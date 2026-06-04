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با کاهش وزن به جنگ با سرطان سینه بروید

با کاهش وزن به جنگ با سرطان سینه بروید
کد خبر : 1794200
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نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد زنان مبتلا به سرطان سینه که اضافه‌وزن یا چاقی دارند، با شرکت در برنامه‌های کاهش وزن می‌توانند کیفیت زندگی و توانایی جسمی خود را بهبود ببخشند، خستگی کمتری را تجربه کنند و فعالیت‌های روزمره و اجتماعی خود را راحت‌تر انجام دهند.

طبق گزارش محققان، برنامه کاهش وزن سرطان سینه (BWEL) به زنان کمک کرد تا وزن اضافی خود را کاهش دهند، عملکرد فیزیکی خود را بهبود بخشند و به طور کلی کیفیت زندگی بهتری داشته باشند.

دکتر «جنیفر لیگیبل»، محقق ارشد و مدیر مرکز درمان‌های یکپارچه و زندگی سالم لئونارد پی زکیم در موسسه سرطان دانا-فاربر در بوستون، گفت: «برنامه BWEL به بیش از ۱۵۰۰ شرکت‌کننده از ۶۳۵ مرکز درمان سرطان در ایالات متحده و کانادا ارائه شد.»

او در بیانیه‌ای گفت: «بنابراین این یافته‌ها نشان می‌دهند که کاهش وزن برای افرادی که هم سرطان سینه و هم چاقی دارند، فواید معنی‌داری دارد.»

برای مطالعه جدید، محققان به طور تصادفی ۲۷۲ زن مبتلا به سرطان سینه را که دارای اضافه وزن یا چاق بودند، به برنامه BWEL اختصاص دادند. آنها همچنین ۲۷۰ نفر دیگر را به طور تصادفی برای دریافت فقط اطلاعاتی در مورد پیروی از یک رژیم غذایی سالم و ورزش منظم اختصاص دادند.

در طول این برنامه دو ساله، شرکت کنندگان تا ۴۲ بار با یک مربی صحبت کردند و راهنمایی و تشویق دریافت کردند تا کالری دریافتی خود را کاهش داده و ورزش خود را افزایش دهند.

نتایج نشان داد تا ۶ ماه، افرادی که در برنامه کاهش وزن قرار داشتند، بهبود معنی داری در کیفیت زندگی و عملکرد فیزیکی خود داشتند.

همچنین خستگی کمتری داشتند و بهتر می توانستند کار کنند و معاشرت کنند.

منبع مهر
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