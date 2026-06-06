چطور وحشت را کنترل کنیم؟
سالمندان، کودکان و نوجوانان و زنان در مقابله با وضعیتهای استرسزا، بحرانها و جنگها شکننده تر از سایر اقشار جامعه هستند. آنها نه تنها در زمان بحرانها که در زمان روابط خانوادگی و اجتماعی پرتنش نیز آسیب پذیرند و در صورت آشنایی نداشتن با شرایط مقاله با استرس میتوانند دچار آسیبهای روحی جدی شوند.
ترسیدن در مواقع پرتنش و بحرانی امری عادی است اما وحشت را در همه گروههای سنی و به ویژه در سالمندان باید کنترل کرد. برخی سری راهکارها هم وجود دارد که نه تنها مختص سالمندان هستند که میتوانند برای تمام اقشار جامعه نیز کاربردی باشند.
دکتر ماهان منصوری، متخصص ورزش سالمندان در این باره میگوید: بهتر است در اولین گام برای پیشگیری از شدت یافتن ترس و استرس با تکنیکهای تنفسی شروع کنیم. زمانی که وحشت زدهاید یا بدنتان از ترس قفل شده آرام در جایی بنشینید و تکنیکهای تنفسی را انجام دهید. یعنی ۴ ثانیه نفس بکشید، ۴ ثانیه نفس را نگهدارید و به مدت شش ثانیه نفس را آرام از دهان خارج کنید. ۵ بار این تنفسها را تکرار کنید. این کار سیستم آرام سازی بدن را فعال میکند.
او درباره راهکار دوم هم بیان میکند: روی زمین دراز بکشید، پاهای خود را محکم روی زمین فشار دهید. تا جایی که سطح زیر پای خود را کامل حس کنید. ۵ چیزی را که میبینید نام ببرید. این کار ترس را از مغز بیرون میکشد و به لحظه حال باز میگرداند.
مقابله با سم تنهایی
او با اشاره به اینکه تنهایی برای استرس مانند سم مهلک است، ادامه میدهد: برای حفظ سلامت روان تنها نمانید. در مواقع بحرانی و در زمان تلاطمهای روحی و روانی، ارتباط با دیگران بهترین سلاح شماست. حتی اگر بیحوصله هستید تلاش کنید با همسایگان خود چند کلمه حرف بزنید. همواره به خاطر داشته باشید که سه یا چهار خانواده کنار هم یک شبکه نجات را تشکیل میدهند. انسان تنها آسیبپذیرتر است.
کنترل وحشت
منصوری درباره چگونگی کنترل وحشت در سالمندان نیز توضیح میدهد: اگر سالمندی در نزدیکی شما دچار وحشت شده و تجربه تلخی را به یاد آورد، تا زمانی که خودش نخواسته از او نخواهید تجربهای را که از سر گذرانده تعریف کند. اگر فرد تجربه خود را تعریف کرد گوش کنید و به او اطمینان خاطر دهید که همه چیز درست میشود. در این وضعیت کافی است این چند کلمه معجزه آسا را بگوئید؛ «من اینجا هستم» حس کنترل را با گفتن این کلمات به خود و آن سالمند برگردانید.
معجزه حق انتخاب
منصوری همچنین تاکید میکند که در شرایط وحشت این افراد از آنها سوال کنید که «کدام غذا را میخورید؟ چه چیزی دلتان میخواهد؟ کجا دوست دارید بنشینید؟» برای حتی انتخابهای کوچک به آنها اجازه دهید چون حس ناتوانیشان را کاهش میدهد.
این متخصص ورزش سالمندان با بیان اینکه کارهای ذهنی ساده جلوی سیل احساسات را میگیرد، ادامه میدهد: شمارش معکوس یکی از راهکارهای موثر در آرامسازی است. از فرد سالمند بخواهید از شماره ۲۰ به عقب بشمرد یا اینکه فقط اعداد فرد یا زوج را شمارش کند. یا یک کلمه آشنا را برعکس هجی کند. مغز نمیتواند همزمان هم شمارش کند و هم وحشت زده باقی بماند. سرما نیز در کنترل استرس موثر است. یک نوشیدنی خنک در دست بگیرد یا آب خنک به صورتش بزند. یک دستمال خنک روی گونههای خود بگذارد. این روشها برای لحظههای ترس شدید بسیار موثر هستند.
او به تکنیک تنفس گل و شمع هم اشاره و عنوان میکند: از فرد بخواهید دست خود را روی صورت بگذارد و به تصور بو کردن گل سه ثانیه آرام نفس بکشد. حالا تصور کند، گل تبدیل به شمع شده و ۴ ثانیه فوت کند تا شمع خاموش شود. فرد باید ۵ بار این کار را تکرار کند تا آرامشش بازگردد.