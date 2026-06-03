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یک خانه ۹۵ متری، ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان/ در این منطقه تهران یک متر خانه، ۲۹ میلیون تومان است + جدول

کد خبر : 1793822
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بازار مسکن پرند در سایه افزایش تقاضای خرید و توجه سرمایه‌گذاران، همچنان یکی از پویاترین بازارهای ملکی اطراف تهران به شمار می‌رود؛ و توانسته جایگاه ویژه‌ای در میان متقاضیان خرید مسکن پیدا کند.

براساس جدیدترین بررسی‌های انجام شده در بازار مسکن تهران، قیمت خرید مسکن در پرند به شرح زیر است:

 یک واحد ۱۲۰ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۴۰۰، در «فاز۱» با قیمت ۹ میلیارد تومان به فروش می‌رسد. همچنین، واحدی ۱۱۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۵، در «فاز ۳» با قیمت ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

در «فاز ۲» نیز یک واحد ۱۰۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۳، با قیمت ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. واحد دیگری، به متراژ ۱۱۴ متر دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۱، با قیمت ۹ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد.

یک خانه ۹۵ متری، ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان/ در این منطقه تهران یک متر خانه، ۲۹ میلیون تومان است + جدول

منبع اقتصادآنلاین
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