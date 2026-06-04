دسرها یکی از محبوب‌ترین و متنوع‌ترین خوراکی‌ها در سراسر جهان هستند. در این میان دسرهای میوه‌ای به دلیل عطر و طعمی که دارند، بسیار خوش‌طعم و گوارا هستند و طرفداران خاص خود را دارند. دسرها معمولاً پس از غذا سرو می‌شوند؛ زیرا شیرینی موجود در آنها به هضم بهتر غذا کمک می‌کند. دسر پاناکوتا نوعی دسر مشهور و سنتی ایتالیایی به معنای خامه پخته شده است که از ترکیب خامه با شیر و پودر ژلاتین تهیه می‌شود.

این دسر خوشمزه را معمولا به صورت وانیلی، شکلاتی و یا با طعم دهنده‌های میوه و قهوه تهیه می‌کنند. پاناکوتا توت فرنگی یکی از انواع پاناکوتاهای میوه‌ای است که به دلیل داشتن توت فرنگی عطر و طعم جذابی دارد. اگر دوست دارید این دسر خوشمزه و خاص را با روشی آسان در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه پاناکوتا توت فرنگی همراه ما باشید.

طرز تهیه

شکر: ۵۵ گرم

شیر پرچرب: ۱۵۰ گرم

خامه صبحانه: ۱۵۰ گرم

پودر ژلاتین: ۱ قاشق سوپ‌خوری

آب سرد: ۳ قاشق سوپ‌خوری

توت فرنگی خرد شده: ۱۰۰ گرم

زست لیمو (رنده پوست لیمو): ۱ قاشق چای‌خوری

طرز تهیه

مرحله اول: برای درست کردن این پاناکوتا خوشمزه ابتدا ۳۰۰ گرم توت فرنگی را داخل دستگاه غذاساز بریزید و میکس کنید تا کاملا پوره و یکدست شود. حالا پوره توت فرنگی آماده را با شکر مخلوط کنید و روی حرارت اجاق گاز بگذارید و هم بزنید تا شکر آب شود. حرارت را کم کنید تا توت فرنگی شروع به جوشیدن کند، سپس اجاق گاز را خاموش کنید.

مرحله دوم: پودر ژلاتین را با آب سرد مخلوط کنید و روی بخار آب درحال جوش بگذارید تا روان و شفاف شود.

مرحله سوم: شیر و خامه به دمای محیط رسیده را با هم مخلوط و کم‌کم به پوره توت فرنگی گرم اضافه کنید و هم بزنید. حالا پودر ژلاتین را اضافه کنید و در آخر زست لیمو را همراه با توت فرنگی‌های خرد شده به مایه دسر اضافه کنید و هم بزنید. مایه دسر را داخل قالب بریزید و قالب را به مدت ۵ تا ۶ ساعت داخل یخچال بگذارید تا دسر ببندد.

مرحله چهارم: برای خارج کردن دسر از قالب باید آن را از یخچال خارج کنید و بگذارید ۵ دقیقه بیرون بماند تا سرمای یخچال را از دست بدهد؛ سپس یک چاقوی نوک تیز و باریک را دور تا دور لبه قالب بگردانید تا دسر از قالب جدا شود. اگر قالب شما سیلیکونی باشد، دسر به‌راحتی و بدون نیاز به آب جوش در ظرف برمی‌گردد. بقیه قالب‌ها را باید در یک کاسه آب جوش بگذارید و یک دقیقه صبر کنید. اگر قالب شما فلزی باشد، دسر خیلی زودتر از یک دقیقه از قالب جدا می‌شود، درحالی که قالب پلاستیکی و چدنی به مدت زمان بیش‌تری نیاز دارد.

حواس‌تان باشد که قالب را بیش از اندازه در آب جوش نگه ندارید؛ زیرا در این صورت دسر آب می‌اندازد و هنگام برگرداندن ظاهر خوبی نخواهد داشت؛ بنابراین به محض اینکه احساس کردید دسر از قالب جدا شده است، آن را در ظرف سرو مورد نظر برگردانید و به دلخواه تزیین کنید، نوش جان.

نکات مهم

ـ توت فرنگی ازجمله میوه‌های خوشمزه و پرخاصیت است که بیش از ۶۰۰۰ نوع از آن به رنگ‌های قرمز، سفید و زرد در طبیعت موجود است. توت فرنگی سرشار از ویتامین C و آنتی اکسیدان است که در درمان بیماری التهابی موثر است؛ همچنین برای سلامت قلب و عروق، پیشگیری از سکته، کاهش فشار خون، حفظ سلامت مفاصل و استحکام استخوان‌ها، کمک به کاهش وزن، درمان زودتر زخم‌ها، درمان یبوست و... مفید است. مصرف توت فرنگی در سلامت پوست و حفظ زیبایی و طراوت آن نیز تاثیرات مفیدی دارد. توت فرنگی در ایران به دو روش گلخانه‌ای و مزرعه‌ای تولید می‌شود.

معمولا توت فرنگی‌های گلخانه‌ای درشت‌تر هستند و احتمال اینکه برای درشت شدن آنها از ترکیبات خاص شیمیایی استفاده شده باشد، زیاد است؛ بنابراین بهتر است از توت فرنگی‌های ریز مزرعه‌ای که طعم و مزه طبیعی هم دارند، استفاده کنید. هنگام خرید توت فرنگی توجه داشته باشید که توت فرنگی‌های سفت، قرمز تیره و براق را که کلاهک سبزشان کنده نشده باشد، انتخاب کنید. برای شستوی توت فرنگی به روشی کاملا سالم و بهداشتی بهتر است آنها را داخل یک کاسه گود بریزید و کاسه را پر از آب سرد کنید و صبر کنید سه دقیقه بماند؛ سپس توت فرنگی‌ها را آبکش کنید. این کار را حداقل دوبار تکرار کنید تا تمام شن ریزه‌های توت فرنگی از بین برود.

ـ زست به پوست پرتقال یا پوست لیمو رنده شده می‌گویند که عطر خوبی به دسر می‌دهد. برای تهیه زست باید هنگام رنده کردن پوست پرتقال توجه داشته باشید که فقط قسمت رنگی و رویی پوست پرتقال را رنده کنید و وقتی قسمت سفید پوست دیده شد، دیگر رنده نکنید، چون قسمت‌های سفید پوست تلخ هستند و موجب تلخی دسر می‌شوند. زست را همیشه به صورت تازه به دسر اضافه کنید و نگذارید بماند.

ـ ژلاتین ماده‌ای بدون رنگ و مزه است و از کلاژن گرفته می‌شود که در بخش‌هایی از بدن حیوانات وجود دارد. برای حل کردن پودر ژلاتین همیشه از روش بن‌ماری استفاده کنید. به این صورت که ظرف حاوی پودر ژلاتین و آب را روی بخار آب جوش بگذارید. توجه داشته باشید که اگر ژلاتین را در دمای خیلی بالا آب کنید، بوی بدی از آن متساعد خواهد شد. همچنین یک قاشق غذاخوری پودر ژلاتین معادل ۴ ورق ژلاتین است. پودر ژلاتین را باید در یک ظرف در بسته و حتماً در مکان خشک و خنک نگه‌داری کنید. پس از اینکه بسته حاوی پودر ژلاتین را باز کردید، تا ۶ ماه فرصت استفاده از آن را دارید و بعد از این مدت خاصیت خود را از دست خواهد داد.

منبع فرارو

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