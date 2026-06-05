۱۳ نوع سس جادویی که طعم پاستای شما را رستورانی و خاص میکند
آیا تابهحال فکر کردهاید که چرا پاستاهای رستورانی طعم متفاوتی دارند؟ راز اصلی نه در نوع پاستا، بلکه در هنر ترکیب صحیح «سس» با «شکل پاستا» نهفته است.
آیا تابهحال فکر کردهاید که چرا پاستاهای رستورانی طعم متفاوتی دارند؟ راز اصلی نه در نوع پاستا، بلکه در هنر ترکیب صحیح «سس» با «شکل پاستا» نهفته است. بسیاری از ما در تکرار یکنواخت سسهای کلاسیک مثل آلفردو یا گوجهفرنگی گیر افتادهایم؛ اما دنیای سسهای پاستا، قلمرویی گسترده از طعمهای جسورانه، عطرهای گیاهی و بافتهای مخملی است که میتواند آشپزی سادهتان را به یک ضیافت ایتالیایی تبدیل کند.
در این مقاله، قصد داریم حصار تکرار را بشکنیم و شما را با دنیای سسهای حرفهای آشنا کنیم. فرقی نمیکند طرفدار طعمهای تند و آتشین هستید، رژیم گیاهخواری دارید یا عاشق تجربهی ترکیبهای خامهای خاص هستید؛ با این راهنمای کامل، یاد میگیرید کدام سس، جادوی کدام پاستا است و چگونه با چند ترفند سرآشپز، طعمهای ماندگاری در آشپزخانه خود خلق کنید.
غلظت و بافت هر سس یک از انواع سس پاستا با یکدیگر متفاوت است. سسهایی که تکههای گوشت یا سبزیجات خردشده دارند را میتوان با پاستاهایی که تخت، پهن و کمی زبر هستند سرو کرد. این پاستاها سطح کافی برای جذب سس دارند و طعم سس کامل به خورد آنها میرود. برای پاستاهایی مانند اسپاگتی که نازکتر هستند نیز میتوان از سسهای سبک و کرمی، مانند پستو، استفاده کرد. قبل از اینکه با انواع سس پاستا آشنا شوید پیشنهاد میکنیم مطلب معرفی انواع پاستا را مطالعه کنید.
سس مارینارا
اگر به سسهای کمکالری و سبک علاقه دارید میتوانید سس مارینارا را برای پاستای خود تهیه کنید. مهمترین ماده اصلی این سس گوجه است که طعم ترشی به پاستا میدهد. از سس مارینارا میتوانید در تهیه اسپاگتی، لینگوئینی یا پنه استفاده کنید. همچنین میتوانید این سس را درون ظرفی با بسته بریزید و برای ۵ روز در یخچال نگهداری کنید. برای استفاده طولانیمدتتر از سس مارینارا میتوانید سس را درون نایلونهای زیپدار بریزید و برای ۳ ماه در فریزر نگهداری کنید.
مواد مورد نیاز برای تهیه سس مارینارا برای پاستای ۳ نفره در زیر نوشته شده است:
مواد اولیه
پیاز متوسط ۱ عدد
سیر ۳ حبه
روغن زیتون ۳ قاشق غذاخوری
شکر نصف قاشق چایخوری
ریحان خشک نصف قاشق چایخوری
پونه کوهی یکچهارم قاشق چایخوری
فلفل قرمز خشک کمی
نمک و فلفل سیاه به مقدار لازم
طرز تهیه
۱. پیاز و سیر را خرد کنید. در قابلمهای روغن زیتون بریزید و پیاز خردشده را تفت دهید. پس از طلایی شدن پیاز، سیر را به آن اضافه کنید و کمی تفت دهید.
۲. گوجهها را بشویید، خرد کنید و به مواد درون قابلمه اضافه کنید. در همین مرحله نمک، فلفل، ریحان خشک و پونه کوهی را نیز درون مواد بریزید.
۳. شعله گاز را کم کنید و درب قابلمه را بهصورت نیمهباز روی قابلمه قرار دهید. مواد را هرازگاهی هم بزنید تا سس شما ته نگیرد. پس از حدود ۲۰ الی ۳۰ دقیقه سس شما آماده است. مقداری از سس را تست کنید تا از کافی بودن مقدار نمک یا فلفل آن مطمئن شوید.
نکته: درصورتیکه فرم و ظاهر سس به دلتان نمینشیند میتوانید مواد را درون مخلوط کن بریزید تا گوجهها کاملا له شوند.
