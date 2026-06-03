دمنوش‌هایی با طعم مطلوب، علاوه بر کاهش التهاب گلو، به بهبود حال کودک و دفع راحت‌تر خلط کمک می‌کنند. اما از آنجا که سیستم گوارش کودکان بسیار حساس است، انتخاب گیاه مناسب و دوز صحیح اهمیت ویژه‌ای دارد. در ادامه، روش‌های تهیه دمنوش‌های ایمن و مؤثر برای بازگرداندن سلامت به گلوی کوچک دلبندتان را بررسی خواهیم کرد.

دمنوش آویشن

آویشن دارای ترکیباتی است که خاصیت خلط‌آوری (اکسپکتورانت) قوی دارند. این گیاه به باز شدن راه تنفس، رقیق شدن خلط‌های سینه و کاهش اسپاسم‌های مجاری تنفسی کمک می‌کند و باعث می‌شود کودک راحت‌تر سرفه کرده و خلط را دفع کند. فقط یادتان باشد مصرف آن برای کودکان زیر یک سال توصیه نمی‌شود و در صورت وجود حساسیت به گیاهان خانواده نعناعیان، بهتر است این دمنوش را مصرف نکنید.

نصف قاشق چای‌خوری برگ خشک آویشن را در یک فنجان آب جوش بریزید. روی فنجان را بپوشانید و اجازه دهید ۱۰ دقیقه دم بکشد. پس از صاف کردن و وقتی که ولرم شد، با کمی عسل (برای کودکان بالای یک سال) آن را مخلوط کرده و به کودک بدهید.

دمنوش بابونه

بابونه یک ضدالتهاب طبیعی است که گلو را تسکین داده و به دلیل خاصیت آرام‌بخشی که دارد، به خواب راحت کودکانی که شب‌ها از شدت سرفه بیدار می‌شوند، کمک می‌کند. برای کودکان بالای ۶ ماه در مقادیر کم ایمن است، اما کودکانی که به گیاهان خانواده ابروسیا (Ragweed) حساسیت دارند ممکن است به بابونه نیز واکنش نشان دهند.

برای تهیه این دمنوش یک قاشق چای‌خوری گل بابونه خشک را در یک فنجان آب جوش ریخته و ۵ تا ۷ دقیقه دم کنید. پس از ولرم شدن، می‌توانید آن را به کودک بدهید.

دمنوش زنجبیل و عسل

زنجبیل در طب سنتی بیشتر برای دفع سردی و عفونت استفاده می‌شود و چون طبع گرمی دارد، به گرم شدن بدن از درون کمک می‌کند. این گیاه ترشحات مخاطی را کاهش داده و خلط‌های چسبنده را رقیق می‌کند تا راحت‌تر از سینه جدا شوند و ترکیب آن با عسل، یک شربت سینه طبیعی می‌سازد.

برای درست کردن این شربت سینه طبیعی، یک تکه کوچک (به اندازه یک نخود) زنجبیل تازه را رنده کرده یا چند ورقه نازک آن را در آب جوش بیندازید. پس از ۱۰ دقیقه دم کشیدن و صاف کردن، آن را با عسل شیرین کنید تا تندی آن گلوی کودک را اذیت نکند. فقط یادتان نرود که ایمنی مصرف زنجبیل در کودکان خردسال به‌طور کامل مشخص نشده و بهتر است در این مورد با پزشک مشورت کنید.

دمنوش نعناع

عطر نعناع به تنهایی می‌تواند احساس باز شدن نفس را به انسان بدهد. چون نعناع حاوی منتول بوده و منتول ماده‌ای است که به عنوان یک ضداحتقان طبیعی عمل می‌کند. دمنوش نعناع به باز شدن مجاری تنفسی بینی و سینه کمک کرده و باعث می‌شود کودک تنفس راحت‌تری داشته باشد.

چند برگ نعناع تازه یا نصف قاشق چای‌خوری نعناع خشک را در آب جوش دم کنید. پس از ۵ دقیقه صاف کرده و به صورت ولرم سرو کنید. همچنین می‌توانید از مقادیر بسیار کم عرقیات گیاهی مانند عرق نعناع رقیق‌شده در آب ولرم استفاده کنید.

