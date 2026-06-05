کلید حفظ قدرت و استقلال در سالمندی

محققان از چندین دانشگاه در امارات متحده عربی، دانمارک، فنلاند، پاکستان، عربستان سعودی و اتریش، داده‌های بیش از ۳۸ هزار فرد بالای ۵۰ سال را در ۲۷ کشور اروپایی بررسی کردند. نتایج این مطالعه در مجله علمی Nutrients منتشر شده است.

پروتئین؛ فراتر از عضله‌سازی

بسیاری از افراد تصور می‌کنند پروتئین تنها برای ورزشکاران و بدنسازان اهمیت دارد، اما پژوهشگران تأکید می‌کنند که این ماده مغذی برای حفظ عملکرد طبیعی بدن در تمام مراحل زندگی ضروری است.

مواد غذایی مانند تخم‌مرغ، لبنیات، حبوبات، ماهی و گوشت سفید از مهم‌ترین منابع پروتئین به شمار می‌روند. مصرف منظم این مواد می‌تواند به حفظ توده عضلانی، قدرت بدنی و توانایی انجام فعالیت‌های روزانه کمک کند.

وقتی بالا رفتن از پله‌ها سخت می‌شود

بررسی‌ها نشان داد افرادی که به‌طور مداوم پروتئین کمتری دریافت می‌کردند، بیشتر با مشکلاتی مانند:

راه رفتن در مسافت‌های کوتاه

بالا رفتن از پله‌ها

بلند شدن از صندلی

حفظ تعادل

بلند کردن دست‌ها بالای سر

حمل خریدهای روزانه

مواجه بودند.

به گفته پژوهشگران، این مشکلات معمولاً نشانه‌های اولیه افت عملکرد جسمانی هستند که می‌توانند به مرور زمان استقلال فرد را محدود کنند.

سارکوپنی؛ دشمن خاموش سالمندی

یکی از نگرانی‌های اصلی متخصصان در دوران سالمندی، بیماری موسوم به Sarcopenia یا تحلیل عضلانی وابسته به سن است.

در این وضعیت، حجم و قدرت عضلات به تدریج کاهش می‌یابد و فرد برای انجام ساده‌ترین فعالیت‌های روزمره نیز با دشواری روبه‌رو می‌شود. سارکوپنی همچنین خطر زمین خوردن، شکستگی استخوان، بستری شدن در بیمارستان و نیاز به مراقبت طولانی‌مدت را افزایش می‌دهد.

زنان و مردان؛ تفاوت در پیامدها

نتایج مطالعه نشان داد کاهش قدرت دست و عضلات در مردان ارتباط قوی‌تری با مصرف کم پروتئین دارد. در مقابل، زنان بیشتر محدودیت‌های عملکردی مانند دشواری در راه رفتن، خم شدن، زانو زدن و انجام خریدهای روزانه را گزارش کردند.

این یافته‌ها نشان می‌دهد نیاز به توجه به تغذیه مناسب در هر دو جنس وجود دارد، هرچند پیامدهای کمبود پروتئین ممکن است به شکل‌های متفاوتی بروز کند.

تغذیه؛ راهکاری ساده و کم‌هزینه

یکی از مهم‌ترین نکات این پژوهش آن است که محققان مکمل‌های غذایی را بررسی نکردند؛ بلکه به الگوهای معمول تغذیه روزانه افراد پرداختند.

به عبارت دیگر، برای بهره‌مندی از مزایای پروتئین، الزاماً نیازی به مکمل‌های گران‌قیمت نیست. مصرف منظم مواد غذایی طبیعی مانند:

شیر و ماست

پنیر

تخم‌مرغ

انواع حبوبات

ماهی

مرغ

مغزها و آجیل‌ها

می‌تواند نقش مؤثری در حفظ سلامت عضلات و عملکرد جسمانی ایفا کند.

پیام مهم برای سالمندان

با افزایش امید به زندگی در سراسر جهان، حفظ توانایی حرکت و استقلال فردی به یکی از مهم‌ترین اهداف سلامت عمومی تبدیل شده است. پژوهشگران معتقدند شناسایی سالمندانی که پروتئین کافی دریافت نمی‌کنند، می‌تواند فرصتی ارزشمند برای مداخلات ساده، کم‌هزینه و مؤثر فراهم کند.

جمع‌بندی

پروتئین فقط برای عضله‌سازی ورزشکاران نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ قدرت، تحرک و استقلال در سال‌های سالمندی به شمار می‌رود. یک رژیم غذایی متعادل و غنی از منابع پروتئینی می‌تواند به افراد کمک کند تا مدت بیشتری فعال بمانند، فعالیت‌های روزمره خود را بدون وابستگی انجام دهند و از کیفیت زندگی بالاتری برخوردار شوند.

منبع همشهری آنلاین

انتهای پیام/