سس آلفردو
پاستا آلفردو یکی از پرطرفدارترین غذاهایی است که در کافهها سرو میشود. این غذا را میتوان برای مناسبتهای مختلف و در سریعترین زمان ممکن تهیه کرد. ترکیب طعم خامه و پنیر پارمزان یا پنیر پارمیجانو باعث خوشمزهتر و کرمیتر شدن سس این غذا میشود. اگر رژیم دارید میتوانید با حذف خامه سس آلفردو را تهیه کنید.
سس پومودورو
پومودورو سسی با غلظت متعادل و طعم ملس است. این سس عصاره خالص گوجهفرنگی است که بافتی مخملی دارد. سس پومودورو را میتوان با انواع پاستا و اسپاگتی سرو کرد. اگر قصد دارید سس پومودورو را برای وعدههای غذایی بعد سرو کنید میتوانید سس را پس از خنک شدن درون ظرفی خشک بریزید و درب آن را ببندید. این سس تا ۵ روز در یخچال تازه میماند. همچنین میتوانید سس پومودورو را درون نایلونهای زیپدار بریزید و برای ۳ ماه در فریزر نگهداری کنید.
مواد لازم برای تهیه سس پومودورو برای ۳ نفر در زیر نوشته شده است:
مواد اولیه
گوجهفرنگی رسیده ۴ عدد متوسط
روغن زیتون ۲ قاشق غذاخوری
سیر ۲ حبه
پیاز کوچک ۱ عدد
برگ ریحان تازه چند عدد
شکر نصف قاشق چایخوری
نمک و فلفل سیاه به مقدار لازم
طرز تهیه
۱. گوجهها را پوست بگیرید و خرد کنید. پیازها و سیرها را نیز خرد کنید.
۲. در تابهای مقداری روغن زیتون بریزید و پیاز را درون آن تفت دهید. پس از طلایی شدن پیازها سیر را نیز به آن اضافه کنید و تفت دهید.
۳. گوجه را به مواد درون تابه اضافه کنید. شعله گاز را کم کنید تا مواد برای ۱۵ دقیقه بجوشند و غلیظ شوند.
۴. نمک، فلفل و مقداری شکر را درون مواد سس بریزید. ریحان تازه را خرد و به سس اضافه کنید. در این مرحله کافی است سس ۳ دقیقه بجوشد. در این مرحله سس شما آماده است. نوش جان!
سس بشامل
اگر قصد تهیه پاستا را دارید اما مواد اولیه زیادی در دسترستان نیست میتوانید سس بشامل را در منزل تهیه کنید. این سس که از ترکیب کره، آرد و شیر تهیه میشود بافتی نرم، لطف و خامهای دارد. سس بشامل علاوهبر پاستا در تهیه غذاهایی مانند لازانیا نیز استفاده میشود. این سس ساده را میتوان بسته به ذائقه خود با پنیر، سبزیجات و ادویههای مختلف ترکیب کرد.
سس بولونزه
برای افرادی که قصد تهیه پاستا با گوشت را دارند سس بولونزه انتخاب مناسبی است. این سس که از شمال ایتالیا راهی کشورهای دیگه شده ترکیبی از گوشت، گوجهفرنگی و شیر یا خامه است. تهیه این سس حدود به حدود ۹۰ دقیقه زمان نیاز دارد. سس بولونزه را بهتر است با پاستاهای پهنی مانند فوتوچینین سرو کنید تا طعم آن کامل به خورد پاستا برود. تا ۵ روز در یخچال و تا ۳ ماه در فریزر سالم و تازه میماند.
مواد لازم برای تهیه سس بولونزه برای پاستای ۴ نفره در زیر نوشته شده است:
مواد اولیه
گوشت چرخکرده ۴۰۰ گرم
پیاز بزرگ ۱ عدد
هویج متوسط ۱ عدد
کرفس ۱ ساقه
سیر ۲ حبه
رب گوجهفرنگی ۲ قاشق غذاخوری
گوجهفرنگی ۴۰۰ گرم
شیر یا خامه نصف پیمانه
روغن زیتون یا کره ۲ قاشق غذاخوری
طرز تهیه
۱. پیاز، هویج، سیر و کرفس را بشویید و خرد کنید. گوجهفرنگی را نیز درون میکسر بریزید تا پوره شود.
۲. روغن یا کره را درون قابلمهای بزرگ بریزید و پس از گرم شدن مواد خردشده را به آن اضافه کنید. پس از طلاییرنگ و نرم شدن مواد رب گوجه را به آنها اضافه کنید و تفت دهید.
