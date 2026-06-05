دکتر «لیز دنیلز»، متخصص تغذیه و عضو انجمن متخصصان تغذیه و رژیم درمانی ایلینوی (FAAP) در این باره می‌گوید: بسیاری از مردم تصور می‌کنند که تنها مشکلِ مصرفِ بیش از حدِ ویتامین‌ها، هزینه گزافِ خریداری کردنِ آنهاست چراکه بدن ما ویتامین‌های اضافی را مانند یک فیلتر جادویی دفع می‌کند. اما دکتر دنیلز تاکید می‌کند که همیشه اینطور نیست زیرا بدن در بسیاری از موارد می‌تواند ویتامین‌ها را فراتر از آستانه‌های لازم، جذب کند و این امر ممکن است منجر به عوارض جدی و تهدیدکننده شود.

در حالی که مکمل‌ها می‌توانند به جبران کمبودهای مواد مغذی در بدن کمک کنند اما دُزهای بالا یا مصرف همزمانِ چندین محصول می‌تواند خطر عوارض جانبی را افزایش دهد.

در این مقاله به نقل از «ایتینگ ول»، متخصصان تغذیه در مورد چهار علامت مهم را که ممکن است نشان‌دهنده مصرف بی‌رویه ویتامین‌ها باشد، اطلاع‌رسانی کرده‌اند:

ناراحتی‌های گوارشی

تهوع، استفراغ، یبوست یا درد معده اغلب می‌تواند اولین نشانه مصرف بیش از حد ویتامین‌ها باشد. ویتامین‌های متعددی می‌توانند باعث ناراحتی‌های گوارشی شوند، بنابراین مهم است از آنچه مصرف می‌کنید، آگاه باشید و سپس با یک پزشک مشورت کنید تا ارزیابی کند که آیا ناراحتی گوارشی شما ناشی از مصرف بیش از حد ویتامین‌هاست یا خیر.

دکتر «اولوواتوسین آجائو»، دارای بورد تخصصی پزشکی داخلی، پزشکی سبک زندگی و پزشکی چاقی، توضیح می‌دهد که ویتامین‌های محلول در چربی مانند ویتامین‌های A و D می‌توانند به سطوح سمی برسند و باعث تهوع، استفراغ و درد معده شوند.

او می‌افزاید: آهن اضافی هم می‌تواند معده شما را ناراحت کند و حتی در صورت مصرف زیاد به کبد آسیب برساند.

به گفته متخصصان،‌ مصرف بیش از حد ویتامین C و منیزیم نیز می‌تواند باعث ناراحتی‌های گوارشی شود. دزهای بالای ویتامین C می‌تواند باعث گرفتگی شکم و اسهال شود.

علاوه بر این، دکتر دانیلز توصیه می‌کند از مصرف اکسید منیزیم خودداری کنید زیرا می‌تواند در عرض چند ساعت باعث اسهال آبکی شود.

بی‌حسی و سوزن سوزن شدن

متخصصان توضیح می‌دهند که مصرف بیش از حد ویتامین B۶ می‌تواند به اعصاب آسیب برساند و منجر به بی‌حسی یا احساس سوزن سوزن شدن در دست‌ها و پاها شود. مصرف دزهای بالای این ویتامین در طولانی مدت می‌تواند منجر به مشکل در راه رفتن یا حفظ تعادل شود.

ویتامین B۶ به منابع متعددی از جمله مکمل‌ها و نوشیدنی‌ها به ویژه نوشیدنی‌های انرژی‌زا، اضافه می‌شود. با توجه به موجود بودنِ اقلام غنی‌شده با ویتامین B۶ در همه جا، مصرف بیش از حد این ماده مغذی بدون اینکه متوجه شوید، می‌تواند آسان باشد. متخصصان خاطرنشان می‌کنند که هر گونه آسیب عصبی ناشی از مصرف بیش از حد ویتامین B۶ ممکن است ادامه یابد، حتی زمانی که مصرف مکمل را متوقف می‌کنید.

تشنگی شدید، تکرر ادرار و سنگ کلیه

مصرف بیش از حد ویتامین D می‌تواند سطح کلسیم خون را افزایش دهد. کلسیم بالا می‌تواند تشنگی و تکرر ادرار را افزایش دهد. ویتامین D باعث جذب بیشتر کلسیم در روده می‌شود و در نتیجه سطح کلسیم خون را بالا می‌برد.

علاوه بر این، افزایش بیش از اندازه کلسیم در گردش خون، خطر ابتلا به سنگ کلیه را افزایش می‌دهد.

ریزش مو

دکتر آجائو توضیح می‌دهد: مصرف بیش از حد ویتامین A در طول زمان می‌تواند منجر به ریزش مو شود.

ویتامین A نقش مهمی در سلامت مو دارد و شما برای حفظ سلامت موهای خود به مقداری از آن نیاز دارید اما مقدار بیش از حد این ویتامین در خون می‌تواند چرخه طبیعی رشد مو را مختل کند و منجر به ریزش مو شود.

افزایش بیش از حد ویتامین A در بدن با تداخل در سیستم‌های سیگنال‌دهی لازم برای رشد سالم مو و با کوچک کردن غدد تولیدکننده چربی در پوست سر، محیطی را ایجاد می‌کند که مانع رشد مو می‌شود و در نتیجه بر سلامت موها تأثیر نامطلوب می‌گذارد.

متخصصان در پایان تاکید می‌کنند که ویتامین‌ها و مواد معدنی برای سلامتی ضروری هستند اما مصرف بیشتر آنها همیشه بهتر نیست. مکمل‌های با دز بالا می‌توانند منجر به عوارض جانبی جدی یا تداخل‌های دارویی تهدیدکننده برای سلامتی شوند.

منبع ايسنا

انتهای پیام/