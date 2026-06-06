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اگر تیروئید کم‌کار دارید، مراقب کلسترول باشد

اگر تیروئید کم‌کار دارید، مراقب کلسترول باشد
کد خبر : 1794624
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کم‌کاری تیروئید یا کاهش تولید هورمون تیروئید بوسیله غده تیروئید ممکن است هم بر قند خون و هم چربی خون تاثیر بگذارد.

کم‌کاری تیروئید می‌تواند باعث افزایش قابل توجه سطح کلسترول خون شود؛ اما رابطه بین سطح قند خون و هورمون تیروئید به این سادگی نیست.

کم کاری تیروئید درمان نشده باعث افزایش کلسترول کل و به ویژه کلسترول بد می‌شود. درمان با لووتیروکسین یا سایر داروهای تیروئید سطح کلسترول را کاهش می‌دهد اما حتی با درمان کافی بیماری تیروئید، ممکن است دلایل دیگری برای بالاتر ماندن کلسترول از حد طبیعی وجود داشته باشد، مانند رژیم غذایی و عوامل ژنتیکی.

رابطه بین قند خون و هورمون تیروئید به عوارض زمینه‌ای که ممکن است داشته باشید بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر قند خون بالا مربوط به دیابت نوع یک باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که فرد دچار کم کاری غده تیروئید و هورمون تیروئید پایین نیز باشد.

بیشتر موارد دیابت نوع یک و کم کاری تیروئید علت مشابهی دارند - یک واکنش خودایمنی. بدن شما آنتی‌بادی‌هایی تولید می‌کند که به لوزالمعده و غده تیروئید حمله می‌کنند. لوزالمعده تولید انسولین را متوقف می‌کند و قند خون بالا می‌رود. سلول‌های آسیب دیده در غده تیروئید نمی‌توانند هورمون تیروئید تولید کنند.

با مشورت با پزشکتان و مصرف داروهای‌تان باید میزان هورمون‌های تیروئیدی در خونتان را به محدوده طبیعی برسانید و در همان حد حفظ کنید. در این صورت کنترل سطح قند خون با رژیم غذایی، ورزش و داروها آسان‌تر خواهد بود.

منبع همشهری آنلاین
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