دمنوش گل پنیرک یا ختمی

این دو گیاه به دلیل داشتن مقادیر زیادی موسیلاژ (ماده لعاب‌دار)، برای سرفه‌های خشک و خلط‌دار مفید هستند. لعاب این گیاهان مانند یک لایه محافظ روی دیواره ملتهب گلو می‌نشیند و سوزش آن را کم می‌کند. همچنین باعث نرم‌شدن خلط‌ سینه می‌شود.

حواستان باشد این گیاهان را نباید در آب در حال جوش دم کرد. چون دمای بسیار بالا ممکن است بر کیفیت برخی ترکیبات موثر تاثیر بگذارد. یک قاشق گل پنیرک یا ختمی را در آب جوشیده ولرم بریزید و روی آن را بپوشانید تا پس از ۱۵ دقیقه لعاب پس دهد و سپس آن را صاف کنید.

دمنوش به‌ لیمو

اگر کودک شما به هیچ وجه زیر بار خوردن دمنوش‌های گیاهی نرفت و از بوی تند و تیز گیاهان دارویی فراری بود، باید از برگ‌برنده خود یعنی دمنوش به‌ لیمو رونمایی کنید. این گیاه با آن عطر بی‌نظیر لیمویی‌اش، شبیه دارو نیست و بیشتر شبیه یک نوشیدنی میوه‌ای خوشمزه است که بچه‌ها خیلی راحت با طعم و بوی آن ارتباط برقرار می‌کنند. این دمنوش به شل شدن عضلات مجاری تنفسی کمک می‌کند و التهاب و خراشیدگی گلو را تسکین می‌دهد.

کافی است ۳ یا ۴ برگ خشک به‌ لیمو را در یک فنجان آب جوش (یا قوری کوچک) بیندازید و روی آن را بپوشانید تا حدود ۱۰ دقیقه دم بکشد. از آنجایی که بدن بچه‌ها حساس است، یادتان باشد که دمنوش را خیلی غلیظ درست نکنید.

بهترین زمان مصرف دمنوش برای کودکان

برای اینکه دمنوش‌ها بیشترین تاثیر را داشته باشند و باعث دل‌درد کودک نشوند، باید به زمان مصرف آن‌ها دقت کنید:

بهتر است دمنوش را با معده خالی به کودک ندهید. مصرف دمنوش حدود یک ساعت بعد از وعده‌های غذایی سبک مناسب است.

دمنوش‌های آرام‌بخش مانند بابونه و به‌لیمو، اگر یک ساعت پیش از خواب شبانه مصرف شوند، به کاهش سرفه‌های شبانه و خواب آرام کودک کمک می‌کنند.

معده کودکان کوچک است. نیازی نیست یک لیوان کامل دمنوش به آن‌ها بدهید. چند قاشق غذاخوری یا یک فنجان کوچک (بسته به سن کودک) در روز کافی است.

پیدا کردن بهترین دمنوش برای سرفه خلط‌دار کودکان نیازمند شناخت طبع گیاهان و نیاز کودک است. گیاهانی مانند آویشن برای رقیق کردن خلط، بابونه برای کاهش التهاب و آرامش، و ترکیب زنجبیل با عسل برای گرم کردن بدن بسیار مؤثر هستند.

به خاطر داشته باشید که در استفاده از گیاهان دارویی برای کودکان، اصل بر احتیاط است. مصرف را با مقادیر بسیار کم شروع کنید، به محدودیت‌های سنی (مثل ممنوعیت عسل برای زیر یک سال) دقت کنید و از دمنوش‌ها تنها به عنوان یک روش حمایتی در کنار توصیه‌های پزشک استفاده نمایید. اگر کودک شما علائم زیر را داشت، به متخصص اطفال مراجعه کنید:

تب بالا که بیش از ۳ روز طول بکشد.

سرفه همراه با خس‌خس سینه یا تنگی نفس شدید (کبود شدن لب‌ها یا فرو رفتن دنده‌ها هنگام نفس کشیدن).

تغییر رنگ خلط به زرد تیره، سبز یا خونی.

بی‌حالی شدید و خودداری از خوردن مایعات.

منبع همشهری آنلاین

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