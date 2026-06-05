قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید.
|
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه 15 خرداد 1405
|
بروزرسانی: 08:00
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلا
|
طلای 18 عیار / 750
|
182,954,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
243,936,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
180,514,000
|
طلای دست دوم
|
180,514,500
|
آبشده کمتر از کیلو
|
793,520,000
|
مثقال طلا
|
792,490,000
|
انس طلا
|
4,448.74
|
سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,844,900,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,801,200,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
934,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
533,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
282,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,795,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
900,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
470,000,000
|
حباب
|
حباب سکه امامی
|
9,800,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
29,850,000
|
حباب نیم سکه
|
17,780,000
|
حباب ربع سکه
|
73,870,000
|
حباب سکه گرمی
|
55,640,000