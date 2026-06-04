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درمان زخم دهان در کمترین زمان با این ۶ راهکار خانگی

درمان زخم دهان در کمترین زمان با این ۶ راهکار خانگی
کد خبر : 1794208
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آفت و زخم دهان گاهی آن‌قدر دردناک می‌شود که اشتها را از بین می‌برد و انجام کارهای روزمره را سخت می‌کند. اما خبر خوب این است که چند ماده در دسترس و طبیعی، از عسل و آب‌نمک گرفته تا روغن نارگیل، می‌توانند به بهبود سریع‌تر این زخم‌های آزاردهنده کمک کنند.

تقریبا همه ما هرازگاهی به این عارضه دچار شده‌ایم. این زخم‌ها اغلب داخل لب، در فضای داخل دهان، روی لثه یا کام دهان ظاهر می‌شوند. اگرچه این زخم‌ها مضر نیستند اما گاهی بی‌نهایت دردناک و رنج‌آور می‌شوند تا جایی که حتی اشتهای فرد را به کلی از بین می‌برند.

عوامل مختلفی از جمله یبوست، نوسانات هورمونی، عفونت‌های ویروسی و استرس در بروز زخم دهان نقش دارند. گاهی نیز این عارضه از کمبود آهن و ویتامین‌های ب و ث ناشی می‌شود.

درمان سریع این زخم‌ها به کاهش التهاب، درد و خطر عفونت کمک می‌کند. 

البته در موارد محدودتر ممکن است این عارضه نشانه یک مشکل یا بیماری جدی‌تر باشد اما در غیر این صورت خوشبختانه به سادگی و با استفاده از چند ماده مفید می‌توان زخم دهان را درمان کرد.

اگر علت بروز زخم‌های دهان، بیماری‌های زمینه‌ای و جدی نباشد، با روش‌های زیر می‌توان سریع‌تر از شر آنها خلاص شد:

- عسل به دلیل خواص آنتی باکتریال تاثیر مهمی در بهبود زخم دهان دارد.

- محلول آب نمک نیز انتخابی پرطرفدار و مفید برای درمان زخم‌های دهان است.

- سیر هم یکی از پرکاربردترین درمان‌های خانگی است که برای درمان زخم دهان نیز توصیه می‌شود. کافیست برشی از آن را به آرامی و یک تا دو دقیقه روی زخم بمالید و پس از ۳۰ دقیقه دهانتان را بشوئید. با تکرار این کار زخم دهان برطرف می‌شود.

- سرکه سیب ترکیبی قوی برای درمان زخم دهان است. فقط یک قاشق غذاخوری از آن را در نیم فنجان آب حل کرده و چند دقیقه دهان خود را با محلول فوق شست و شو دهید. هر صبح و شب این کار را انجام دهید تا زخم‌ بهبود پیدا کند.

- روغن نارگیل نیز دارای خواص ضد التهابی است و در نتیجه التهاب و تورم زخم را کاهش می‌دهد.

- خمیردندان به دلیل دارا بودن خواص ضدمیکروبی به نابودی عفونت‌ عامل بروز زخم کمک می‌کند. همچنین خاصیت خنک‌کنندگی دارد که از سوختگی و تشدید ناراحتی ناشی از زخم دهان جلوگیری می‌کند.

منبع ايسنا
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