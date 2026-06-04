ویتامین D نقشی حیاتی در جذب کلسیم، عملکرد صحیح عضلات و تقویت سیستم ایمنی دارد. بسیاری از افراد به دلیل دریافت ناکافی این ویتامین از راه نور آفتاب یا رژیم غذایی، به سراغ مکمل‌های آن می‌روند. اما آیا می‌دانستید که برای جذب بهینه ویتامین D، نیاز به همراهی سایر مکمل‌ها دارید؟

در ادامه، چهار مکملی را معرفی می‌کنیم که می‌توانند جذب ویتامین D را افزایش داده و فواید سلامتی آن را بیشتر کنند:

۱. منیزیم؛ فعال‌کننده واقعی ویتامین D

منیزیم برای تنظیم فشار خون و عملکرد اعصاب ضروری است. آنجل پلنلز، متخصص تغذیه، توضیح می‌دهد: «منیزیم نقش کلیدی در فعال‌سازی ویتامین D دارد. اگر منیزیم بدن کافی نباشد، ویتامین D به صورت غیرفعال در بدن باقی می‌ماند.»

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که ویتامین D برای حفظ سلامت استخوان‌ها و پیشگیری از پوکی استخوان به حضور منیزیم نیاز دارد. البته توجه داشته باشید که دوزهای بالای ویتامین D می‌تواند سطح منیزیم را کاهش دهد؛ بنابراین برای تنظیم مقدار مناسب، حتماً با پزشک مشورت کنید.

۲. اسیدهای چرب امگا-۳

ویتامین D از نوع محلول در چربی است، بنابراین مصرف آن همراه با چربی‌های سالم مانند امگا-۳ جذبش را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد. تحقیقات اولیه نشان می‌دهند که ترکیب این دو مکمل ممکن است در کند کردن روند پیری بیولوژیک و بهبود قند خون ناشتا در افراد مبتلا به پیش‌دیابت مؤثر باشد.

۳. ویتامین K۲؛ راهنمای کلسیم به سمت استخوان‌ها

ویتامین K۲ برای سلامت استخوان‌ها و قلب بسیار مهم است. پلنلز معتقد است: «ویتامین K۲ با ویتامین D همکاری هم‌افزایی دارد؛ به این معنا که K۲ کمک می‌کند کلسیم مستقیماً به سمت استخوان‌ها و دندان‌ها هدایت شود و از رسوب آن در بافت‌های نرم یا شریان‌ها جلوگیری کند.» مصرف همزمان این دو ویتامین می‌تواند تراکم مواد معدنی استخوان را افزایش دهد و خطر شکستگی را کاهش دهد.

۴. پروبیوتیک‌ها؛ بهبوددهنده متابولیسم در روده

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که سلامت روده تأثیر مستقیمی بر نحوه متابولیسم ویتامین D در بدن دارد. برخی از سویه‌های پروبیوتیک می‌توانند اثرات ویتامین D را تقویت کنند. همچنین شواهدی وجود دارد که مصرف پروبیوتیک‌ها همراه با ویتامین D، تأثیرات مثبتی بر سلامت روان، حساسیت به انسولین و کاهش التهاب در بدن دارد.

نکته طلایی: ویتامین D را همراه با غذا مصرف کنید

خوردن ویتامین D با معده خالی یا بدون وجود چربی، جذب آن را به شدت کاهش می‌دهد. این ویتامین برای جذب در بدن به چربی نیاز دارد؛ در غیر این صورت ممکن است با عوارضی مانند حالت تهوع روبه‌رو شوید یا ویتامین کافی به بدنتان نرسد.

موارد احتیاطی: تداخل با داروها

اگرچه مکمل‌های ویتامین D معمولاً بی‌خطر هستند، اما نباید همزمان با برخی داروها مانند استاتین‌ها (کاهنده کلسترول)، استروئیدها و دیورتیک‌های تیازیدی مصرف شوند. همچنین به این نکات توجه داشته باشید:

- کلسیم: مصرف همزمان با دوزهای بالای ویتامین D می‌تواند باعث تهوع، استفراغ، کم‌آبی بدن یا ایجاد سنگ کلیه شود.

- ویتامین A (نوع رتینول): احتمال دارد با ویتامین D بر سر جذب در گیرنده‌های سلولی رقابت کند.

- آهن: مصرف همزمان ویتامین D ممکن است جذب آهن را کاهش دهد.

توصیه نهایی: پیش از هرگونه تغییر در برنامه مکمل‌های خود، حتماً با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

منبع سلامت نیوز

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