یک خانه ۹۵ متری، ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان/ در این منطقه تهران یک متر خانه، ۲۹ میلیون تومان است + جدول
بازار مسکن پرند در سایه افزایش تقاضای خرید و توجه سرمایهگذاران، همچنان یکی از پویاترین بازارهای ملکی اطراف تهران به شمار میرود؛ و توانسته جایگاه ویژهای در میان متقاضیان خرید مسکن پیدا کند.
براساس جدیدترین بررسیهای انجام شده در بازار مسکن تهران، قیمت خرید مسکن در پرند به شرح زیر است:
یک واحد ۱۲۰ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۴۰۰، در «فاز۱» با قیمت ۹ میلیارد تومان به فروش میرسد. همچنین، واحدی ۱۱۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۵، در «فاز ۳» با قیمت ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان معامله میشود.
در «فاز ۲» نیز یک واحد ۱۰۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۳، با قیمت ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان عرضه میشود. واحد دیگری، به متراژ ۱۱۴ متر دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۱، با قیمت ۹ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد.