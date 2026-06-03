اولین تصاویر از شلیکهای شبانه ایران به سمت پایگاههای آمریکا + فیلم
نیروی هوافضای سپاه شب گذشته مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا را مورد حملات موشکی و پهپادی قرار داد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای اعلام کرد که مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا مورد تهاجم موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه قرار گرفته است.
در این بیانیه آمده که دشمن آمریکایی یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم را هدف پرتابه های هوایی خود قرار داد در پاسخ به این تجاوز پایگاه هوایی و بالگردی آنان مستقر در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا مورد تهاجم موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه قرار گرفتند.