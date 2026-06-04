مصرف نمک میتواند مشکلات حافظه را تشدید کند
یک مطالعه جدید میگوید استفاده از نمک میتواند پیامدهای طولانیمدتی برای حافظه و سلامت مغز داشته باشد.
به گفته محققان، به نظر میرسد مصرف بیشتر سدیم بر حافظه اپیزودیک، نوعی از حافظه که برای به یاد آوردن تجربیات شخصی و رویدادهای خاص گذشته استفاده میشود، تأثیر میگذارد.
محققان دریافتند که این اثر که میتواند باعث شود فرد هر چیزی را اعم از جایی که ماشین را پارک کرده تا اولین روز مدرسه خود فراموش کند، عمدتاً در بین مردان رخ داده است.
محققان گفتند که چنین ارتباطی در بین زنان حاضر در این مطالعه مشاهده نشد.
«سامانتا گاردنر»، محقق ارشد و پژوهشگر فوق دکترا در دانشگاه ادیت کوان استرالیا، در یک بیانیه خبری گفت: «شرکتکنندگان مرد همچنین فشار خون بالاتری را نشان دادند که تحت تأثیر مصرف سدیم است، اما قطعاً تحقیقات بیشتری در مورد رویکردهای خاص جنسیت و چگونگی گنجاندن مصرف سدیم به عنوان یک عامل سبک زندگی قابل اصلاح با هدف به تأخیر انداختن شروع بیماری آلزایمر مورد نیاز است.»
برای مطالعه جدید، محققان میزان مصرف نمک بیش از ۱۲۰۰ نفر را در یک دوره شش ساله ارزیابی کردند که ۴۱٪ آنها مرد بودند.
محققان گفتند که عملکرد مغز شرکتکنندگان در فواصل ۱۸ ماهه با استفاده از مجموعهای از آزمونهای شناختی ارزیابی شد.
نتایج نشان داد مردانی که مصرف سدیم بالاتری داشتند، کاهش سریعتری در یادآوری وقایع داشتند.
گاردنر گفت: «سدیم ممکن است باعث التهاب در مغز، آسیب به رگهای خونی و کاهش جریان خون به مغز شود.»
وی گفت: «یافتههای ما شواهد اولیهای از ارتباط بین مصرف بالای سدیم و عملکرد شناختی ارائه میدهد، اما تحقیقات بیشتری برای درک کامل چگونگی و چرایی این رابطه مورد نیاز است.»
او افزود: «نشانههایی از مطالعات قبلی وجود دارد که نشان میدهد سدیم بالا ممکن است در فرآیندهای مغزی مرتبط با زوال شناختی نقش داشته باشد. با این حال، تحقیقات بیشتر برای تعیین مکانیسمهای اساسی و ارائه توصیههای غذایی آینده با هدف کاهش خطر زوال عقل بسیار مهم خواهد بود.»
محققان توصیه میکنند که افراد کمتر از ۲۳۰۰ میلیگرم سدیم در روز، چه در غذا و چه به عنوان نمک افزودنی، مصرف کنند.
در مقام مقایسه، محققان خاطرنشان کردند که حدود ۲۰۰۰ میلیگرم سدیم را میتوان در یک قاشق چایخوری نمک طعام؛ سه تا چهار برش پیتزا؛ دو برگر؛ ۲۵۰ گرم بادام زمینی نمکی؛ و ۱۴۰ گرم گوشت نمک سودشده یافت.