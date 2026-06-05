«سردرد بستنی» چیست و چه کسانی بیشتر در معرض آن هستند؟

شما هم هنگام خوردن بستنی یا هرچیز سرد دیگر احساس سردرد را تجربه کرده‌اید؟ جالب است بدانید که این مشکل شیوع زیادی دارد، اما همه لزوما به آن دچار نمی‌شوند. درواقع این سردرد چندثانیه‌ای، می‌تواند حقایق مهمی درباره حساسیت سیستم عصبی شما و حتی احتمال ابتلایتان به میگرن را فاش کند.

چرا با بستنی سردرد می‌شویم؟

سردرد ناشی ازبستنی به چندین علت رخ می‌دهد:

افت دمای ناگهانی| تماس سریع ماده سرد (مثل بستنی یا آب‌یخ) با سقف دهان یا انتهای گلو، باعث اُفت شدید دما دراین ناحیه می‌شود.

تغییرات عروقی| عروق خونی این ناحیه به‌سرعت منقبض شده و پس ازآن، برای بازگرداندن جریان خون طبیعی، به‌شدت گشاد می‌شوند.

درگیری شبکه عصبی| رشته‌های عصبیِ حس‌کننده درد دردیواره این عروق، پیام‌های درد را به عصب سه‌قلو منتقل می‌کنند.

ازآن جا که این عصب مسئول پردازش سیگنال‌های درد درصورت و پیشانی است، شما درد را به‌جای دهان، درسر وناحیه پیشانی خود حس می‌کنید.شواهد نشان می‌دهد که سردرد بستنی می‌تواند ارثی باشد!اگروالدین شما به این عارضه دچارهستند، احتمال ابتلای شما نیزبه دلیل الگوهای ژنتیکی مشابه، بالاست. مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده تفاوت در«شدت این سردرد»، سابقه ابتلای فرد به حملات میگرنی است.

افرادمبتلا به میگرن به دلیل حساسیت بالای شبکه عصب سه‌قلو،سردردهای ناشی ازمحرک سرما را با شدت بسیاربیشتری تجربه می‌کنند.البته درنهایت، نیازی نیست به دلیل ترس ازسردرد، خودتان را ازخوردن خوراکی‌های خنک محروم کنید؛ فقط کافی است کمی صبور باشید و آن‌ها را آهسته‌ترمیل کنید و ازطعمشان بیشترلذت ببرید!

منبع خراسان

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