خوردن دسر هر روز چه بلایی سر بدن میآورد؟
بسیاری از افراد تصور میکنند خوردن دسر بهصورت روزانه برای سلامتی مضر است، اما متخصصان تغذیه نظر متفاوتی دارند. دسرهای پرقند و پرچرب میتوانند به قلب و کبد آسیب بزنند، اما برخی انتخابهای هوشمندانه نهتنها ضرری ندارند، بلکه میتوانند بخشی از یک رژیم غذایی متعادل باشند.
خوردن دسر بعد از شام یا در طول روز برای بسیاری از افراد بخشی از لذت غذا خوردن است. متخصصان تغذیه میگویند مصرف گاهبهگاه خوراکیهای شیرین معمولاً مشکلی برای سلامتی ایجاد نمیکند. حتی در برخی موارد، گنجاندن مقدار متعادلی از دسر در برنامه غذایی روزانه میتواند مزایایی نیز داشته باشد.
با این حال، نوع دسر، مقدار مصرف و کیفیت کلی رژیم غذایی نقش تعیینکنندهای در تأثیر آن بر سلامت دارند.
۱. ممکن است خطر بیماریهای قلبی را افزایش دهد
مصرف زیاد قندهای افزوده با افزایش خطر بیماریهای قلبی ـ عروقی ارتباط دارد. دسرها یکی از مهمترین منابع دریافت قند افزوده در رژیم غذایی بسیاری از افراد محسوب میشوند. متخصصان توصیه میکنند قندهای افزوده بیش از ۱۰ درصد کالری روزانه را تشکیل ندهند. در یک رژیم غذایی ۲۰۰۰ کالری، این مقدار تقریباً معادل ۱۲ قاشق چایخوری قند در روز است.
اگر دسرهای روزانه شما سرشار از شکر باشند، در بلندمدت میتوانند به افزایش وزن، اختلالات متابولیک و مشکلات قلبی منجر شوند.
۲. ممکن است رابطه سالمتری با غذا ایجاد کند
جالب است که حذف کامل خوراکیهای مورد علاقه همیشه بهترین راهکار نیست.
متخصصان میگویند اجازه دادن به خود برای مصرف متعادل غذاهای مورد علاقه، از جمله دسر، میتواند احساس محرومیت را کاهش دهد. این موضوع احتمال پرخوری، حملات خوردن افراطی و احساس گناه پس از غذا خوردن را کمتر میکند.
برای افرادی که علاقه زیادی به خوراکیهای شیرین دارند، گنجاندن مقدار مناسبی از دسر در برنامه غذایی میتواند به حفظ تعادل روانی و رفتاری در تغذیه کمک کند.
۳. ممکن است به کبد آسیب برساند
بسیاری از دسرها علاوه بر قند بالا، حاوی مقادیر قابل توجهی چربی اشباع نیز هستند.
بستنی، خمیرهای شیرینی، کیکها و انواع شیرینیهای صنعتی از جمله خوراکیهایی هستند که مصرف مداوم آنها میتواند خطر ابتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی را افزایش دهد.
کارشناسان توصیه میکنند سهم چربی اشباع در رژیم غذایی روزانه بین ۶ تا ۱۰ درصد کل کالری دریافتی باشد. مصرف بیش از حد این نوع چربی میتواند سلامت کبد و قلب را تحت تأثیر قرار دهد.
۴. ممکن است برخی مواد مغذی را تأمین کند
همه دسرها ارزش غذایی یکسانی ندارند.
برخی دسرها میتوانند منابع خوبی از مواد مغذی باشند. برای مثال:
دسرهای حاوی میوه تازه سرشار از آنتیاکسیدانها هستند.
مغزها و دانهها چربیهای مفید و پروتئین تأمین میکنند.
شکلات تلخ حاوی ترکیبات آنتیاکسیدانی است.
دسرهای تهیهشده با ماست یا شیر میتوانند منبع مناسبی از کلسیم باشند.
به همین دلیل، انتخاب دسرهای مغذیتر میتواند کیفیت کلی رژیم غذایی را بهبود بخشد.
چگونه دسر سالمتری انتخاب کنیم؟
متخصصان برای سالمتر کردن دسرها چند توصیه ساده ارائه میکنند:
دسرهای حاوی پروتئین مانند ماست، تخممرغ، مغزها یا دانهها را انتخاب کنید.
از میوههای تازه برای شیرین کردن دسر استفاده کنید.
در پخت شیرینیها از آردهای مغذیتر مانند آرد جو دوسر، بادام، نخود یا آرد کامل گندم استفاده کنید.
مغزهایی مانند گردو و بادام را به دسرها اضافه کنید.
بهجای کره یا روغن از ماست یونانی یا پنیر کاتیج در برخی دستورهای پخت استفاده کنید.
خامه را با ماست یونانی جایگزین کنید.
خوردن دسر هر روز لزوماً به معنای آسیب به سلامت نیست. آنچه اهمیت دارد نوع دسر، اندازه وعده و کیفیت کلی رژیم غذایی است. دسرهای سرشار از قند و چربی اشباع در صورت مصرف مداوم میتوانند خطر بیماریهای قلبی و کبدی را افزایش دهند، اما انتخاب گزینههای حاوی میوه، مغزها، لبنیات و مواد مغذی دیگر میتواند بخشی از یک الگوی غذایی سالم و متعادل باشد.
در نهایت، اعتدال مهمترین اصل است؛ نه حذف کامل دسر و نه مصرف بیرویه آن.