شیره انگور برای این افراد معجزه میکند
شیره انگور یا دوشاب یکی از مقویترین خوراکیهای سنتی است که از گذشته برای درمان کمخونی، افزایش انرژی و تقویت بدن استفاده میشود. این ماده مغذی سرشار از آهن، ویتامینها و آنتیاکسیدانهاست که البته مصرف آن برای همه افراد بدون محدودیت توصیه نمی شود.
شیره انگور که در طب سنتی با نام دبس یا دوشاب شناخته میشود، از تغلیظ آب انگور به دست میآید. این ماده غذایی سرشار از ویتامینها و مواد معدنی است و خواص متعددی برای سلامت بدن دارد. در ادامه با طبع شیره انگور و مهمترین فواید آن آشنا میشوید.
طبع شیره انگور
طبع شیره انگور گرم و تر است و برای افراد سردمزاج مفید است. مصلح شیره انگور یا دوشاب، تخم ریحان است.
با هم نگاهی خواهیم داشت به فواید شیره انگور که شامل:
تقویت سیستم ایمنی و افزایش انرژی بدن
شیره انگور سرشار از ویتامینهای A، B و C و همچنین املاحی مانند آهن، منیزیم، فسفر، پتاسیم و کلسیم است و به همین دلیل نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن دارد. آنتیاکسیدانهای موجود در آن میتوانند به افزایش گلبولهای سفید کمک کرده و مقاومت بدن را در برابر بیماریها بالا ببرند.
این ماده غذایی به دلیل داشتن قند طبیعی و کالری بالا، منبع سریع تأمین انرژی برای بدن محسوب میشود. مصرف مقدار کمی از آن میتواند انرژی مورد نیاز روزانه را فراهم کرده و به رفع خستگی کمک کند.
کنترل قند خون و دیابت
مصرف شیره انگور به دلیل داشتن قند بالا باید در افراد مبتلا به دیابت با احتیاط انجام شود. بر اساس توصیههای متخصصان تغذیه، افراد دیابتی میتوانند روزانه حداکثر یک قاشق چایخوری شیره انگور یا خرما مصرف کنند؛ اما مصرف بیش از این مقدار میتواند باعث برهم خوردن تعادل سطح قند خون شود. توصیه میشود در صورت ابتلا به دیابت، پیش از اضافه کردن این ماده غذایی به رژیم غذایی خود با متخصص تغذیه مشورت شود.
فواید شیره انگور برای زنان
مصرف شیره انگور برای زنان دارای فواید متعددی است که مهمترین آنها در ادامه بررسی میشود:
خواص شیره انگور برای رحم و قاعدگی
شیره انگور سرشار از آنتیاکسیدانها و ویتامین C است و میتواند به بهبود سلامت رحم کمک کند. این ترکیبات با کاهش التهاب و تقویت دیواره رحم، در پیشگیری و بهبود مشکلاتی مانند آندومتریوز (Endometriosis) مؤثر هستند. همچنین مصرف شیره انگور به تنظیم چرخه قاعدگی و تعادل هورمونی کمک میکند.
فواید شیره انگور در بارداری
در دوران بارداری، شیره انگور به دلیل داشتن آهن و اسید فولیک میتواند در پیشگیری از کمخونی نقش داشته باشد. وجود ویتامینهای گروه B، کلسیم، روی و منیزیم نیز به رشد و تکامل جنین و کاهش احتمال برخی نقصهای مادرزادی کمک میکند.
خواص شیره انگور در دوران شیردهی
در دوران شیردهی نیز شیره انگور با تأمین انرژی و تقویت بدن مادر، به بهبود کیفیت شیر و حمایت از رشد نوزاد کمک میکند. البته بهتر است مصرف منظم آن در دوران بارداری و شیردهی با نظر متخصص تغذیه انجام شود.
درمان کمخونی و کمک به سلامت خون
شیره انگور حاوی آهن و ویتامین B۱۲ است که در فرآیند خونسازی و افزایش گلبولهای قرمز نقش مؤثری دارند. مصرف یک تا دو قاشق غذاخوری شیره انگور میتواند بخشی از نیاز روزانه بدن به آهن را تأمین کرده و به بهبود کمخونی کمک کند.
