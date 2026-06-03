یک خانه ۹۵ متری، ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان/ در این منطقه تهران یک متر خانه، ۲۹ میلیون تومان است + جدول

در «فاز ۲» نیز یک واحد ۱۰۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۳، با قیمت ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. واحد دیگری، به متراژ ۱۱۴ متر دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۱، با قیمت ۹ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد.