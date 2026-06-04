با مدل جدید هوش مصنوعی گوگل نیاز به اینترنت ندارید!
گوگل از مدلی رونمایی کرده که میتواند تواناییهای پیشرفته هوش مصنوعی را بدون نیاز به سرورهای عظیم، مستقیماً روی یک لپتاپ اجرا کند.
گوگل از مدل جدید «جما ۴ ۱۲بی» رونمایی کرده است؛ تازهترین عضو خانواده مدلهای متنباز این شرکت که با تکیه بر فناوریهای توسعهیافته در پروژه جمنای ساخته شده است. این مدل ۱۲ میلیارد پارامتر دارد و برخلاف بسیاری از مدلهای کوچکتر، میتواند همزمان متن، تصویر و صدا را پردازش کند. گوگل میگوید هدف از توسعه این مدل، ارائه تواناییهای پیشرفته هوش مصنوعی روی دستگاههای شخصی و بدون وابستگی کامل به مراکز داده ابری بوده است.
یکی از مهمترین ویژگیهای جما ۴ ۱۲بی نیاز سختافزاری نسبتاً پایین آن است. به گفته گوگل، این مدل میتواند روی دستگاههایی با تنها ۱۶ گیگابایت حافظه گرافیکی اجرا شود؛ موضوعی که دسترسی به قابلیتهای پیشرفته هوش مصنوعی را برای توسعهدهندگان، پژوهشگران و شرکتهای کوچک آسانتر میکند. این در حالی است که بسیاری از مدلهای قدرتمند امروزی برای اجرا به سرورهای گرانقیمت و زیرساختهای ابری گسترده نیاز دارند.
گوگل همچنین اعلام کرده که این مدل از یک معماری یکپارچه جدید بهره میبرد. در سیستمهای چندرسانهای سنتی معمولاً بخشهای جداگانهای برای پردازش متن، تصویر و صدا وجود دارد، اما در جما ۴ ۱۲بی این اجزا در قالب یک ساختار واحد ادغام شدهاند. به گفته شرکت، این تغییر باعث افزایش بهرهوری، کاهش مصرف حافظه و کاهش بار محاسباتی شده و در عین حال تواناییهای چندرسانهای مدل را حفظ کرده است.
مزیت اجرای محلی چنین مدلهایی تنها به کاهش هزینه محدود نمیشود. کاربران میتوانند دادههای خود را بدون ارسال مداوم به سرورهای ابری پردازش کنند که به معنای حفظ حریم خصوصی بیشتر، سرعت پاسخدهی بالاتر، وابستگی کمتر به اینترنت و کنترل بیشتر بر اطلاعات است. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند «هوش مصنوعی محلی» به یکی از مهمترین روندهای آینده صنعت فناوری تبدیل خواهد شد.
رونمایی از جما ۴ ۱۲بی در شرایطی انجام میشود که رقابت میان شرکتهای فناوری برای انتقال توان پردازشی هوش مصنوعی از مراکز داده به لپتاپها و رایانههای شخصی شدت گرفته است. شرکتهایی مانند مایکروسافت، اپل، انویدیا و پرپلکسیتی نیز سرمایهگذاریهای گستردهای در این حوزه انجام دادهاند. انتشار جما ۴ ۱۲بی نشان میدهد آینده هوش مصنوعی تنها در ساخت مدلهای بزرگتر خلاصه نمیشود و عواملی مانند بهرهوری، دسترسپذیری و اجرای محلی به همان اندازه اهمیت پیدا کردهاند.