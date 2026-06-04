فردا جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرست خانوارهای با رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ و خانوارهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی شارژ می‌شود.

اصلاحات ارزی در ادامه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، مبلغ کالابرگ را به یک میلیون تومان به ازای هر نفر افزایش داد.

دولت چهاردهم با حذف ارز ترجیحی در دی ۱۴۰۴ و افزایش افسار گسیخته قیمت کالاهای اساسی مبادرت به تخصیص کالابرگ الکترونیک به تمام ایرانیان ساکن در کشور کرد. این یارانه غیرنقدی و کمک معیشت خانوارها بدون در نظر گرفتن دهک درآمدی افراد برای تمام متقاضیان شارژ می‌شود.

مبلغ کالابرگ افزایش می‌یابد؟

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش مبلغ کالابرگ برای سال جاری عنوان کرد، در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال مذاکره با برخی تولیدکنندگان تامین‌کننده کالاهای اساسی مشمول طرح است تا آنها در ازای کمک دولت، محصولات خود را با تخفیف به مردم عرضه کنند.

وی در ادامه به کاهش ۱۰ درصدی فرآورده‌های لبنی برخی برندهای داخلی اشاره کرد و افزود، در این راستا مذاکرات تداوم دارد و در حال رایزنی با تولیدکنندگان روغن خوراکی نیز هستیم که برخی از شرکت‌ها پیشنهاد تخفیف ۳ درصدی ارائه داده‌اند که تلاش داریم این عدد حداقل ۱۰ درصد باشد.

اقلام اساسی مشمول طرح

خواروبار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما

لبنیات: شیر، ماست، پنیر

پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)

میوه و تره‌بار: انواع میوه و سبزیجات

راه‌های رسمی استعلام موجودی کالابرگ

۱. اپلیکیشن «شمیم»

۲. کالابرگ در پیام‌رسان «بله»

۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*

گفتنی است، کالابرگ اردیبهشت تا پایان خرداد و کالابرگ خرداد تا پایان تیر اعتبار دارد.

منبع مهر

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