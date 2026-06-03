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تصاویری از حضور نیروهای امنیتی در محل گروگانگیری در کالیفرنیا+ فیلم

تصاویری از حضور نیروهای امنیتی در محل گروگانگیری در کالیفرنیا+ فیلم
کد خبر : 1793756
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تعداد نامشخصی از مردم محلی در ساختمان یک بانک گروگان گرفته شدند. این حادثه در جنوب ایالت کالیفرنیا رخ داده است.

پلیس شهر بیکرزفیلد در جنوب ایالت کالیفرنیا اعلام کرد یک فرد ناشناس تعداد نامشخصی از مردم محلی را در ساختمان یک بانک گروگان گرفته است. به گزارش منابع محلی، مقامات معتقدند که مظنون ممکن است کمربند یا جلیقه‌ای حاوی مواد منفجره با خود به همراه داشته باشد.

پلیس آمریکا در ابتدا پس از دریافت یک تهدید به بمب‌گذاری در بانک چیس در نزدیکی خیابان چستر و خیابان هفدهم، به محل اعزام شدند و سپس با ایجاد یک محدوده امنیتی گسترده، عملیات مدیریت بحران و مذاکره را آغاز کردند. «اریک سلدون» سخنگوی پلیس بیکرزفیلد اعلام کرد که یکی از گروگان‌ها آزاد شده است.

در پی این واقعه، چندین ساختمان مجاور از جمله ساختمان شهرداری و ستاد مرکزی پلیس شهر تخلیه شدند و برخی خیابان‌های اطراف نیز به‌طور موقت مسدود شدند. نیروهای امنیتی و امدادی در محل مستقر شده‌اند و از شهروندان خواسته شده از نزدیک شدن به منطقه خودداری کنند.

منبع فارس
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