۵ روش خلاقانه برای استفاده از آلبالو در آشپزی که عاشقش میشوید
اگر فکر میکنید آلبالو را فقط در حالت تازه یا به صورت مربا میشناسید، وقت آن رسیده که با کمی خلاقیت، دنیای جدیدی از طعمها را کشف کنید.
آلبالو یکی از غنیترین میوههای فصل بهار و تابستان است که علاوه بر طعم دلپذیر، منبع ارزشمندی از مواد مغذی نظیر منگنز، مس و پروتئین به شمار میرود. بهرهگیری از خواص سلامتبخش این میوه در رژیم غذایی روزانه، میتواند تأثیر مثبتی بر بهبود وضعیت بدن داشته باشد. اما چالش اصلی همیشه این است که چگونه میتوان از این میوه در کنار مواد غذایی دیگر، طعمی متفاوت و جذاب خلق کرد.
ما در این مطلب، با معرفی ۵ دستور پخت ساده و متنوع، به شما کمک میکنیم تا از پتانسیلهای نهفته در آلبالو برای تهیه خوراکیهای خوشمزه و مغذی استفاده کنید. با ما همراه باشید تا با روشهایی آشنا شوید که شاید تا به حال امتحان نکرده باشید.
۱. بستنی آلبالویی
همه ما از خوردن بستنی در روزهای گرم تابستان لذت میبریم. بستنی را میتوانید بهراحتی از بیرون تهیه کنید، اما اینکه خودتان آن را در خانه درست کنید، لذت دیگری دارد. اگر اهل درست کردن بستنی خانگی هستید، حتما بستنی آلبالویی را امتحان کنید.
مواد لازم
خامه صبحانه: سه فنجان
شیر: ۱.۵ فنجان (۳۶۰ میلیلیتر)
آلبالو: ۴.۵ فنجان (۶۰۰ گرم)
عصاره وانیل: ۳ قاشق چایخوری (اختیاری)
شکر: ۱.۵ فنجان (در صورت تمایل بیشتر)
طرز تهیه
۱.آلبالوها را خوب بشویید و هستهی آنها را خارج کنید. سپس آنها را به مخلوطکن منتقل کنید و آنقدر بزنید تا نرم شوند. آلبالو را درون یک ظرف بریزید و آن را کنار بگذارید.
۲. خامه را خوب بزنید. شیر را به خامه اضافه کنید و مواد را دوباره به مدت یک دقیقه یا بیشتر بزنید تا یکدست شوند.
۳. مخلوط خامهی زده شده را به آلبالو اضافه کنید و مخلوط را برای چند دقیقه با شدت بزنید تا یک ترکیب نرم و صورتی رنگ به دست بیاید.
۴. مخلوط را به قالب بستنی اضافه کنید و آن را دستکم به مدت چهار ساعت در فریزر قرار دهید.
۵. بستنی شما آماده است. از خوردن این بستنی خنک در یک عصر گرم تابستانی لذت ببرید.
۲. لیموناد آلبالو
زمانی که در یک روز گرم تابستانی، خسته از بیرون به خانه میآییم، دلمان میخواهد یک نوشیدنی خوشمزه خنک بخوریم تا به قول معروف حالمان جا بیاید. اگر از خوردن نوشیدنیهای تکراری خسته شدهاید و دلتان میخواهد طعم یک نوشیدنی شگفتانگیز و جدید را بچشید، پیشنهاد ما برای شما لیموناد آلبالو است؛ نوشیدنی که میتواند نظر هرکسی را به خود جلب کند.
مواد لازم
آلبالو: دو فنجان
آب لیموترش: یک چهارم فنجان
شکر: یک فنجان
آب: دو و نیم فنجان (یا بیشتر)
حلقهی لیموترش برای تزیین: به مقدار لازم
طرز تهیه
۱. اولین کاری که باید برای تهیهی لیموناد آلبالو انجام دهید، شستن آلبالوها است. بعد از اینکه آلبالوها را شستید، هستهی آنها را خارج کنید.
۲. آلبالو، آب لیموترش و شکر را در مخلوطکن بریزید و مواد را خوب بزنید تا تبدیل به یک پورهی نرم شوند.
۳. مواد را از یک صافی رد کرده و آنها را به پارچ منتقل کنید. آب را درون پارچ بریزید و خوب هم بزنید. پارچ را برای مدت زمان کافی در یخچال قرار دهید تا خنک شود.
۴. اگر میخواهید بلافاصله لیموناد را میل کنید، چند تکه یخ درون پارچ بریزید و آن را خوب هم بزنید تا خنک شود. لیموناد را درون لیوانها بریزید و آن را با برشهای لیموترش و آلبالو تزیین کنید. نوش جان.
۳. پنکیک آلبالو
پنکیک یک خوراکی ساده و لذیذ است که افراد آن را در وعدهی صبحانه یا بهعنوان عصرانه میخورند. یکی از خوردنیهایی که میتوانید با آلبالو درست کنید، پنکیک آلبالو است. تهیهی این پنکیک بسیار آسان است؛ بنابراین از درست کردن آن غفلت نکنید.
مواد لازم
تخممرغ: یک عدد
ماست: ۲۰۰ گرم
آلبالو: ۱۵۰ گرم
روغن آفتابگردان: سه قاشق غذاخوری
پودر وانیل: یک گرم
شکر دانهریز: ۲۵ گرم
نمک: نوک قاشق چایخوری
آرد گندم: ۹۰ گرم
بکینگپودر: یک قاشق چایخوری
جوششیرین: نصف قاشق چایخوری
کره برای سرخ کردن: به مقدار لازم
طرز تهیه
۱. اولین قدم در تهیهی پنکیک آلبالو این است که یک کاسه بردارید و در آن ماست، شکر، پودر وانیل، روغن آفتابگردان و تخممرغ را خوب با هم مخلوط کنید.
