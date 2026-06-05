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قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1794432
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قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید.

قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه 15 خرداد 1405

بروزرسانی: 08:00

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلا

طلای 18 عیار / 750

182,954,000

طلای ۲۴ عیار

243,936,000

طلای 18 عیار / 740

180,514,000

طلای دست دوم

180,514,500

آبشده کمتر از کیلو

793,520,000

مثقال طلا

792,490,000

انس طلا

4,448.74

سکه

سکه امامی تک فروشی

1,844,900,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,801,200,000

نیم سکه تک فروشی

934,000,000

ربع سکه تک فروشی

533,000,000

سکه گرمی تک فروشی

282,000,000

تمام سکه (قبل 86)

1,795,000,000

نیم سکه (قبل 86)

900,000,000

ربع سکه (قبل 86)

470,000,000

حباب

حباب سکه امامی

9,800,000

حباب سکه بهار آزادی

29,850,000

حباب نیم سکه

17,780,000

حباب ربع سکه

73,870,000

حباب سکه گرمی

55,640,000
منبع اقتصاد24
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