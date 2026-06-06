عوارض نشستن زیاد در دوران بارداری

یک بررسی جدید نشان می‌دهد احتمال عوارض بارداری برای زنانی که زمان بیشتری را صرف نشستن می‌کنند، در مقایسه با زنانی که حتی فعالیت‌های سبک را در برنامه روزانه خود دارند، بیشتر است.

این عوارض شامل فشار خون بالای بارداری، پره اکلامپسی (مسمومیت بارداری)، دیابت بارداری و زایمان زودرس بود.

به گفته این پژوهشگران، یافته بزرگ‌شان این بود که زنانی که بیش از ۱۰ ساعت در روز می‌نشینند، دو برابر بیشتر از زنانی که مدت زمان کمتری می‌نشینند، دچار عوارض نامطلوب بارداری می‌شوند.

گرچه انتظار این پژوهشگران این بود که این بررسی نشان دهد نشستن زیاد در دوران بارداری ممکن است برای سلامتی زیانبار باشد، اما میزان خطر اضافی بیشتر از آن چیزی بود که فکر می‌کردند و یافته‌هایشان به نفع این نظر است که الگوی فعالیت روزانه همراه با نشستن درازمدت نباید در طول بارداری توصیه شود.

پژوهشگران فعالیت بدنی ۴۷۰ زن باردار را در سه ماهه اول بارداری به مدت یک هفته پیگیری کردند. نتایج نشان داد که از هر ۵ زنی که ۱۰ ساعت یا بیشتر در روز می‌نشینند، ۲ نفر دچار عارضه بارداری می‌شوند، در حالیکه فقط یک پنجم زنانی که حدود ۷ ساعت می‌نشینند، دچار عارضه بارداری می‌شوند.

البته موانع زیادی برای ورزش در دوران بارداری وجود دارد، از جمله خستگی، حالت تهوع، تغییرات بدنی و دردهای اسکلتی-عضلانی. اما به گفته این این پژوهشگران، نتایج نشان می‌دهد که صرفاً نشستن کمتر و حرکت بیشتر می‌تواند کلید حفظ یک بارداری سالم باشد. فقط بلند شدن و حرکت بیشتر ممکن است به شما در جلوگیری از این عوارض بارداری کمک کند.

منبع همشهری آنلاین

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