میوههای با خواص ضد التهابی + اینفوگرافیک
میوههای تازه به خاطر داشتن ترکیبات ضد التهابی و خواص آنتیاکسیدانی برای محافظت از بدن ما در برابر بیماریها ضروری هستند.
خوردن حداقل یک و نیم تا دو فنجان میوه متنوع در روز میتواند فعالیت آنتیاکسیدانی را در بدن را افزایش دهد که اثرات زیانبار ترکیباتی به نام «رادیکالهای آزاد» را در حین سوختوساز تولید میشوند، خنثی میکند.
میوهها همچنین به ویژه سرشار از ترکیبات ضد التهابی هستند که در محافظت از بدن ما در برابر بیماریهای قلبی، دیابت و انواع خاصی از سرطان و بیماریهای روده مهم هستند.
چگونه میوههای سالم کافی را در رژیم غذایی خود بگنجانیم؟
یک راهکار این است که با توجه به فصلها غذا بخورید، انگور و میوههای هستهدار را در تابستان، سیب و گلابی را در پاییز، خرمالو و انار را در زمستان و مرکبات و گیلاس را در بهار انتخاب کنید.
در حالی که همه میوهها سرشار از مواد مغذی محافظ بیماری هستند، برخی از آنها به دلیل فواید ضد التهابی خود در دنیای تغذیه مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند که در ادامه میخوانید.