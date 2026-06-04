چرا با خوردن غذاهای کتو و خوراکیهای بدون قند باز هم چاق میشویم؟
بسیاری از ما با کلماتی مثل کتو، فیتنس و رژیمی، اسیر تغذیه مدرن میشویم؛ غافل از اینکه علم روز دنیا نشان میدهد این محصولات ممکن است مسیر مستقیمی به سمت بیماریهای مزمن باشند.
ورود به بخش محصولات رژیمی فروشگاهها برای بسیاری از ما شبیه به یافتن یک مدینه فاضله است؛ جایی که میتوان بدون عذاب وجدان، انواع شکلاتها، بیسکویتها و نوشیدنیها را مصرف کرد.
اما تحقیقات جدید و معتبر بینالمللی در حوزه متابولیسم بدن، پرده از یک راز بزرگ و شگفتانگیز برداشتهاند. این بررسیها نشان میدهند ساختار فیزیکی و شیمیایی این نوع خوراکیها بهگونهای طراحی شده که باوجود داشتن برچسب کمکالری، بدن را در یک حالت گرسنگی پنهان و التهاب دائمی قرار میدهد.
برچسبهای فیتنس و کتو
نسیم بهشتی، کارشناس تغذیه درباره محصولات رژیمی میگوید: امروزه یکی از بحثهای بسیار داغ و جنجالی در محافل علمی جهان، موضوع غذاهای فوق فرآوری شده یا همان UPFهاست. این محصولات طی فرآیندهای پیچیده و شدید صنعتی تولید میشوند و معمولاً حاوی مقادیر زیادی افزودنی، طعمدهنده و شیرینکنندههای مصنوعی هستند. نکته مهم اینجاست که بسیاری از محصولات رژیمی موجود در بازار نیز دقیقاً در همین گروه خطرناک قرار میگیرند.
بسیاری از مردم تصور میکنند اگر روی یک محصول عبارت بدون شکر یا پروتئینی حک شده باشد، پس حتماً انتخاب سالمی برای میانوعده است. اما بهشتی این تصور را رد و تایید میکند: بررسیهای آزمایشگاهی نشان میدهند بعضی از این محصولات حاوی سدیم بسیار بالایی هستند، از شیرینکنندههای مصنوعی اشباع شدهاند، فیبر فوقالعاده کمی دارند یا آنقدر فرآوری شدهاند که احساس سیری طبیعی و بیولوژیک در بدن ایجاد نمیکنند.
او ادامه میدهد: بهعنوان نمونه، بعضی پروتئین بارها، غلات صبحانه رژیمی، نوشیدنیهای بدون قند، بستنیهای پروتئینی یا نانهای رژیمی ممکن است از نظر شمارش اولیه کالری پایینتر به نظر برسند، اما در عمل، بدن را در معرض حجم عظیمی از مواد شیمیایی و افزودنیهای صنعتی قرار میدهند. به گفته این متخصص حتی بعضی از شیرهای گیاهی صنعتی مانند شیربادام یا سویا هم باوجود ظاهر بسیار سالمی که دارند، حاوی شکر افزوده پنهان یا امولسیفایرهای مخرب روده هستند.
تحریک شدید سیستم پاداش مغز
به گفته بهشتی بعضی غذاهای فوق فرآوری شده رژیمی دقیقاً بهگونهای طراحی و فرمولهسازی میشوند که خیلی سریع خورده و راحت جویده شوند. نتیجهاش هم این است که سیستم پاداش مغز را بیش از حد طبیعی تحریک کنند. پیامد این مهندسی صنعتی این است که فرد باوجود مصرف حجم زیادی از کالری، همچنان احساس سیری کامل و واقعی ندارد و بهسرعت تمایل به خوردن مجدد پیدا میکند.
امروز نگرانی دانشمندان و متخصصان حوزه سلامت فقط شامل اضافهوزن و چاقی موضعی نیست. مطالعات جدید و گسترده بینالمللی نشان داده است که مصرف مداوم غذاهای فوق فرآوری شده رژیمی رابطه مستقیمی با بروز التهاب مزمن در ارگانهای داخلی، مقاومت انسولینی شدید، بیماریهای عروق قلب، اختلالات خلقی و روانی و همچنین تخریب شدید میکروبیوم و باکتریهای مفید روده دارد.
بهشتی در این باره هم میگوید: محصولاتی که تحت عنوان مواد فیتنس مصرف میشوند در بررسیهای ساختاری نشان میدهد آسیبرسان هستند. از جمله نوشابههای رژیمی و بدون قند، بعضی پروتئین بارها، برخی غلات صبحانه فیتنس، بیسکویتهای رژیمی، سسهای کمچرب صنعتی، چیپسهای پروتئینی، بعضی نانهای صنعتی کتو یا بعضی ماستهای پروتئینی طعمدار، آبمیوههای رژیمی و گرانولاهای صنعتی پرشکر.
عبور از تله تبلیغات صنعتی
سعی کنید فریب ترفندهای بازاریابی را نخورید؛ چرا که عبارت بدون قند هرگز به معنای سالمبودن یک کالا نیست. لیست مواد اولیه درج شده در بستهبندی را با دقت بخوانید. اگر ترکیبات یک محصول طولانی، غریب و پر از نامهای پیچیده شیمیایی است، بدون شک با یک غذای فوق فرآوری شده صنعتی روبهرو هستید که باید از سبد خرید حذف شود. این کارشناس تغذیه در این باره هم توصیه میکند: غذاهای واقعی و طبیعی را جایگزین محصولات کارخانهای کنید. غذاهای طبیعی، سیری پایدارتری در ترشح هورمونهای بدن ایجاد میکنند و میل شدید به ریزهخواری را بهشدت کاهش میدهند.
البته در نظر داشته باشید کیفیت متابولیک غذا بسیار مهمتر از عدد کالری آن است. امروزه علم تغذیه مدرن در دانشگاههای بزرگ جهان تنها به کمکالری بودن یک ماده نگاه نمیکند؛ بلکه کیفیت متابولیک غذا، میزان و نوع فرآوری صنعتی آن و اثر مستقیمی که بر ایجاد التهاب داخلی و وضعیت میکروبیوم روده میگذارد، از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است.