صفحه جدیدی برای مدیریت حافظه کاربران معرفی کرده است. در این بخش، کاربران میتوانند تمام اطلاعاتی را که ChatGPT درباره آنها ذخیره کرده مشاهده کنند، موارد نادرست را اصلاح کنند یا اطلاعات جدیدی را بهصورت دستی به حافظه اضافه کنند.
این شرکت میگوید سیستم جدید در استفاده عملی از ترجیحات کاربران نیز عملکرد بهتری دارد. برای نمونه، اگر کاربری در گفتوگوهای قبلی اعلام کرده باشد که گیاهخوار است یا رستورانهای آرام را ترجیح میدهد، ChatGPT در مکالمات بعدی میتواند این اطلاعات را بهتر به خاطر بیاورد و بدون نیاز به تکرار، آنها را در پیشنهادهای خود لحاظ کند.
قابلیت جدید از امروز برای کاربران نسخههای Plus و Pro در ایالات متحده عرضه شده است. اوپنایآی اعلام کرده طی هفتههای آینده این ویژگی در کشورهای بیشتری فعال خواهد شد و کاربران نسخههای رایگان و Go نیز به آن دسترسی پیدا خواهند کرد.
به گفته این شرکت، بهینهسازیهای اخیر باعث شده هزینه پردازشی موردنیاز برای اجرای سیستم حافظه حدود پنج برابر کاهش یابد. همین موضوع امکان ارائه این قابلیت به کاربران رایگان را فراهم کرده است. اوپنایآی همچنین اعلام کرده ظرفیت حافظه در حسابهای Plus و Pro نسبت به گذشته دو برابر شده است.
قابلیت حافظه یکی از پرتقاضاترین درخواستهای کاربران ChatGPT در سالهای اخیر بوده است. بسیاری از کاربران از فراموش شدن اطلاعات، ذخیره نشدن برخی جزئیات یا استفاده از دادههای قدیمی در پاسخها گلایه داشتند. اوپنایآی امیدوار است سیستم جدید بتواند این مشکلات را تا حد زیادی برطرف کند و تجربهای شخصیتر و طبیعیتر از گفتوگو با هوش مصنوعی ارائه دهد.