۳. پوره گوجهفرنگی و شیر یا خامه را همراه با نمک، فلفل سیاه و جوز هندی به مواد درون قابلمه اضافه کنید.
۴. درب قابلمه را نیمهباز روی قابلمه بگذارید و شعله گاز را کم کنید. این مرحله به ۴۵ دقیقه الی یک ساعت زمان نیاز دارد. هرازگاهی مواد را هم بزنید تا سس ته نگیرد. با غلیظ شدن مواد سس بولونزه شما آماده است. نوش جان!
سس کاربونارا
سس کاربونارا سس کلاسیک و کرمی رُمی با بافتی نرم و چسبنده است. این سس برعکس بسیاری از انواع سس پاستا فاقد خامه، سیر و قارچ است و باید حتما روی پاستای داغ ریخته شود. سس کاربونارا مزهای شور و تند دارد. به دلیل وجود تخممرغ این سس را نمیتوان در یخچال یا فریزر نگهداری کرد.
مواد لازم برای تهیه سس کاربونارا برای ۲ نفر در زیر نوشته شده است:
مواد اولیه
تخممرغ کامل ۱ عدد
زرده تخممرغ ۱ عدد
پنیر پارمزان رندهشده ۵۰ گرم
بیکن ۸۰ الی ۱۰۰ گرم
فلفل سیاه ۱ قاشق چایخوری
نمک مقداری
طرز تهیه
۱. بیکن را درون تابهای ریخته و بدون روغن و با حرارت متوسط آن را تفت دهید. در این مرحله بیکن باید طلایی و ترد شود. سپس گاز را خاموش کنید.
۲. تخممرغ، زرده تخممرغ و پنیر پارمزان را در کاسهای بریزید. فلفل سیاه را به مواد اضافه کنید و با همزن دستی یا چنگال هم بزنید.
۳. پس از پخت پاستا، نصف آب آن را برای سس نگه دارید. پاستای آبکشیشده را روی بیکن بریزید. مخلوط سس را با آب پاستا ترکیب کنید روی مواد درون تابه بریزید. تابهرا روی حرارت ملایم قرار دهید تا سس سفت و کرمی شود.
سس آراچیاتا (آرابیاتا)
سس آراچیاتا طعم بسیار تندی دارد و اسم آن از کلمه ایتالیایی Arrabbiata گرفته شده است. اگر پس از خوردن این سس چهرهتان سرخ شد تعجب نکنید. ترکیب سیر و فلفل قرمز خشک با گوجهفرنگی این سس را به یکی از سسهای خوشعطر و طعم تبدیل کرده است. این سس در زمان کوتاهی تهیه میشود و اگر فرصت محدودی دارید میتوانید آراچیاتا در منزل آماده کنید. این سس را میتوان با پاستا پنه ریگاته، فوسیلی، ریکانونی و اسپاگتی سرو کرد.
در زیر مواد لازم برای تهیه سس آراچیاتا برای ۲ نفر نوشته شده است:
مواد اولیه
گوجهفرنگی ۳۰۰ گرم
روغن زیتون ۲ قاشق غذاخوری
سیر ۲ حبه
فلفل قرمز خشک یا پودر چیلی ۱ الی ۱.۵ قاشق چایخوری
جعفری ۲ شاخه
نمک به مقدار لازم
طرز تهیه
۱. گوجهها و سیر را در ظرفهای جداگانه خرد کنید.
۲. در تابهای مقداری روغن زیتون بریزید و سیر را درون آن تفت دهید. پس از طلایی شدن سیر پودر فلفل قرمز را به آن اضافه کنید.
۳. گوجهفرنگی و نمک را به مواد درون تابه اضافه کنید. شعله گاز را کم کنید تا مواد برای ۱۵ دقیقه و روی حرارت ملایم بپزند. در این مرحله سس آرچیاتای شما آماده است. آن را روی پاستا بریزید و همراه با برگهای جعفری سرو کنید. نوش جان!
سس قارچ با خامه
سس قارچ با خامه بافتی لطیف و طعم دلپذیر دارد و طرز تهیه و طعم آن شبیه به سس آلفردو است. با این تفاوت که در این سس طعم قارچ قالب است و در سس آلفردو طعم پنیر. پس از تهیه سس قارچ و خامه میتوانید آن را درون ظرف دربسته ریخته و برای ۲ روز در یخچال نگهداری کنید. برای استفاده مجدد از این سس باید آن را با حرارت بسیار ملایم گرم کنید. سس قارچ و خامه را میتوان برای کمتر از یک ماه و در فریزر نگهداری کرد. سس قارچ و خامه را با پاستاهایی مانند فتوچینی، پنه یا تاگلیاتله سرو کنید.
مواد لازم برای تهیه سس قارچ و خامه برای ۲ نفر عبارتاند از:
مواد اولیه
قارچ ۲۰۰ گرم
خامه صبحانه ۱۰۰ گرم
سیر ۱ حبه
کره ۱ قاشق غذاخوری
روغن زیتون ۱ قاشق غذاخوری
نمک و فلفل سیاه، آویشن یا جوزهندی به مقدار لازم
طرز تهیه
۱. قارچها را بشویید و ورقهای برش دهید. سیر را رنده کنید.
۲. روغن زیتون و سیر را در تابهای بریزید و تفت دهید. پس از طلایی شدن سیر قارچ را به آن اضافه کنید. در این مرحله شعله گاز باید زیاد باشد تا آب قارچها کامل جمع شوند.
۳. شعله گاز را کم و خامه را به مواد درون تابه اضافه کنید. نمک، فلفل سیاه و آویشن را با مواد سس ترکیب کنید. پس از ۵ دقیقه سس شما آماده است. نوش جان!
سس پستو
سس پستو ترکیبی خوشمزه از ریحان تازه، روغن زیتون، سیر، مغز گردو و پنیر پارمزان است. طرز تهیه سس پستو ایتالیایی با بسیاری از سسهای پاستا متفاوت است و پختن نیازی ندارد. اگر عجله دارید و میخواهید پاستا را در سریعترین زمان ممکن سرو کنید این سس مناسب شما است. سس پستو را میتوان با پاستا پنه، فوسیلی (مارپیچی) یا تروفل (صدفی) نوش جان کرد.
سس گوجهفرنگی
سس گوجهفرنگی یکی از کلاسیکترین، کمکالریترین و پرطرفدارترین انواع سس پاستا است. این سس را میتوان با رب گوجه یا گوجهفرنگی تازه تهیه کرد. سس گوجهفرنگی تند نیست و افراد مختلف با ذائقههای متفاوت میتوانند آن را سرو کنند. این سس را میتوان ۴ روز در یخچال ۲ ماه در فریزر نگهداری کرد.
مواد لازم برای تهیه سس گوجهفرنگی برای ۲ نفر در زیر نوشته شده است:
مواد اولیه
گوجهفرنگی رسیده متوسط ۴ عدد
پیاز متوسط ۱ عدد
سیر ۲ حبه
رب گوجهفرنگی ۱ قاشق غذاخوری
روغن زیتون ۲ قاشق غذاخوری
شکر نصف قاشق چایخوری
ریحان خشک یا تازه به مقدار لازم
آویشن یکچهارم قاشق چایخوری
نمک و فلفل سیاه به مقدار لازم
طرز تهیه
۱. پیاز و سیر را خرد کنید و در مقداری روغن زیتون تفت دهید تا طلایی شوند.
۲. گوجهها را پوست بگیرید و خرد کنید. سپس همراه با مقداری نمک، فلفل و شکر به مواد تفت دادهشده اضافه کنید. شعله گاز را را کم کنید. پس از ۱۵ دقیقه سس به غلظت دلخواه شما میرسد.
۳. در این مرحله ادویه و رب گوجهفرنگی را به مواد اضافه کنید. پس ۵ دقیقه سس گوجهفرنگی شما آماده است.
۴. اگر بافت سس باب میلتان نیست میتوانید پس از خنک شدن آن را با گوشتکوب برقی یا مخلوطکن پوره کنید.
درصورتیکه دوست دارید طعم گوجه کامل به خورد پاستا برود تهیه پاستا گوجه را به شما پیشنهاد میدهیم.
سس لیمو
شاید فکر کنید داشتن رژیم غذایی افراد را از خوردن پاستا با سسهای خوشمزه محروم میکند. اما سسهای پاستا متنوع هستند و میتوانید بدون لبنیات یا فرآوردههای گوشتی نیز سسی خوشعطر و طعم را تهیه کنید. سس لیمو از جمله این سسها و مناسب افرادی است که رژیم گیاهی دارند یا قصد تهیه سسی سبک برای پاستا را دارند. بهتر است این سس را بهصورت تازه و تنها به اندازه مصرف روزانه خود تهیه کنید تا با گذر زمان طعم آن تغییر نکند.
مواد لازم برای تهیه سس لیمو برای ۲ نفر در زیر نوشته شده است:
مواد اولیه
روغن زیتون بکر ۲ قاشق غذاخوری
پوست لیموی رندهشده ۱ قاشق چایخوری
آبلیموی تازه ۲ قاشق غذاخوری
سیر ۱ حبه
نمک، فلفل سیاه، جعفری تازه به مقدار لازم
طرز تهیه
۱. روغن زیتون را درون تابهای کوچک بریزید و سیر رنده شده را به آن اضافه کنید. سیر را تفت دهید تا طلایی شود.
۲. آبلیمو و پوست رندهشده لیمو را به مواد درون تابه اضافه کنید. مواد را برای ۱ الی ۲ دقیقه هم بزنید. ادویهها را به سس اضافه کنید و شعله گاز را خاموش کنید. سس لیموی شما آماده است. نوش جان!
سس چیلی
سس چیلی از پرطرفدارترین سسها در آسیا است. این سس انتخاب افرادی است که قصد سرو کردن پاستاهای تند را دارند. سس چیلی را میتوان به تنها با پاستا یا همراه سسهای دیگر سرو کرد. سس چیلی را میتوان برای ۵ روز و برای ۳ ماه در فریزر نگهداری کرد. با گذر زمان طعم تند فلفل و سیر به خورد سس میرود و سس چیلی شما تندتر میشود.
مواد لازم برای تهیه سس چیلی برای ۲ نفر در زیر نوشته شده است:
مواد اولیه
فلفل چیلی قرمز تازه یا خشکشده ۲ عدد
سیر ۲ حبه
پیاز کوچک ۱ عدد
روغن زیتون ۲ قاشق غذاخوری
رب گوجهفرنگی ۱ قاشق غذاخوری
گوجهفرنگی خردشده ۱ پیمانه
شکر نصف قاشق چایخوری
نمک و فلفل سیاه به مقدار لازم
طرز تهیه
۱. سیر و پیاز را ریز و خرد کنید. درون تابهای مقداری روغن زیتون بریزید، مواد را به آن اضافه کنید و تفت دهید.
۲. پس از طلایی شدن سیر و پیاز، فلفلهای چیلی را خرد و به آن اضافه کنید.
۳. رب گوجهفرنگی را به مواد اضافه کنید و تفت دهید تا طعم خامی آن گرفته شود.
۴. در این مرحله گوجهفرنگی خرد شده را همراه با شکر، نمک، فلفل سیاه و آبلیمو به مواد اضافه کنید. شعله گاز را کم کنید. پس از ۱۵ الی ۲۰ دقیقه سس شما آماده است. نوش جان!
سس تریاکی
میزان تندی سس تریاکی به غذا یا سالاد شما بستگی دارد. اگر این سس را برای سرو کردن همراه با پاستا آماده میکنید میتوانید از مقداری فلفل چیلی تازه خردشده یا مقداری سس چیلی در تهیه آن استفاده کنید. بافت سس تریاکی کاراملی و غلیظ است و ظاهری براق دارد. سس تریاکی را میتوانید در ظرفهایی با درب بسته برای ۱ هفته در یخچال و برای ۲ ماه در فریزر نگه دارید.
مواد لازم برای تهیه سس تریاکی برای ۲ نفر در زیر نوشته شده است:
مواد اولیه
سس سویا ۴ قاشق غذاخوری
عسل یا شکر قهوهای ۱.۵ قاشق غذاخوری
سرکه سیب ۱ قاشق غذاخوری
روغن کنجد ۱ قاشق چایخوری
زنجبیل تازه ۱ قاشق چایخوری
سیر ۱ حبه
پودر چیلی ۱ قاشق چایخوری
نشاسته ذرت ۱ قاشق چایخوری
آب سرد ۳ قاشق غذاخوری
روغن زیتون ۱ قاشق غذاخوری
دانه کنجد به مقدار لازم
طرز تهیه
۱. زنجبیل و سیر را رنده کنید. درون تابهای مقداری روغن زیتون بریزید و پس از گرم شدن سیر و زنجبیل را به آن اضافه کنید و تفت دهید.
۲. سس سویا، عسل، سرکه، روغن زیتون سس چیلی را به مواد درون تابه اضافه کنید و هم بزنید.
۳. نشاسته ذرت را با آب سرد مخلوط و به مواد تفت دادهشده اضافه کنید. ۳ الی ۵ دقیقه طول میکشد تا سس غلیظ شود. این سس را هم میتوان سرد و هم میتوان گرم سرو کرد. نوش جان!