ارتباط ناباروری مردان با خطر ابتلا به سرطان

محققان گزارش دادند مردانی که قدرت باروری آنها به شدت کاهش یافته است، بیشتر احتمال دارد به سرطان روده بزرگ یا سرطان تیروئید مبتلا شوند.

محقق «مایکل کیتلینسکی»، محقق ارشد در دانشگاه لوند در سوئد، در یک بیانیه خبری گفت: «مشخص شده است که آنها تقریباً دو برابر بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ و سه برابر بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان تیروئید در مقایسه با مردانی هستند که به طور طبیعی پدر می‌شوند.»

محققان گفتند مردانی که قدرت باروری کمی دارند، از جمله افرادی هستند که بیشترین خطر ابتلا به بیماری‌های جدی را دارند، در حالی که مردانی که قدرت باروری طبیعی دارند، به طور متوسط طولانی‌تر زندگی می‌کنند.

«آنجل النکوف»، محقق ارشد و استاد پزشکی تولید مثل در دانشگاه لوند، در یک بیانیه خبری گفت: «ظرفیت تولید مثل با ساختار ژنتیکی فرد مرتبط است. یک نظریه این است که اگر در سطح ژنتیکی مشکلی پیش بیاید سایر سیستم‌های بدن نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند و خطر بیماری افزایش یابد.»

برای مطالعه جدید، محققان داده‌های بیش از ۱.۱ میلیون مرد سوئدی را که بین سال‌های۱۹۹۴ تا ۲۰۱۴ برای اولین بار پدر شده بودند، تجزیه و تحلیل کردند.

این تیم سلامت بیش از ۱۴۵۰۰ مرد را که با کمک روش‌های کمک باروری پدر شده بودند، با کسانی که به طور طبیعی پدر شده بودند، مقایسه کرد.

محققان خاطرنشان کردند که اگرچه خطر نسبی سرطان برای مردانی که قدرت باروری ضعیفی دارند بیشتر است، اما سرطان در بین پدران جوان همچنان نادر است.

النکوف گفت: «بیشتر مردانی که آزمایش باروری انجام می‌دهند، بین۳۰ تا ۳۵ سال سن دارند. هدف این است که به آنها کمک شود پدر شوند و هیچ پیگیری بعدی در مورد سلامت آنها انجام نمی‌شود.»

وی در ادامه افزود: «این یافته‌ها از دیدگاه بهداشت عمومی مهم هستند، زیرا سرطان‌های روده بزرگ و راست روده و همچنین سرطان تیروئید در بین افراد جوان‌تر رو به افزایش است. این سرطان‌ها را می‌توان از طریق غربالگری زودهنگام پیشگیری کرد.»

محققان قصد دارند خطر ابتلا به سرطان در این مردان را عمیق‌تر بررسی کنند و به دنبال عوامل دقیقی باشند که ممکن است آنها را مستعد ابتلا به انواع خاصی از سرطان کند.

منبع مهر

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