۲. یک کاسهی دیگر بردارید و آرد، بکینگپودر، جوششیرین و نمک را خوب با هم ترکیب کرده و آنها را از صافی رد کنید. سپس مخلوط آرد را به مخلوط تخممرغ اضافه کنید و مواد را با یک قاشق خوب هم بزنید. هستههای آلبالو را خارج کرده و آنها را نصف کنید. سپس آلبالوها را به مواد اضافه کنید و خوب هم بزنید.
۳. یک ماهیتابهی نچسب روی حرارت متوسط بگذارید و یک قاشق غذاخوری کره کف ماهیتابه بریزید. زمانی که کره آب شد، مقدار مناسبی از مخلوط پنکیک را کف ماهیتابه بریزید. زمانی که پنکیک شروع به حباب زدن کرد، آن را برگردانید تا طرف دیگر آن هم بپزد. این کار را ادامه دهید تا مواد پنکیک تمام شوند.
۴. پنکیک آلبالوی شما آماده است. میتوانید روی آن مقداری عسل بریزید و نوش جان کنید.
۴. اسموتی آلبالو
اسموتی یکی از نوشیدنیهای خوشمزه است که این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده است. با ترکیب کردن مواد مختلف میتوانید اسموتیهای متنوعی را درست کنید، فقط کافی است کمی خلاقیت داشته باشید. اسموتی که میخواهیم در ادامه به شما یاد دهیم، اسموتی آلبالو است که به احتمال زیاد تا به حال آن را امتحان نکردهاید.
اگر اینطور است، الان بهترین فرصت برای اضافه کردن یک اسموتی جدید به لیست اسموتیهایی است که درست میکنید. تهیهی این اسموتی مقوی و لذیذ کمتر از آن چیزی که فکرش را بکنید وقت شما را میگیرد. بنابراین همین الان دست به کار شوید و آن را درست کنید.
مواد لازم
شیر: نصف فنجان
کرهی بادام: یک قاشق غذاخوری
پودر کاکائو: یک قاشق چایخوری
عصارهی وانیل: نصف قاشق چایخوری
آلبالوی یخزده: یک فنجان
شکر قهوهای یا سفید: یک قاشق غذاخوری (در صورت تمایل بیشتر)
طرز تهیه
۱. برای تهیهی اسموتی آلبالو، ابتدا شیر، کرهی بادام، پودر کاکائو، عصارهی وانیل، آلبالو و شکر را درون مخلوطکن بریزید و مواد را خوب بزنید تا یکدست شوند.
۲. اسموتی را به لیوان مدنظر منتقل کرده و در صورت تمایل آن را با حلقههای لیموترش تزیین کنید. اسموتی شما آماده است. از خوردن آن لذت ببرید.
۵. ساندی آلبالو
ساندی (sundae) نوعی دسر بستنی بوده که معمولا حاوی یک یا دو اسکوپ بستنی و ترکیبات دیگر مثل میوهها و مغزها است. روی این دسر سس یا سیروپ ریخته میشود. این خوردنی لذیذ و جدید را به لیست خوراکیهای تابستانی خود اضافه کنید. مطمئن باشید از این کار پشیمان نمیشوید.
مواد لازم
چیپس شکلات: یک فنجان
شکر: دو قاشق غذاخوری
آب: سه قاشق غذاخوری
شیر: چهار قاشق غذاخوری
مواد لازم برای تهیهی ساندی آلبالو
بادام خرد شده: یک چهارم فنجان
نارگیل تست شده: یک سوم فنجان
آلبالوی تازه: یک سوم فنجان
بیسکویت ساقهطلایی خرد شده: یک سوم فنجان
بستنی: دو فنجان
طرز تهیه سس شکلاتی
۱. آب، شیر و شکر را داخل یک قابلمه بریزید و روی حرارت بگذارید تا به جوش بیاید. چیپس شکلات را اضافه کنید و قابلمه را از روی حرارت بردارید. مواد را آنقدر هم بزنید تا شکلات بهطور کامل آب شود. اجازه دهید مخلوط خنک شود.
۲. سس شکلات را در یخچال نگه دارید و حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه قبل از استفاده از یخچال بیرون بیاورید تا به دمای اتاق برسد.
طرز تهیه ساندی
۱. هستههای آلبالو را خارج کرده و آنها را خرد کنید. آلبالوهای خرد شده را کنار بگذارید.
۲. یک قاشق غذاخوری از بیسکویت خرد شده را کف هر لیوان شیشهای بریزید. دو اسکوپ از بستنی را به آن اضافه کنید. یک قاشق غذاخوری بادام خرد شده و یک قاشق غذاخوری نارگیل تست شده را روی آن بریزید.
۳. یک قاشق غذاخوری دیگر از بیسکویت خرد شده را به لیوان اضافه کنید و دوباره یک تا دو اسکوپ بستنی روی آن قرار دهید تا لیوان پر شود. به هر لیوان آلبالوی تازه، پرک نارگیل و سس شکلات (یک تا دو قاشق غذاخوری) اضافه کنید.
۴. روی لیوانها را بپوشانید و آنها را در یخچال قرار دهید تا خنک شوند. همچنین میتوانید ساندی آلبالو را بلافاصله سرو کنید.