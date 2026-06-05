انقلاب در دندانپزشکی؛ رشد دندان در بزرگسالی! | برای نخستین بار در تاریخ رخ میدهد
این دارو با مهار پروتئینی به نام USAG-1 عمل میکند که بهطور معمول مانع رشد دندانهای اضافی میشود.
برای نخستین بار در تاریخ، دانشمندان آزمایشهای انسانی دارویی را آغاز کردهاند که برای بازسازی دندانهای از دسترفته طراحی شده است.
پژوهشگران در بیمارستان دانشگاه کیوتو در ژاپن، پس از موفقیت در آزمایشهای حیوانی روی موشها و راسوها، از سپتامبر ۲۰۲۴ این درمان را روی انسانها آزمایش میکنند.
این دارو با مهار پروتئینی به نام USAG-1 عمل میکند که بهطور معمول مانع رشد دندانهای اضافی میشود.
دانشمندان معتقدند این روش میتواند جوانههای دندانی غیرفعال موجود در فک انسان را فعال کند.
مرحله اول روی بزرگسالان سالمی که دندانهای از دسترفته دارند انجام میشود و امید میرود در آینده به افرادی که بهطور مادرزادی دندان ندارند یا در طول زندگی آنها را از دست دادهاند، کمک کند.