همچنین وجود پتاسیم در شیره انگور به بهبود گردش خون و رقیق شدن خون کمک میکند. این ویژگی میتواند در کاهش خطر بیماریهایی مانند حمله قلبی، آمبولی و واریس مؤثر باشد.
پیشگیری از سرطان و کاهش اثرات شیمیدرمانی
آنتیاکسیدانهای متنوع و فراوان شیره انگور از سرطانیشدن سلولهای بدن توسط رادیکالهای آزاد جلوگیری میکنند و میتوانند به تقویت سیستم ایمنی کمک کنند. همچنین شیره انگور در کاهش التهاب و عفونتها مؤثر بوده و ممکن است در کاهش برخی عوارض شیمیدرمانی نقش داشته باشد.
تقویت حافظه و پیشگیری از آلزایمر
قند طبیعی و ویتامینهای حیاتی موجود در شیره انگور باعث تقویت سلولهای مغزی و تأمین انرژی مورد نیاز آنها میشود. همچنین طبع گرم این ماده میتواند به بهبود عملکرد مغز کمک کرده و در تقویت حافظه و پیشگیری از پیری مغز نقش داشته باشد.
تقویت اعصاب و کاهش استرس
شیره انگور به دلیل داشتن مواد مغذی مهمی مانند منیزیم، آهن و ترکیبات آنتیاکسیدانی از جمله فلاونوئیدها (Flavonoids) و پروآنتوسیانیدینها (Proanthocyanidins)، تأثیر مثبتی بر سلامت سیستم عصبی دارد.
منیزیم موجود در شیره انگور با تنظیم تعادل کلسیم در بدن به کاهش تنشهای عصبی، ایجاد آرامش و بهبود خلقوخو کمک میکند. همچنین آهن موجود در آن با بهبود اکسیژنرسانی به سلولهای مغزی، میتواند در کاهش خستگی ذهنی و بهبود علائم افسردگی مؤثر باشد.
ترکیبات آنتیاکسیدانی نیز با کاهش استرس اکسیداتیو از سلولهای عصبی محافظت میکنند.در نتیجه، مصرف متعادل شیره انگور میتواند به آرامش اعصاب، افزایش انرژی و بهبود نشاط عمومی بدن کمک کند.
بهبود عملکرد گوارش
مصرف شیره انگور به پاکسازی معده و رودهها کمک کرده و با خاصیت ضدنفخ خود، موجب کاهش مشکلات گوارشی میشود. همچنین این ماده غذایی در دفع بهتر مواد زائد از بدن، از جمله اوره، نقش داشته و در نتیجه به بهبود عملکرد کلی دستگاه گوارش کمک میکند.
خواص شیره انگور از نظر طب سنتی
در طب سنتی، شیره انگور یک ماده غذایی بسیار مقوی و انرژیزا شناخته میشود که بسته به نوع مصرف (قبل یا بعد از غذا و زمانهای مختلف روز) میتواند اثرات متفاوتی بر بدن داشته باشد. شیره انگور سفید در طب سنتی بهعنوان یک تقویتکننده طبیعی برای بدن شناخته میشود که به افزایش انرژی، تقویت سیستم ایمنی، بهبود کمخونی و تقویت حافظه کمک میکند.
مصرف شیره انگور بهصورت ناشتا میتواند باعث افزایش انرژی در طول روز، بهبود عملکرد دستگاه گوارش، تقویت استخوانها و شادابی پوست شود. همچنین مصرف آن بعد از غذا به هضم بهتر کمک کرده و از نفخ، سنگینی معده و احساس خوابآلودگی جلوگیری میکند.
در طب سنتی توصیه میشود مصرف شیره انگور قبل از خواب نیز میتواند به کاهش استرس و اضطراب، بهبود کیفیت خواب، تسکین دردهای عضلانی و تقویت عملکرد مغز و حافظه کمک کند.